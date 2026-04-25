Weekly Horoscope: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय? पंडित जी से जानें साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Rashifal: आने वाले सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह।

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal: सप्ताह की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नई दिशा तय कर रही है। यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए तरक्की और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। करियर में बदलाव, पैसों की स्थिति, पारिवारिक तालमेल और सेहत- इन सभी मामलों में यह हफ्ता असर डाल सकता है। जरूरी यह है कि आप जल्दबाजी से बचें और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें। इस सप्ताह में कुछ राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा तो कुछ राशि वाले थोड़ा सावधान रहें।

आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह-

मेष राशि- मेष राशि के जातकों की स्थिति अब काफी बेहतर हो गई है। आप एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं और आपके आत्मविश्वास (रौब-रुआब) में वृद्धि हुई है। आप सरकारी तंत्र से जुड़ रहे हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत शुभ है। हालांकि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है; महत्वपूर्ण निर्णयों को अभी टाल देना ही बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी नोक-झोंक हो सकती है और बच्चों की सेहत को लेकर मन कुछ परेशान रह सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के अंत में आप जीवन का भरपूर आनंद लेंगे, जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा और नौकरी-व्यवसाय की स्थिति भी काफी सुखद रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए विशेष रूप से शुभ होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए भी समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। स्वास्थ्य में पहले से सुधार देखने को मिल रहा है और प्रेम, संतान व व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू कलह से बचने का प्रयास करें और अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आपका रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) भी थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। सप्ताह के मध्य में भावुकता में बहकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें, हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत उत्तम रहने वाला है। सप्ताह के अंत में शत्रुओं के कारण कुछ व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन वे जल्द ही शांत भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपका समय अच्छा चल रहा है, बस सप्ताह के दौरान कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अपने पास कोई हरी वस्तु रखना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। हालांकि, आपके मन में किसी बात को लेकर द्वंद्व की स्थिति बनी रह सकती है। कभी-कभी जीवन में दो अच्छी परिस्थितियों या व्यक्तियों के बीच चुनाव करना मुश्किल हो जाता है, जिससे मानसिक कशमकश बढ़ सकती है। प्रेम और संतान की स्थिति सामान्य रहेगी और व्यापार भी अच्छा चलेगा। सप्ताह की शुरुआत में नाक, कान या गले से संबंधित कोई समस्या हो सकती है और व्यापार में भी थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं और भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। सप्ताह का अंत विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। मानसिक दबाव और तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए माता काली को प्रणाम करना और उनकी आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत समय के बाद प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी रहने वाली है। मानसिक रूप से भी आप काफी सुदृढ़ महसूस करेंगे और कुल मिलाकर आप एक अच्छी स्थिति में आ गए हैं। हालांकि, इन दिनों खर्च की अधिकता मन को थोड़ा परेशान कर सकती है और ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ आपको कर्ज लेना पड़े, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह खर्च शुभ कार्यों में होगा। सप्ताह की शुरुआत में धन हानि के संकेत हैं और आपको मुख रोग (मुंह से संबंधित समस्या) का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्ताह के मध्य में आपका पराक्रम रंग लाएगा, जिससे आपको रोजी-रोजगार में तरक्की और व्यापारिक सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के अंत में विलासिता की चीजों पर खर्च होगा और इस दौरान भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के भी योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर अपने पास पीली वस्तु रखना आपके लिए शुभ रहेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए धीरे-धीरे परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती जा रही हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है और प्रेम, संतान व व्यापार की स्थिति काफी बेहतर है। दांपत्य जीवन में भी सुधार के संकेत हैं। हालाँकि, स्वास्थ्य के मामले में अभी भी चोट-चपेट लगने की संभावना बनी हुई है, इसलिए सावधानी बरतें। सप्ताह की शुरुआत में घबराहट, बेचैनी और मानसिक परेशानी रह सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सप्ताह के मध्य में धन का आगमन बढ़ेगा, अपनों के सहयोग में वृद्धि होगी और कुल मिलाकर स्थिति सुखद रहेगी, बस अपनी वाणी पर संयम रखें। सप्ताह के अंत में आपको व्यावसायिक सफलता मिलेगी और व्यापार में विस्तार व प्रचार-प्रसार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपके लिए भी पीली वस्तु पास रखना शुभ फलदायी होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों की स्थिति भी काफी अच्छी बनी हुई है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और प्रेम व संतान की स्थिति बहुत ही शानदार है। व्यापार में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो वह विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकता है और आपसी नजदीकी बढ़ेगी। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता के कारण मन थोड़ा विचलित रह सकता है। इस दौरान सिरदर्द, नेत्र पीड़ा या किसी अज्ञात भय की समस्या हो सकती है। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप सितारों की तरह चमकेंगे। जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सप्ताह का अंत धन आगमन के साथ होगा, जिससे आपके कुटुंब और अपनों के दायरे में वृद्धि होगी। नए मित्र भी बन सकते हैं। उपाय के तौर पर माँ काली को प्रणाम करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा।

