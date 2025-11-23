Hindustan Hindi News
Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल: 24-30 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Weekly Horoscope Tarot Card Readings: राशिफल की तरह ही टैरोकार्ड के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 24-30 नवंबर का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

Sun, 23 Nov 2025 11:57 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल 24-30 नवंबर 2025: राशिफल की तरह ही टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड में हर एक कार्ड का अपना खास महत्व व अर्थ है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 24-30 नवंबर का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुभ साबित होगा या सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

टैरो राशिफल: 24-30 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि- 24-30 नवंबर का समय आपके लिए शांत, ताजगी भरी व अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। आप क्लियर रूप से सोच रहे हैं, तनाव से मुक्त हो रहे हैं और जो वास्तव में मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रिश्ते आसान लगते हैं, काम ज्यादा आसान हो जाता है। आप अपनी पसंद पर भरोसा करते हैं।

वृषभ राशि- 24-30 नवंबर के समय में प्रेम जीवन में निष्पक्ष रहें। आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर में ऐसे चैलेंज मिल सकते हैं, जिन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी।

मिथुन राशि- 24-30 नवंबर का समय स्पष्टता, शांति और स्थिर आगे बढ़ने के लिए यह एक मजबूत सप्ताह है। लग्जरी से जुड़े आइटम्स पर अधिक खर्च करने से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।

कर्क राशि- 24-30 नवंबर के समय में लव लाइफ में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने से पहले आप पार्टनर के साथ सभी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें लें। काम के मामले में पॉजिटिव रवैया बनाए रखें। क्लाइंट्स की सभी मांगों को पूरा करें। इस सप्ताह पैसे को स्मार्ट तरीके से संभालें। हेल्थ भी अच्छी रहेगी।

सिंह राशि- 24-30 नवंबर के समय में लव लाइफ में डिप्लोमेटिक बनें। ऑफिस रोमांस से दूरी बनाए रखें, खासकर अगर आप मैरिड हैं। आपकी परफॉर्मेंस से जीत हासिल होगी। पैसों को सावधानी से संभालें। जबकि सेहत पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है।

कन्या राशि- 24-30 नवंबर के समय में प्रेमी को समझें और रिश्ते को रोमांटिक बनाने के लिए स्नेह की वर्षा करें। पेशेवर सफलता तो मिलेगी, लेकिन इस सप्ताह कुछ वित्तीय मुद्दे सामने आएंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, जो अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं।

तुला राशि- 24-30 नवंबर के समय में धन के कारण निवेश के लिए समझदारी भरे फैसले लिए जा सकते हैं। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ बेहतरीन रहने वाली है। ऑफिस की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के नई जिम्मेदारी लें। खर्चों को लेकर सावधान रहें। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि-24-30 नवंबर के समय में करियर में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। समृद्धि भरा सप्ताह रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी आपके अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में सभी समस्याओं का समाधान करें। दफ्तर में अपना काम जारी रखें, जिससे आपकी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

धनु राशि- 24-30 नवंबर के समय में प्रेम-संबंधी मुद्दों को सुलझाएं। साथी के साथ अधिक समय बिताएं। काम पर चुनौतियों पर काबू पाएं और ऐसे खर्चों की अपेक्षा करें, जो मौद्रिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। पास्ट में उलझने से बचें।

मकर राशि- 24-30 नवंबर के समय में लव लाइफ में विवादों को सुलझाएं। ध्यान रखें कि आप ऑफिस में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा आपको परेशान नहीं करेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि- 24-30 नवंबर के समय में बिजी शेड्यूल के बावजूद, आप ऑफिस के सभी टास्क को पूरा कर लेंगे। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। पैसों के मामले में सिचुएशन अच्छी रहेगी। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी।

मीन राशि- 24-30 नवंबर के समय प्रेम संबंधों में परेशानियों को दूर रखें और सुनिश्चित करें कि आप साथी की आकांक्षाओं को पूरा करें। पैसे निवेश करने के लिए स्मार्ट विकल्पों की तलाश करें और स्वास्थ्य भी अच्छा है।

