Weekly Love Horoscope: 11-17 अगस्त तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ?

Weekly Love Horoscope: मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में इस सप्ताह कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर नीजर धनखेर से सभी 12 राशियों की 11-17 अगस्त 2025 तक कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:08 AM
मेष: इस सप्ताह प्यार किसी अप्रत्याशित कोने से आपके दरवाजे पर आ सकता है। यह कोई काम करते समय या बाहर घूमने के दौरान हो सकता है। जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, वे साथ मिलकर कुछ अलग करें, यह एक सुखद सरप्राइज होगा। अगर चीजें प्लान के अनुसार नहीं होतीं तो अपना दिल खुला रखें। प्यार कई बार वहां भी शुरू हो जाता है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होता है।

वृषभ: इस सप्ताह अपना दिल खोलें और अपनी सच्ची बात कहें। ईमोशनल रूप से ईमानदार रहना आपको और आपके पार्टनर को और भी एकजुट करेगा। आप जो महसूस करते हैं उसे कहें , शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी असलियत छिपाने की गलती नहीं करें।

मिथुन: यह सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति के साथ विचारहीन और सुखद यादें शेयर करने के लिए एकदम सही माहौल बनाता है। सहज मौज-मस्ती में शामिल होना चाहते हैं - यहां तक कि छोटी-छोटी चीजें भी किसी को मुस्कुराहट से भर देने की क्षमता रखती हैं। अगर अविवाहित हैं, तो कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका दिल हल्का हो, खुशी लोगों को खींचती है।

कर्क: यह सप्ताह आपको प्यार की दिशा में एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। उन छोटे-छोटे दुख से भरे पलों को माफ कर दें और अपने रिश्ते की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें, अतीत के दुखों को पकड़कर रखने से खुशी के लिए जगह नहीं बचती। अगर अविवाहित हैं, तो अपने अतीत के दिल टूटने को फिर से भरोसा करने की अपनी क्षमता में हस्तक्षेप नहीं करने दें।

सिंह: इस सप्ताह अपना कमजोर पक्ष दिखाना आपके जीवन में बड़े प्यार को इनवाइट करेगा। एक रिश्ते में होने के नाते यह जाहिर करने का समय आ गया है कि आप अपने दिल की सच्ची इच्छाओं के बारे में क्या महसूस करते हैं। आपका साथी आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी सच्चाई का सम्मान करेगा। सच्चा प्यार वास्तव में तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति केवल खुद जैसा होता है और जानबूझकर इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता है।

कन्या: इस सप्ताह ये छोटी-छोटी चीजे जिन पर बेकार की वजह से ध्यान नहीं दिया जाता और जिनके बारे में सोचा जाता है, लव लाइफ में मुस्कुराहट लाएंगी। कोई प्यारा मैसेज, कोई सरप्राइज स्नैक या आपके पार्टनर की किसी पसंदीदा चीज की याद उनके दिल को छू जाएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो हर दिन अपने साथी का ख्याल रखकर प्यार दिखाएं, ये वो चीजें हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। अगर अविवाहित हैं, तो आपका दयालु स्वभाव सही व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित करेगा।

तुला: इस सप्ताह लव अफेयर में थोड़ा ज्यादा धैर्य दिखाने की जरूरत होगी। चीजें धीमी स्पीड से आगे बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन यह कोई बुरा संकेत नहीं है। चाहे आप कमिटेड हों या कमिटेड होने वाले की तलाश कर रहे हों, प्रक्रिया को लेकर धैर्य रखें। अपने साथी को कुछ समय और स्पेस दें।

वृश्चिक: इस सप्ताह अपने प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताएं। लाइफ भले ही इतना बिजी हो, लेकिन रिश्ते को आप दोनों के पूरा ध्यान की जरूरत होती है। आपके मौजूदा बंधन को फिर से एक्टिव करने का एक शानदार तरीका लगता है।

धनु: इस सप्ताह अगर आप सुनेंगे तो सच्चा प्यार बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको हर बात सीधे तौर पर नहीं बताए, इसलिए उसके द्वारा कहे गए छोटे-छोटे शब्दों और फीलिंग्स को ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो बातचीत में ज्यादा सुनने से नहीं डरें, क्योंकि आप चुपचाप महसूस कर सकते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपमें इंटरेस्ट दिखा रहा है।

मकर: इस सप्ताह दिल आपको प्यार में रोमांचक नई राहों की ओर इशारा कर सकता है। छोटी-छोटी फीलिंग्स या अचानक और छिटपुट विचारों को भी अनदेखा नहीं करें, वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग पहले से ही अपने पार्टनर के साथ हैं, उन्हें साथ में कुछ नया करने या किसी नई जगह पर जाने का सुझाव दें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार रहें। अचानक हुई मुलाकात से कोई महत्वपूर्ण बात बन सकती है।

कुंभ: यह सप्ताह अपनी इमोशनल जरूरतों को खोजने के लिए अच्छा है। अपने आप से पूछें, "मुझे वास्तव में प्यार में क्या चाहिए?" अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपनी फीलिंग्स के बारे में सच बताएं और अपने पार्टनर से ईमानदार होने के लिए कहें। खुद को बेहतर ढंग से जानने से रिश्ता गहरा होता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी और के पीछे भागने से पहले खुद को जान लें।

मीन: इस सप्ताह अपनी लव लाइफ की लय पर भरोसा रखें। अगर किसी रिश्ते में हैं, तो अपने पार्टनर के साथ जल्दबाजी नहीं करें, चीजों को समय के साथ आदर्श रूप से विकसित होने दें। अगर आप सिंगल हैं, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको दूर से देख रहा हो, हालांकि हो सकता है कि आप अभी तक उसे पहचान न सकें।

