Weekly Love Horoscope: 1-7 दिसंबर तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ?

संक्षेप: Weekly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका सप्ताह रहेगा शानदार।

Weekly Love Horoscope 1-7 December 2025, लव साप्ताहिक राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह 1-7 दिसंबर तक आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि: इस सप्ताह आपके मन में हल्कापन रहेगा और प्रेम का वातावरण पहले से बेहतर होगा। पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियाँ कम होंगी और खुलकर बात करने का अवसर मिलेगा। जिनका रिश्ता नया है, उन्हें एक-दूसरे को समझने का समय मिलेगा। अविवाहित मेष जातकों को किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। पहले मित्रता बनाएं, बाद में भावनाएँ धीरे-धीरे गहरी होंगी। जल्दबाजी न करें, धैर्य से बढ़ाया गया रिश्ता लंबे समय तक टिकता है।

वृषभ राशि: इस सप्ताह प्रेम में स्थिरता और मधुरता दोनों बढ़ेंगी। आपके साथी आपका पूरा मान-सम्मान करेंगे और आप भी उनके प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से रिश्ता और मजबूत होगा। अविवाहित वृषभ किसी शांत, सरल और स्नेही व्यक्ति से मिलने का योग रखते हैं। इस सप्ताह आपके द्वारा कही गई प्यारी बातें और छोटे उपहार प्रेम में खास रंग भरेंगे।

मिथुन राशि: इस सप्ताह आपके जीवन में संवाद का महत्व बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमियां हल होंगी और रिश्ते में सहजता लौटेगी। पार्टनर आपकी बातों को सुनने का पूरा प्रयास करेंगे। अविवाहित मिथुन जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति के साथ लंबी बातचीत प्रेम की दिशा दे सकती है। बस बोलने से पहले मन को शांत रखें, क्योंकि शब्द रिश्तों को जोड़ते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं।

कर्क राशि: इस सप्ताह भावनाएं गहरी रहेंगी और आपका मन अपने प्रिय के साथ अधिक समय बिताना चाहेगा। दबी हुई भावनाएं खुलकर सामने आएंगी और रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित कर्क जातकों को किसी पुराने परिचित या पुरानी पहचान से जुड़ी भावनाएँ फिर जग सकती हैं। इस सप्ताह आपको दिल की सुननी चाहिए। रिश्ता धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेगा।

सिंह राशि: इस सप्ताह प्रेम जीवन में रोशनी और उल्लास बढ़ेगा। पार्टनर आपके आत्मविश्वास और स्नेह की सराहना करेंगे। यदि पहले कोई तनाव था, तो अब बातचीत से सब हल हो जाएगा। अविवाहित सिंह जातकों को किसी समारोह, पूजा-सम्मेलन या पारिवारिक कार्यक्रम में किसी आकर्षक और स्नेही व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है। अपनी सहजता और उदारता से आप किसी का दिल आसानी से जीत सकते हैं।

कन्या राशि: इस सप्ताह संबंधों में शांति और स्नेह बने रहेंगे। आप अपने साथी के लिए छोटे-छोटे काम करेंगे, जिनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अविवाहित कन्या जातकों को किसी व्यवहारिक और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है। अपनी भावनाओं को ओवरथिंकिंग से दूर रखें। दिल और दिमाग दोनों संतुलित रहें तो रिश्ता स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा।

तुला राशि: इस सप्ताह प्रेम जीवन संतुलित रहेगा। आप एक-दूसरे की बातों को समझेंगे और किसी भी विवाद को शांत तरीके से सुलझाएंगे। अविवाहित तुला जातकों को मित्रों या किसी समूहिक गतिविधि के माध्यम से किसी रोचक व्यक्ति से मिलने का योग है। प्रेम में सीमा और सम्मान दोनों का पालन करें। धीरे-धीरे बढ़ाया गया रिश्ता मजबूती देता है।

वृश्चिक राशि: इस सप्ताह आपके लिए ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। अपने मन की बातें साफ शब्दों में कहें और साथी की बात बिना टोके सुनें। अविवाहित वृश्चिक जातकों का झुकाव किसी समझदार और सयंमी व्यक्ति की ओर हो सकता है। यदि कोई पुरानी चोट है तो इस सप्ताह वह भरने लगेगी। प्रेम में गहराई बढ़ेगी, बस धैर्य और सच्चाई बनाए रखें।

धनु राशि: इस सप्ताह प्रेम जीवन में हंसी-खुशी और सहजता बढ़ेगी। साथी के साथ छोटी यात्राएं या घूमना-फिरना मन को ताजा करेगा। अविवाहित धनु जातक किसी यात्रा, पूजा या मित्रों के समूह में किसी रोचक व्यक्ति से मिल सकते हैं। मन हल्का रखें और बहुत गंभीर न हों। प्यार वहीं बढ़ता है जहां सहजता होती है।

मकर राशि: यह सप्ताह आपके लिए स्थिर और मजबूत संबंधों का संकेत देता है। साथी आपकी ईमानदारी और मेहनत की खुलकर तारीफ करेंगे। बैठकर भविष्य की छोटी योजनाएँ बनाना शुभ रहेगा। अविवाहित मकर जातकों को किसी कार्यस्थल या जिम्मेदारी वाले वातावरण में किसी गंभीर और स्थिर व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है। आपकी अनुशासनप्रियता इस सप्ताह प्रेम को मजबूत बनाएगी।

कुंभ राशि: इस सप्ताह स्पष्ट बातचीत रिश्ते में नई ताजगी लाएगी। आप अपनी भावनाओं को सरल शब्दों में रखेंगे और साथी से अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। अविवाहित कुंभ जातकों को किसी मित्रवत, खुले दिमाग वाले और सहज व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है। कोई भी बात बढ़ा-चढ़ाकर न कहें। सरलता ही प्रेम को मजबूती देती है।

मीन राशि: इस सप्ताह आपका मन कोमल रहेगा और आप अपने प्रिय के करीब महसूस करेंगे। किसी निजी बात को सहजता से व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और रिश्ता गहरा होगा। अविवाहित मीन जातक किसी शांत, संवेदनशील और दिल से जुड़ने वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं। छोटे-छोटे प्रेम भरे संकेत। जैसे देखभाल, संदेश या थोड़ा समय पूरे सप्ताह रिश्ते में मिठास भर देंगे।