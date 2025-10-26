आने वाले सप्ताह में तुला, कुंभ समेत इन 5 राशियों के जीवन में होगे बड़े बदलाव, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

संक्षेप: Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 27 अक्टूबर- 2 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (27 अक्टूबर- 2 नवंबर 2025): वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (27 अक्टूबर- 2 नवंबर, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- इस हफ्ते प्यार के मामले में थोड़ी खटास या गलतफहमी हो सकती है, लेकिन बातचीत और समझदारी से सब ठीक हो जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो किसी खास से मिलने के अवसर बन सकते हैं। पुराने रिश्तों में सुधार के संकेत भी दिखेंगे। कार्यक्षेत्र में नए काम और जिम्मेदारियां मिलेंगी। मेहनत का फल आपको मिलेगा और सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल फायदेमंद रहेगा। धन संबंधी मामलों में स्थिति ठीक रहेगी, सोच-समझकर निवेश करें। स्वास्थ्य में हल्की परेशानियां या थकान हो सकती है, नींद और आहार का ध्यान रखें।

वृषभ राशि- इस हफ्ते प्यार में गहराई की जरूरत है। सिंगल जातकों को केवल दिखावे या मजेदार बातें देखकर किसी को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि देखें कि सोच और लक्ष्य मेल खाते हैं या नहीं। रिश्तों में अपने साथी के साथ समय बिताना और खुलकर बात करना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। नए अवसर मिलेंगे और मेहनत का फल मिलेगा। धन संबंधी मामलों में स्थिति अच्छी रहेगी, पुराने निवेश और बचत से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्की थकान या बीमारियों से सतर्क रहें।

मिथुन राशि- इस हफ्ते प्रेम संबंध में छोटे संकेतों पर ध्यान दें। सिंगल लोग अपने दिल की आवाज सुनें कि कौन सही है। रिश्तों में समझदारी और सहयोग बनाए रखें, अत्यधिक सोचने से बचें। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की राजनीति से परेशान न हों, अपने काम पर ध्यान दें। मेहनत का फल मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निवेश करें। स्वस्थ रहने के लिए हल्की कसरत और मानसिक शांति फायदेमंद रहेगी।

कर्क राशि- प्यार में तनाव बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सिंगल लोग ऐसे व्यक्ति के पीछे न भागें जो धैर्य खत्म कर दें। रिश्तों में हमेशा फिक्सर बनने से बचें और साथी के साथ संबंध को सहज बनाएं। कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी चुनौतियां आएंगी, लेकिन नई जिम्मेदारियों से उन्नति होगी। धन संबंधी मामलों में हल्का फायदा या खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्की चोट या जुकाम से सतर्क रहें।

सिंह राशि- प्यार में अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। सिंगल लोग सही व्यक्ति का इंतजार करें जो उन्हें वैसे ही अपनाए। रिश्तों में देखें कि क्या बहस से बचने के लिए अपने विचार रोक रहे हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत दिखाने का समय है। धन संबंधी मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी, बड़े निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य में पेट या तनाव से जुड़ी छोटी परेशानियों का ध्यान रखें।

कन्या राशि- प्यार में सुकून और आराम बनाए रखना जरूरी है। अकेले लोग ऐसे व्यक्ति को खोजें जो उन्हें उनके रूप में रहने दें। रिश्तों में हर छोटी बात पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। कार्यक्षेत्र में समय सीमा और जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में हल्की चिंता हो सकती है। खर्च और बचत का ध्यान रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है।

तुला राशि- प्यार में स्थिरता और भरोसे को महत्व दें। सिंगल लोग ऐसा प्यार ढूंढें जो भरोसा और सुकून दे। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत और योजना से सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में स्थिरता रहेगी, जोखिम भरे निवेश से बचें। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद और संतुलित आहार जरूरी है।

वृश्चिक राशि- प्यार में खुलकर बात करें और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। सिंगल लोग अपने सच और पसंद को बदलने की कोशिश न करें। कार्यक्षेत्र में नए काम और जिम्मेदारियां मिलेंगी। मेहनत का फल मिलेगा। धन संबंधी मामलों में लाभ होगा। सोच-समझकर निवेश करें। स्वास्थ्य में हल्की परेशानियां या थकान हो सकती है।

धनु राशि- प्यार में स्थिरता और भरोसे पर ध्यान दें। अकेले लोग ऐसे व्यक्ति का इंतजार न करें जो स्पष्ट संकेत नहीं देता। रिश्तों में रोजाना सहयोग और साथ को महत्व दें। कार्यक्षेत्र में नए अवसर और यात्रा के अवसर बनेंगे। धन संबंधी मामलों में लाभ होगा और जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य में हल्की थकान या जोड़ों में दर्द हो सकता है।

मकर राशि- प्यार में छोटे-छोटे प्रयास रिश्तों को मजबूत करेंगे। अकेले लोग छोटी बातों या संदेशों पर ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में समय सीमा और टीम मीटिंग्स पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। धन संबंधी मामलों में आय बढ़ सकती है, घर या वाहन पर खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्की बीमारियों या थकान से सतर्क रहें।

कुंभ राशि- प्यार में शब्दों और बातचीत की गुणवत्ता पर ध्यान दें। सिंगल लोग व्यर्थ की बातों में न फंसें। रिश्तों में भावनाओं को शेयर करना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में मेहनत और जिम्मेदारी पर ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य में हल्की थकान या तनाव हो सकता है।

मीन राशि- प्यार में मानक तय करें। अकेले लोग आधे-अधूरे संदेशों का जवाब न दें। रिश्तों में यदि साथी कम ध्यान दे रहा है और सारे काम आप कर रहे हैं, तो उसे स्वीकार न करें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। धन संबंधी मामलों में लाभ होगा और पुराने बकाये क्लियर होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर संतुलित आहार और व्यायाम पर ध्यान दें।