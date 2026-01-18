Hindustan Hindi News
Weekly Horoscope, टैरो राशिफल: 19-25 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

Weekly Horoscope, टैरो राशिफल: 19-25 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Weekly Horoscope Tarot Card Readings: राशिफल की तरह ही टैरोकार्ड के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 19-25 जनवरी का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। 

Jan 18, 2026 12:36 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Weekly Horoscope Tarot Rashifal 19-25 January 2026, टैरो राशिफल: राशिफल की तरह ही टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड में हर एक कार्ड का अपना खास महत्व व अर्थ है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए 19-25 जनवरी 2026 का सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुभ साबित होगा या सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

19-25 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में आप काम पर कुछ नए विचार सामने ला सकते हैं। कुछ लोगों को विरासत में धन और संपत्ति मिलने के संकेत हैं। जैसे ही आप अच्छी कमाई करने लगेंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। सितारे आपके फेवर में दिख रहे हैं। परिवार के साथ वक्त बिताएं।

वृषभ राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में हो सकता है कि माता-पिता आपके प्रदर्शन से काफी खुश दिखें। किसी के साथ शहर से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। प्यार की तलाश करने वालों को भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। इसलिए रोमांस से भरे दिन का आनंद लेने की तैयारी करें।

मिथुन राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में शिक्षा के मामले में किसी को आपकी सलाह उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। पैसों से बैंक-बैलेंस भरने की संभावना है। कुछ बड़े-बुजुर्गों की सलाह से आप अच्छे मूड में रहेंगे।

कर्क राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में मार्केट पर कड़ी नजर रखने से आप नुकसान से बच सकते हैं। करियर के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन में उत्साह का संकेत है। दोस्तों के साथ घूमना-फिरना सबसे आनंददायक रहेगा।

सिंह राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में प्रोफेशनल लाइफ में आपको नए अवसर मिलने की संभावना है। आप घर में चल रही किसी बात में उलझ सकते हैं। संपत्ति के किसी मामले का फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। स्टॉक कुछ लोगों के लिए रिसकी साबित हो सकता है।

कन्या राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में शिक्षा के मामले में आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए जीवन में संतुलन और अनुशासन जरूरी है। आप पैसों के मामले में कुछ महत्वपूर्ण डीसीजन ले सकते हैं।

तुला राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपका साथी प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला होगा। विदेश यात्रा की योजना बनने की संभावना है। रियल एस्टेट संपत्ति सौदों से प्रॉफिट कमा सकते हैं।

वृश्चिक राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में आपके रोमांटिक सपने जल्द ही पूरी हो सकते हैं। अच्छे निवेश का ऑप्शन आपके सामने आ सकता है। जिस किसी की आपने पहले मदद की थी, वह अब आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ सकता है।

धनु राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में कुछ लोग छुट्टियों पर जाने के लिए फैमिली पैकेज टूर का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। संपत्ति के मामले में कोई आपसे सलाह ले सकता है। एजुकेशन के मामले में सौंपा गया कोई असाइनमेंट तारीफ दिला सकता है।

मकर राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में विदेश जाने की योजनाएं बन सकती हैं। जो लोग रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, उनकी शानदार परफॉर्मेंस सभी का दिल जीत लेगी। कुछ लोगों के लिए नए घर या नए शहर में शिफ्ट होने की संभावना है।

कुंभ राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में धन की कोई समस्या नहीं रहेगी और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। सही दोस्तों की संगति में आपको काम करने में मानसिक शांति मिलेगी। कुंभ राशि के कुछ लोगों के लंबे अलगाव के बाद परिवार से मिलने की संभावना है।

मीन राशि- 19-25 जनवरी तक के सप्ताह में जो लोग फिटनेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल होंगे। बाद में समस्याओं से बचने के लिए आपको अभी से बचत शुरू करनी होगी। पारिवारिक जीवन में कुछ लोगों के लिए रोमांचक समय आने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

