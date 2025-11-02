Hindustan Hindi News
Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल: 3-9 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Weekly Horoscope Tarot Card Readings: राशिफल की तरह ही टैरोकार्ड के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 3-9 नवंबर का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

Sun, 2 Nov 2025 04:50 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल 3-9 नवंबर 2025: राशिफल की तरह ही टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड में हर एक कार्ड का अपना खास महत्व व अर्थ है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 3-9 नवंबर का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुभ साबित होगा या सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

3-9 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि- इस सप्ताह आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के नए तरीके मिलेंगे। ये सप्ताह काफी दिलचस्प रहने वाला है। जीवन में चाहे कुछ भी हो, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। आपके पास कोई अच्छी डील आने वाली है। पॉजिटिव एनर्जी को अपनाएं और इसे किसी भी चुनौती से निपटने में आपका मार्गदर्शन करने दें।

वृषभ राशि- इस सप्ताह रोमांटिक रिश्ते के फलने-फूलने और आपको आनंद की स्थिति में रखने की संभावना है। किसी भी काम का ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। छुट्टी की योजना बना रहे लोग अपनी छुट्टी स्वीकृत करा सकेंगे। शैक्षणिक सफलता संभव है, लेकिन प्रयासों के बिना नहीं।

मिथुन राशि- इस सप्ताह आपके द्वारा शुरू किया गया व्यवसाय एक ठोस शुरुआत हो सकता है, या आपको अपने जीवन में किसी से एक अच्छा सरप्राइज मिल सकता है। धन आपके पास कहीं से भी आ सकता है, लेकिन याद रखें कि पैसों को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है।

कर्क राशि- इस सप्ताह जब आप ज्यादा प्रेशर महसूस करें तो मदद मांगने में संकोच न करें। आप पाएंगे कि काम का बोझ शेयर करने से अनुभव मधुर हो सकता है। आपकी कोई डील प्रॉफिट दिला सकती है। मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें।

सिंह राशि- इस सप्ताह आनंद में जश्न मनाएं और मुश्किलों का सोल्यूशन निकालने पर फोकस करें। सपनों को साकार करने में पैसा कोई दिक्कत नहीं लाएगा। आपकी स्किल्स की जरूरत होगी और दफ्तर में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। संपत्ति का कोई मामला आपके पक्ष में सुलझने की संभावना है।

कन्या राशि- इस सप्ताह आपको अपने अनुभव और उन सभी चीजों का आनंद लेने की सलाह दी जाती है, जो जीवन आपको दे सकता है, जिसमें दोस्ती, मौज-मस्ती और परिवार के साथ अच्छा समय शामिल है।

तुला राशि- इस सप्ताह रिश्ते कभी-कभी कष्टदायक हो सकते हैं। खुद को यह सोचकर मूर्ख मत बनाइए कि रिलेशन से सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। सुख-दुख जीवन का हिस्सा है। आपको आनंद और मुश्किलों को अकसेप्ट करना चाहिए।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह भरोसा रखें कि सब कुछ समय के हिसाब से काम करेगा। दुःख की लहरें आती हैं और चली जाती हैं। आपको सारी जिम्मेदारियां अकेले लेने की जरूरत नहीं है। यह मानना ​​कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यह आपके लिए सही नहीं है।

धनु राशि- इस सप्ताह जश्न मनाने और भविष्य के बारे में अच्छा महसूस करने का समय है। सकारात्मक बदलावों और आगे की उज्ज्वल संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आखिरकार आप पेशेवर मोर्चे पर महारत हासिल करने में सक्षम होंगे।

मकर राशि- इस सप्ताह कुछ नया करने का समय है। एक नई यात्रा आपका इंतजार कर रही है और यह मुश्किल दौर आपको उसकी ओर ले जाएगा। ज्यादा टेंशन न लें और जीवन को अपनी दिशा में चलने दें। अपने ऊपर ज्यादा दबाव न डालें।

कुंभ राशि- इस सप्ताह आपके जीवन में खुशी का समय है। आपके पास कई बेहतरीन अवसर आने वाले हैं। आपके पास क्या था या क्या खो गया, इस पर विचार करने के बजाय, आपने जो कुछ हासिल किया है उस पर विचार करें।

मीन राशि- इस सप्ताह मीन राशि, कभी-कभी असंतोष महसूस करना नॉर्मल है। यह आपको समझने में मदद करेगा कि आप किन टॉक्सिक चीजों से बाहर निकल चुके हैं और अब आपको इनकी कोई आवश्यकता या इच्छा नहीं है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
