Weekly Horoscope : 25 से 31 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 25 से 31 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (25-31 अगस्त, 2025) : वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (25-31 अगस्त, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- ये सप्ताह मिलाजुला परिणाम देने वाला है। परिजनों से वैचारिक मतभेद हो सकता है। वाणी पर संयम रखें और बिना सोचे-समझे कोई फैसला न लें। व्यापारियों को निवेश से जुड़े फैसले बहुत होशियारी से लेना चाहिए। ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें। परिजनों के सपोर्ट से कार्यों की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगा। कुछ जातकों को कार्यस्थल से शुभ समाचार मिलेंगे। लंबे समय से रुका हुए काम सफल होंगे।

वृषभ राशि- इस सप्ताह काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। ऑफिस में विरोधी एक्टिव रहेंगे, जिससे डिस्टर्बेंस थोड़ी बढ़ सकती है। सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। क्रोध पर काबू रखें और ज्यादा तनाव न लें।

मिथुन राशि- इस सप्ताह मिथुन राशि वालों का हर कार्य में भाग्य साथ देगा। नई नौकरी का ऑफर मिलेगा। फैमिली के सपोर्ट से सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर या किराए से धन लाभ होगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है। ऑफिस में कार्यों की चुनौतियां बढ़ेंगी। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। रिलेशनशिप की दिक्कतें दूर होंगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें।

कर्क राशि- इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। आज नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। निवेश से जुड़े फैसले होशियारी से लें। अपने फिटनेस पर ध्यान दें। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी संभव है। रात्रि में वाहन सावधानी से चलाएं और ट्रैफिक के नियमों का कड़ाई से पालन करें। रोमांटिक लाइफ में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। साथी संग रिश्ता मजबूत और गहरा होगा।

सिंह राशि- इस सप्ताह आर्थिक मामलों में सिंह राशि वाले भाग्यशाली रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। घर में फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। परिजनों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। आज पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और एक-दूसरे से अपने इमोशन्स और ड्रीम्स शेयर करें। प्रेमी की प्रशंसा करें।इससे साथी संग इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सिंगल जातकों की आज किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात होगी।

कन्या राशि- इस सप्ताह जीवन में ऊर्जा और उत्साह की कमी नहीं होगी। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। हालांकि, धन से जुड़े फैसले बड़ी सावधानी से लें और आंख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें। इससे नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्यादा मेहनत करना होगा। करियर में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में परिजनों से शेयर करें। इससे समस्या का समाधान निकालने के लिए बेहतर सुझाव मिलेंगे।

तुला राशि- यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घर के किसी सदस्यों की बात से मन को ठेस पहुंच सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। व्यापार में धन लाभ होगा। आज आप सोच-समझकर स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कार्यों को लेकर लापरवाही न बरतें। करियर ग्रोथ के नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। धन का लेन-देन सावधानी से करें। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी। हालांकि, कार्यों का दबाव भी बढ़ेगा। रोजाना योग और एक्सरसाइज करें। हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। आज घरेलू उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। इनवेस्टमेंट के नए विकल्पों पर नजर रखें। सिंगल जातकों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

धनु राशि- यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। कुछ लोगों को चैलेजिंग टास्क हैंडल करने में मुश्किलें आ सकती हैं। आज आप घर की जरूरी चीजों या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। आय में वृद्धि के नए मार्गों की तलाश करें। इससे आर्थिक स्थिति में जल्द ही सुधार आएगा।

मकर राशि- इस सप्ताह मकर राशि वाले आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। नए कार्यों की शुरुआत का उत्तम दिन है। ऑफिस में कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। लोग आपके कार्यों से इंस्पायर होंगे। धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी। सिंगल्स की लाइफ में एक्स-लवर की वापसी होगी। जिससे लव लाइफ में खुशहाली आएगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। हालांकि, अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। हेल्दी डाइट लें। खूब पानी पीएं और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें।

कुंभ राशि- इस सप्ताह खर्चों की अधिकता को लेकर मन परेशान रहेगा। महिलाओं को ससुराल पक्ष से कष्ट मिल सकता है। परिजनो के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर का प्लान बना सकते हैं। इससे प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। कार्यों की जिम्मेदारियों को बड़ी सावधानी से हैंडल करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और नया वित्तीय प्लान बनाएं और बजट के हिसाब से ही धन खर्च करें।

मीन राशि- इस सप्ताह मीन राशि वालों को धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। ऑफिस में बॉस आपके कार्यों से इंप्रेस होंगे। मैनेजमेंट में आपकी अच्छी छवि बरकरार रहेगी। धन-संपत्ति से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों छुटकारा मिलेगा। आज आप फैमिली के साथ ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। समाज में सराहे जाएंगे। नेगेटिविटी से दूर रहें। ऑफिस में सभी कार्यों को बड़े जिम्मेदारी से संभालें। इससे करियर ग्रोथ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। आज प्रेमी के साथ रोमांटिक डिनर या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बना सकते हैं। इससे रिश्तों में नए रोमांचक मोड़ आएंगे।