तुला राशि- तुला राशि की स्थिति अच्छी है। खासकर सरकारी तंत्र से थोड़ा बचकर पार करिएगा। पिता से भी थोड़ी दूरी संभव है। उच्चाधिकारियों से पंगेबाजी मत करिएगा। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, लेकिन ये मार्ग थोड़े बाधित रहेंगे। फिर भी आपको लाभ होगा। यात्रा का योग बनेगा, लेकिन थोड़ा कष्टप्रद होगा, पर लाभप्रद रहेगा; तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा। मध्य जो होगा, खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। अज्ञात भय सताएगा, मानसिक दबाव महसूस करेंगे। अंत बहुत अच्छा होगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। सितारों की तरह चमकेंगे, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम-संतान की स्थिति अभी थोड़ी मध्यम है। व्यापार की स्थिति अच्छी है। दाम्पत्य बहुत अच्छा नहीं है, एक ड्राइनेस बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट-कचहरी से बचें। हार नहीं होगी, लेकिन स्पष्ट जीत भी नहीं होगी। मध्य में आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। अंत थोड़ा खर्चीला होगा और मन को परेशान करने वाला होगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- धनु राशि की स्थिति अच्छी है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। और इन दिनों ऐसे ऑप्शन चल रहे हैं आपके जीवन में कि आप किसको चुनें? क्योंकि जो भी तुलना कर रहे हैं, वह तुलना होने लायक नहीं है। जो भी है, वह बहुत अच्छा है। फिर भी ध्यान रखिएगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है और यात्रा अभी स्थगित रखें क्योंकि यह कष्टप्रद है। मध्य में व्यावसायिक सफलता मिलेगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। अंत में आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मध्य और अंत वंडरफुल है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय शत्रुओं से भी लाभ कमाने वाला है। आपको गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और बड़े-बूढ़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और प्रेम, संतान व व्यापार की स्थिति अद्भुत बनी हुई है। हालांकि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि चोट-चपेट लगने या किसी परेशानी में पड़ने की आशंका है। सप्ताह का मध्य भाग बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य साथ देगा और यात्रा के योग बनेंगे। आप धर्म-कर्म के कार्यों में हिस्सा लेंगे। सप्ताह के अंत में व्यापार का विस्तार होगा, स्थिति सुदृढ़ होगी और कोर्ट-कचेरी के मामलों में विजय मिलेगी। पिता और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। माँ काली को प्रणाम करना आपके लिए शुभ रहेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में अपने और अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां चोट लगने या किसी समस्या में फंसने के संकेत हैं। लेकिन सप्ताह का अंत होते-होते स्थितियां बेहतर होने लगेंगी और आप अच्छे दिनों की ओर बढ़ेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और रोजगार में तरक्की के अवसर मिलेंगे। अपने पास कोई हरी वस्तु रखना आपके लिए लाभकारी होगा।