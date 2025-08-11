इस सप्ताह इन 4 राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

Lucky Zodiac Signs Rashi 11-17 August 2025 : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, ये सप्ताह (11-17 अगस्त 2025) तक का समय किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है-

Mon, 11 Aug 2025 01:41 PM

Lucky Zodiac Signs Rashi (11-17) August 2025 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, ये सप्ताह (11-17 अगस्त 2025) तक का समय किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है-

मेष राशि मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा।

धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा।

आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें।

दांपत्य जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे।

नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं।

मेहनत करने से कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।

कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा।

आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

लेन- देन कर सकते हैं।

किसी भी तरह के निवेश के लिए समय काफी अच्छा है।

कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी, बस जरूरत है अधिक मेहनत करने की।

कार्यक्षेत्र में सब आपकी तारीफ करेंगे।

व्यापार में लाभ होगा।

जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करें।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह शुभ फल की प्राप्ति होगी।

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है।

शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे।

धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

मान- सम्मान और पद- प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

धनु राशि इस सप्ताह धनु राशि वालों को शुभ फल की प्राप्ति होगी।

नौकरी और व्यापार के लिए ये समय शुभ रहेगा।

वैवाहिक जीवन में सुख का अनुभव करेंगे।

धन- लाभ होगा।

कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी।

आपको नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे।

धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे।