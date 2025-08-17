Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल: 18-24 अगस्त तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

Weekly Horoscope Tarot Card Readings: राशिफल की तरह ही टैरोकार्ड के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 18-24 अगस्त का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल 18-24 अगस्त 2025: राशिफल की तरह ही टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड में हर एक कार्ड का अपना खास महत्व व अर्थ है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए ये सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुभ साबित होगा या सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

18-24 अगस्त तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि- इस सप्ताह प्रमोशन या नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। ट्रांसपेरेंट और क्रिएटिव बातचीत किसी भी गलतफहमी को दूर करने में मदद करेगी। अपने सहकर्मियों के साथ संबंध बनाने के लिए आवश्यक प्रयास के बारे में सोचें। धन खर्च सावधानी से करें।

वृषभ राशि- इस सप्ताह उन संकेतों पर ध्यान दें, जो आपका शरीर आपको देता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर पहले से ही गौर फरमाएं ताकि हेल्थ के बिगड़ने के रिस्क से बचा जा सके। यह अपने रिश्तों में बढ़ रही खटास को कम करने और अपने करीबियों के साथ कनेक्शन को मजबूत करने का समय है।

मिथुन राशि- इस सप्ताह परिवर्तन के लिए खुले रहें, जो आपके करियर को महत्वपूर्ण अवसर दिला सकता है। वित्तीय विकल्प चुनने के लिए सावधानी से सोच-विचार करने की आवश्यकता होती है और अगर आवश्यक हो तो इससे बचना चाहिए।

कर्क राशि- इस सप्ताह अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतों के प्रति सचेत रहें। कार्यस्थल पर आपको बढ़ी हुई उत्पादकता के साथ-साथ जवाब देने की भी प्रबल इच्छा महसूस होगी।

सिंह राशि- इस सप्ताह इंकम कमाने और खर्च के प्रति अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करें और बदलें। आपको अपने पार्टनर के साथ डीप लेवल पर बात करने और इंटीमेसी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होगी।

कन्या राशि- इस सप्ताह कॉन्फिडेंस और दृढ़ संकल्प के साथ अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। अपने करियर के उद्देश्यों के बारे में अपने जीवनसाथी के साथ ट्रांसपेरेंट रहें और भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को उनके साथ शेयर करें।

तुला राशि- इस सप्ताह जानें कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को कैसे मैनेज करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। इस समय का उपयोग परिश्रम और कमिटमेंट के साथ कार्यों को निपटाने में भी करें।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह आप सुर्खियों में रह सकते हैं, क्योंकि कई लोग आपकी पेशेवर उपलब्धियों पर ध्यान देंगे। जैसे-जैसे आप अपना अनुभव और ज्ञान बढ़ाते हैं, आपके पास अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके होंगे।

धनु राशि- इस सप्ताह जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय, एक हेल्दी लॉंग टर्म वित्तीय आदत बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने रिलेशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। पता लगाएं कि आप अपने रिश्ते में क्या चाहते हैं।

मकर राशि- इस सप्ताह यह वह समय है जब आपको अपने पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। मुद्दों को सॉल्व करना चाहिए। पर्सनल यूज के लिए अपने पैसों को मैनेज करते समय सतर्क और डिसप्लिन वाला दृष्टिकोण अपनाएं।

कुंभ राशि- इस सप्ताह अपने खर्च करने के तरीके और प्राथमिकताओं पर सख्ती से विचार करें। अपने बजट की जांच करने, यह देखने कि कहां लगाम लगाने की आवश्यकता है। एक लॉंग टर्म वित्तीय योजना बनाने में समय व्यतीत करें।

मीन राशि- इस सप्ताह आप धन के प्रवाह में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, जिससे वित्तीय स्टेबिलिटी आएगी। अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए स्मार्ट डीसीजन लें। ऐसे मौके भी आ सकते हैं, जब आप अपने रोमांटिक रिलेशन में पार्टनर की लॉयल्टी पर सवाल उठा सकते हैं।