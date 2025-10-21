Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल: 21-27 अक्टूबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Weekly Horoscope Tarot Card Readings: राशिफल की तरह ही टैरोकार्ड के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 21-27 अक्टूबर का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल 21-27 अक्टूबर 2025: राशिफल की तरह ही टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड में हर एक कार्ड का अपना खास महत्व व अर्थ है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 21-27 अक्टूबर का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुभ साबित होगा या सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

21-27 अक्टूबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि- इस सप्ताह छोटी बचत से शुरुआत करें और देखें कि आपका प्रदर्शन कैसा रहता है। स्थिति में सुधार के लिए आपको कुछ वित्तीय विचारों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। जल्द ही आप आगे की यात्रा के लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने में सक्षम होंगे।

वृषभ राशि- इस सप्ताह रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए युगल प्रतियोगिताओं में भाग लें। आपके परिवार को इस संबंध में सहयोगी होना चाहिए ताकि यह एक टीम वर्क बन जाए। इस सप्ताह कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने निजी समय का त्याग करना होगा।

मिथुन राशि- इस सप्ताह आपको अपने परिवार और दोस्तों से भी समर्थन मिलेगा, जो आपको अच्छे भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचने में मदद करेगा। आपको अपने करियर और नौकरी के अवसरों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप महत्वपूर्ण अवसर न चूकें।

कर्क राशि- इस सप्ताह आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता है, विशेषकर विलासिता की वस्तुएं। यदि आप अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं, तो आपको आय के अन्य स्रोतों के बारे में भी सोचना चाहिए।

सिंह राशि- इस सप्ताह आप अभी एक पार्टनर के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। बल्कि बेहतर रहेगा कि अब आप एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेन्ड करें। आपको जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कराने वाला है।

कन्या राशि- इस सप्ताह आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और भविष्य के बारे में सोचना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको इस समय बहुत त्याग करने की आवश्यकता है ताकि आप आगे एक अच्छा जीवन जी सकें।

तुला राशि- इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे और सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आप दोनों के बीच विश्वास और अंडर्स्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इसे फिलहाल टाल देना ही बेहतर है।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह का मतलब यह नहीं है कि आपके पास अपना समय नहीं होगा। आपका परिवार यह सुनिश्चित करेगा कि आप नियमित रूप से अपनी चिंताओं को साझा करके शक्ति और संतुष्टि प्राप्त करें।

धनु राशि- इस सप्ताह आध्यात्मिक बनने का प्रयास करें ताकि आप खुश और संतुष्ट रह सकें। आपको लोगों से मदद और समर्थन मिलेगा। अपने परिवार या रिश्तेदारों से सलाह लें, जो खराब वक्त में आपका साथ दें।

मकर राशि- इस सप्ताह जल्द ही आपको कोई दिलचस्प प्रोजेक्ट मिल सकता है। इस हफ्ते आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके करियर और आय के स्तर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

कुंभ राशि- इस सप्ताह शादीशुदा लोगों को कुछ गलतफहमियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह सप्ताह आपको अपने बारे में और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा।

मीन राशि- इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और आपके काम में असंतुलन पैदा हो सकता है। अभी आपको केवल एक ही काम पर ध्यान देने की जरूरत है और वह है आपका करियर और लोगों के साथ व्यवहार बनाना।