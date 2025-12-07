Weekly Horoscope, टैरो राशिफल: 12 राशियों के लिए 8-14 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा, पढ़ें मेष राशि से लेकर मीन राशिफल

संक्षेप: Weekly Horoscope Tarot Card Readings: राशिफल की तरह ही टैरोकार्ड के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 8-14 दिसंबर का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

12 राशियों के लिए 8-14 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा, पढ़ें मेष राशि से लेकर मीन राशिफल मेष राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में किसी लाभदायक डील पक्की होने की संभावना है। पिछला निवेश आपके पसंदीदा प्रोजेक्ट को अगले लेवल पर ले जाने में मदद करेगा। कोई सोशल इवेंट आपको सुर्खियों में ला सकता है। काम के मामले में आप अपनी बात सिनीयर्स के सामने रखने के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे।

वृषभ राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में फिटनेस के प्रति आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी पारिवारिक उत्साह का संकेत है। आपको अपने उन दोस्तों से मिल सकते हैं, जो शहर में नहीं हैं। जैसे-जैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, चीजें पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ सकती हैं।

मिथुन राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में काम के मामले में चीजें बेहतर दिख रही हैं, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगी। आपके कामकाजी हालात में सुधार होने की संभावना है। एजुकेशन के मामले में किसी का मार्गदर्शन आपको काफी फायदा पहुंचाएगा।

कर्क राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में आपमें से कुछ लोग सही खान-पान के प्रति जागरूक हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद करने से आपको अच्छा महसूस होगा। आज अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का एक अच्छा दिन है, बशर्ते आप ऑफिस का काम समय पर पूरा कर लें।

सिंह राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको शॉपिंग पर ले जा सकता है। यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप जिस मौके की तलाश में हैं, वह मिल जाएगा, इसलिए समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।

कन्या राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में पैसों के मामले में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप काम और परिवार दोनों में ताल-मेल बिठाने में कामयाब रहेंगे। कुछ लोगों के लिए अपनी खुद की जगह बनानी जरूरी है। संपत्ति का कोई लाभदायक सौदा पक्का हो सकता है।

तुला राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कॉम्प्टीशन की तैयारी करने वाले अपना फोकस बनाए रखने में सफल रहेंगे। धन आपके जीवन में सबसे अप्रत्याशित तरीके से आता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेन्ड करना बोरिंग दिनचर्या से राहत दिलाएगा।

वृश्चिक राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में सैलरी बढ़वाने के अवसर आपके सामने आ सकते हैं। आपको अपने सभी आइडिया को सामने रखने का अवसर मिलेगा। काम के मामले में आपके दोस्त आपकी पूरी मदद और आपको सपोर्ट करेंगे।

धनु राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें परिवार से अपको सपोर्ट मिलने की संभावना है। यात्रा का योग है और यह बिजनेस या मनोरंजन के लिए हो सकती है। संपत्ति खरीदने के लिए समय पॉजिटिव नजर आ रहा है।

मकर राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में आपमें से कुछ लोग संपत्ति खरीदने का मन बना सकते हैं। किसी की शादी में शामिल होने या किसी सोशल इवेंट का आनंद लेने की संभावना है। प्रोफेशनल तौर पर आप अपने गोल्स हासिल करने में सफल रहेंगे।

कुंभ राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में पैसों से जुड़े मामले आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। स्वास्थ्य सही रहेगा। अकेले गाड़ी चलाने वालों को देर रात बाहर जाने से बचना चाहिए। ऑफिस में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। काम पर चीजें प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने वाली है।

मीन राशि- 8-14 दिसंबर के सप्ताह में आपको रोजाना व्यायाम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। आप पाएंगे कि आपका परिवार आपके विचारों को सपोर्ट करेगा। जो लोग छुट्टियों की योजना बना रहे हैं, उनके लिए रोमांचक समय आने वाला है।