Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल: 25-31 अगस्त तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल 25-31 अगस्त 2025: राशिफल की तरह ही टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड में हर एक कार्ड का अपना खास महत्व व अर्थ है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए ये सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुभ साबित होगा या सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

25-31 अगस्त तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि- 25-31 अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए प्रोडक्टिव रहने वाला है। पहचानें कि आपके लिए क्या बेस्ट है, भले ही कभी-कभी इसका मतलब दूसरों को निराश करना हो। आपकी मेहनत रंग लाएगी। मेडिटेशन करने से आपको अच्छा महसूस होगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला न लें।

वृषभ राशि- 25-31 अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए बदलावों से भरपूर रहेगा। खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना और बाउन्ड्री बनाना आवश्यक है। याद रखें कि नो कहना ठीक है और जब जरूरत पड़े तो खुद को पहले रखें। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें।

मिथुन राशि- 25-31 अगस्त का ये सप्ताह एक शानदार हां की ओर इशारा कर रहा है। अपने आस-पास की खुशी और सकारात्मकता को अपनाएं और जानें कि अच्छी चीजें नजदीक हैं। आप कई कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं।

कर्क राशि- 25-31 अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए सकारात्मक न्यूज लेकर आया है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति और खुशी की प्राप्ति का प्रतीक है। चाहे यह किसी प्रोजेक्ट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना हो या दूसरों द्वारा एक्सेप्ट किए जाने और जश्न मनाने की भावना हो, आप लकी महसूस करेंगे।

सिंह राशि- 25-31 अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अपने खर्चों पर बारीकी से नजर डालें और देखें कि आप कहां बदलाव कर सकते हैं। याद रखें, बचाया गया पैसा कमाया हुआ पैसा है, और संयम बरतने से, आप लंबे समय में अधिक वित्तीय सुरक्षा के लिए खुद को तैयार कर लेंगे।

कन्या राशि- 25-31 अगस्त के इस सप्ताह में आपको अपनी खर्च करने की आदतों की जांच करनी चाहिए। वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। आवेगपूर्ण खरीदारी में शामिल होना आकर्षक है, लेकिन यह आपके लिए अच्छा नहीं है।

तुला राशि- 25-31 अगस्त के सप्ताह का राशिफल आपको अनुकूल परिणाम की ओर इशारा कर रहा है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशों पर भरोसा रखें और आगे आने वाली संभावनाओं के लिए खुले रहें।

वृश्चिक राशि- 25-31 अगस्त के इस सप्ताह में खुद को सकारात्मक ऊर्जा का आनंद लेते हुए पा सकते हैं। राशिफल यह बताता है की चीजें बेहतर हो रही हैं, खासकर प्यार और रिश्तों के मामले में। इस बारे में डाउट होना नॉर्मल है कि आपके प्रयासों की तारीफ की जाएगी या नहीं।

धनु राशि- 25-31 अगस्त के इस सप्ताह में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे आप संभाल नहीं सकते। कठिन परिस्थितियों से निपटने की अपनी क्षमता को अपनाएं। भरोसा रखें कि आपके रास्ते में जो भी आएगा, उससे निपटने के लिए आपके पास आपकी डिप्लोमेटिक सूझ-बूझ है।

मकर राशि- 25-31 अगस्त के इस सप्ताह में आप खुद को चुनौतियों का सामना करते हुए पा सकते हैं। यात्रा कठिन लग सकती है, याद रखें कि आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी प्रतिभा और स्किल्स ही काफी हैं।

कुंभ राशि- 25-31 अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए खास रहेगा। सेहत पहले से बेहतर होगी। भरोसा रखें कि आपके जीवन का अगला चैप्टर वादा और सुधार का है, भले ही इसका मतलब किसी चीज को अलविदा कहना क्यों न हो।

मीन राशि- 25-31 अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए नॉर्मल रहेगा। कुछ जातक खुद को ऐसी स्थिति में पाएंगे, जहां उन्हें थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। कुछ बेहतर करने की दिशा में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। अब समय आ गया है कि टॉक्सिक चीजों को लेट गो किया जाए।