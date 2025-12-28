Weekly Horoscope Tarot, टैरो राशिफल: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Weekly Horoscope Tarot Card Readings: राशिफल की तरह ही टैरोकार्ड के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 29 दिसंबर-4 जनवरी का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

Weekly Horoscope Tarot Rashifal 29 December- 4 January 2026, टैरो राशिफल: राशिफल की तरह ही टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड में हर एक कार्ड का अपना खास महत्व व अर्थ है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 29 दिसंबर-4 जनवरी 2026 का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुभ साबित होगा या सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी ईमानदारी की आपकी खासियत है। अगर आप स्ट्रेंस फील कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपका दोस्त रिश्तेदार या करीबी हो, जो आपको समझ सके। आप कई नए लोगों से कनेक्ट करेंगे।

वृषभ राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है। अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक रहें। ऑफिस में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अपनी स्किल्स साबित करने के लिए नए टास्क लें।

मिथुन राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय हलचल से भरपूर रहने वाला है। आज चीजें आपके हाथ से बाहर हो सकती हैं। कोई भी जरूरी डीसीजन आज न लें। दोस्तों के आने से आप अच्छा फील करेंगे। प्रोफेशनल तौर पर मौकों पर नजर रखें।

कर्क राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में अपनी योग्यता साबित करने के लिए नई जिम्मेदारियां लें। आपका इंट्यूशन कभी आपको गलत फीलिंग नहीं देगा। वित्तीय मामलें में समृद्धि आपके पक्ष में है। सेहत चिंता का विषय रहेगी।

सिंह राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में अच्छे अवसर जल्द ही आपकी पहुंच में आ सकते हैं। आपकी ईमानदारी लव लाइफ और नौकरी दोनों में काम आएगी। काम के प्रति समर्पित रहें और सकारात्मक परिणाम देखें।

कन्या राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में अपने बॉस का खास बनने की आपकी कोशिश में थोड़ा समय लगेगा। धन और स्वास्थ्य दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। अपने लव रिलेशन में परेशानियों को दूर रखें। ऑफिस में शांत रहें।

तुला राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में बड़ी रकम इन्वेस्ट करने से बचें। कोई बड़ी पैसों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आज आपका स्वास्थ्य भी नॉर्मल है। सेल्फ लव पर ध्यान दें। प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की आपकी इच्छा आज पूरी होगी।

वृश्चिक राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में छोटी-मोटी मेडिकल और फाइनेंशियल समस्या हो सकती है। समय आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। जहां पेशेवर लोग सफलता का स्वाद चखेंगे, वहीं उद्यमी भी नए उद्यम शुरू कर सकते हैं।

धनु राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में धन का आगमन होगा और धनी बने रहने के लिए खर्च पर कंट्रोल करें। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप सही कदम उठाना जानते हैं। अपने प्रेम जीवन को रोमांटिक बनाने पर फोकस रखें।

मकर राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय पॉजिटिव रहने वाला है। बिजनेस की शुरुआत करने वालों के लिए बेहतर कमाई के ऑपशन्स जल्द ही मिलेंगे। परिवर्तन से आपको लाभ होगा। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेट पर जा सकते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं।

कुंभ राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में आपका पॉजिटिव रवैया आपकी सभी मुश्किलें सॉल्व करेगा। कोई भी जोखिम आपके लिए खतरा साबित नहीं होगा। लव और प्रोफेशनल जीवन में पॉजिटिव रहें। मौकों की तलाश करें।

मीन राशि- आपके लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय शानदार रहने वाला है। सफल पेशेवर जीवन के साथ-साथ खुशहाल लव लाइफ का आनंद लें। समझदारी से पैसों का इंवेस्टमेंट करें। कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी।