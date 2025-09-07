weekly horoscope saptahik rashifal 8-14 September 2025 future predictions bhavishyafal aries to pisces Weekly Horoscope : 8 से 14 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़weekly horoscope saptahik rashifal 8-14 September 2025 future predictions bhavishyafal aries to pisces

Weekly Horoscope : 8 से 14 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 8 से 14 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 04:24 PM
share Share
Follow Us on
Weekly Horoscope : 8 से 14 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (8- 14 सितंबर, 2025) : वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (8-14 सितंबर, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति करेंगे। ऑफिस में सहकर्मियों को सपोर्ट मिलेगा। नई स्किल सीखें। आज क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज के साथ किए गए कार्य बेहतर रिजल्ट देंगे। ऑफिस में बॉस कार्यों की प्रशंसा करेंगे।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह शुभ समाचार मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अपार सफलता मिलेगी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उनके साथ नाइट डेट या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बना सकते हैं। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। पुराने इनवेस्टमेंट से धन लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो सकती है। सुख-शांति बनी रहेगी। लेकिन कार्यों में देरी आएगी। सभी कार्य रुक-रुककर चलेंगे। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के जीवन में उथल-पुथल होगी। इस सप्ताह आपको सावधान रहने के आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय लेन-देन न करें। निवेश करने के लिए भी सप्ताह शुभ नहीं कहा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। सहकर्मियों से व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। घर में धर्म-कर्म के कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होगा। शैक्षिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। वाणी में मधुरता आएगी। ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में अपार सफलता मिलेगी।

कन्या राशि- कन्या राशि वाले इस सप्ताह आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। सोच-समझकर किए गए निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा। मानसिक शांति रहेगी। कुछ लोगों का प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है। आपकी ओवर ऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। आज सिंगल जातकों की जीवनसाथी की तलाश पूरी होगी।

तुला राशि- तुला राशि वालों इस सप्ताह सावधानी बरतनी चाहिए। रात्रि में वाहन सावधानी से चलाएं और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। कार्यों की चुनौती भी बढ़ेगी। रिश्तों में उतार-चढ़ाव संभव है। धन का लेन-देन होशियारी से करें।

ये भी पढ़ें:Chandra Grahan Live : देशभर में चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ, करें ये उपाय

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में मुनाफा होगा। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। ऑफिस में सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। कुछ जातक फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। मैरिड लाइफ में खुशहाली आएगी। ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आनंददायक जीवन गुजारेंगे।

धनु राशि- इस सप्ताह जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धन का प्रबंधन होशियारी से करें। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए अवसरों पर नजर रखें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। कुछ जातक भूमि या वाहन की खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। यात्रा के योग बनेंगे। मैरिड लाइफ में खुशहाली आएगी।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए ये रिश्ता मिलेजुले परिणाम लाएगा। रिश्तों में प्यार और रोमांस भरपूर रहेगा। धन का प्रबंधन होशियारी से करें। धन बचत करें। आय में वृद्धि के नए विकल्पों की तलाश करें। प्रोफेशनल लाइफ में कार्यों की नई जिम्मेदारी बढ़ेगी। लेकिन कार्यों का ज्यादा स्ट्रेस न लें। फैमिली के साथ मौज-मस्ती भरे पलों को एंजॉय करें।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। कुछ लोगों को इस प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। भाई-बहनों के सहयोग से धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। करियर में अपार सफलता मिलेगी। हर कार्य के उम्मीद से भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। रोमांटिक लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगी। आज भावुक होकर कोई निर्णय न लें।

मीन राशि- मीन राशि वाले इस सप्ताह अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में धन खर्च करने का फैसला न लें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हेल्दी डाइट लें। कुछ लोगों को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है। करियर में नई उपलब्धि हासिल होगी। परिजनों के साथ किसी फैमिली फंक्शन में शामिल होंगे। शैक्षिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। रोमांटिक लाइफ बढ़िया रहेगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)