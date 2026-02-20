Weekly horosocope 2026: 23 फरवरी से 1 मार्च ये राशियां रहेंगी लकी, गजकेसरी योग से मिलेगा लाभ
Weekly horosocope 2026 23 february to 1 March gajkeasari Rajyog :इस साल 23 फरवरी से 1 मार्च तक विभिन्न राशियों के लिए अच्छा समय रहेगा। इस दौरान गजकेसरी राजयोग बन रहा है, जिसके कारण कईराशियों को लाभ होगा।
Weekly horosocope 2026 23 february to 1 March gajkeasari Rajyog :इस साल 23 फरवरी से 1 मार्च तक विभिन्न राशियों के लिए अच्छा समय रहेगा। इस दौरान गजकेसरी राजयोग बन रहा है, जिसके कारण कईराशियों को लाभ होगा। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। चंद्रमा जब गुरु के साथ मिलते हैं, तो गजकेसरी राजयोग बनता है। इस वीक गजकेसरी राजयोग बन रहा है, जो इस वीर को कई राशियों के लिए लकी बना देगा। इस वीक 26 फरवरी को यह योग बन रहा है, जब चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में पहले से ही गुरु विराजमान हैं। इस प्रकार दोनों के एक साथ आने से कई राशियों के लिए इस वीक लाभ के योग के साथ भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपको बता दें कि चंद्रमा सबसे जल्दी-जल्दी राशि बदलते हैं। चंद्रमा एक राशि में सिर्फ ढ़ाई दिन रहते हैं। इसलिए गजकेसरी राजयोग का लाभ भी आपको इतने ही समय के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली में कमजोर चंद्रमा है, तो आपको डिप्रेशन, आपकी माता से आपके रिश्ते खराब होंगे। इसलिए आपको अगर अपनी राशि का चंद्रमा सही करना है, तो शिवजी की पूजा करें और मां को खुश रखें। सोमवार को शिवजी पर जल और दूध चढ़ाएं, चांदी के गिलास में पानी पीना, और पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य दें।
मिथुन राशि वालों के लिए कैसे लकी रहेगा वीक
मिथुन राशि वालों के लिए यह वीक बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आपको बिजनेस में किसी प्रोजेक्ट से लाभ होगा। आपका निवेश भी अच्छा रिटर्न देगा और आपकी लाइफ में समृद्धि रहेगी। आपके लिए कुल मिलाकर फाइनेंशियल में आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपको फिलहाल ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है।
कन्या राशि वालों के लिए भी लाभ के योग, लकी रहेगा वीक
कन्या राशि वालों के लिएसमय नए मौके और लाभ दोनों लाने वाला है। आपको फ्यूचर में लाभ के योग मिलेंगे। क्रिएटिव लोगों के लिए अच्छे योग है.,आपके टैलेंट की लोग कद्र करेंगे और बाहर भी आपको सम्मान मिलेगा। आपके लिए समय अच्छा है।
मीन राशिवालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
इस समय मीन राशि वालों को आर्थिक तौर परअच्छे लाभ के योग मिलेंगे। आपके लिए लाभ के साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने का मौका रहेगा। लेकिन आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी, आपकी एक लापरवाही आपको नुकसान दिला सकता है। आपके लिए समृद्धि आपको फेवर करेगी। फ्रेंड्स और सोशल लाइफ से भी आपको लाभ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
