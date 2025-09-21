weekly horoscope saptahik rashifal 22-28 September 2025 future predictions bhavishyafal aries to pisces Weekly Horoscope: 22 से 28 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़weekly horoscope saptahik rashifal 22-28 September 2025 future predictions bhavishyafal aries to pisces

Weekly Horoscope: 22 से 28 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 22 से 28 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 11:40 AM
share Share
Follow Us on
Weekly Horoscope: 22 से 28 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (22- 28 सितंबर, 2025) : वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (22-28 सितंबर, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- इस हफ्ते मेष राशि के जातक ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। कामकाज में नए अवसर मिल सकते हैं, किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय है। वित्तीय मामलों में धैर्य रखें, जल्दबाज़ी में निवेश न करें। प्रेम संबंधों में सच्चाई से बात करें तो गलतफहमियां दूर होंगी। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और योग को रूटीन में रखें।

वृषभ राशि- इस सप्ताह वृषभ जातकों को स्थिरता और संतुलन मिलेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं, पैसों से जुड़े लाभ के संकेत हैं। घर-परिवार के साथ समय बिताएँ। अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। स्वास्थ्य में खान-पान पर ध्यान देना होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता नए विचार और सामाजिक संपर्क का है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां आएंगी। लेखन, मीडिया, संचार वालों को लाभ होगा। निवेश सोच-समझकर करें। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा लेकिन भावनाएँ स्पष्ट रखें। मानसिक तनाव को योग/मेडिटेशन से संतुलित करें।

कर्क राशि- कर्क राशि के लोग इस हफ्ते भावनात्मक और पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहेंगे। काम में दबाव और खर्च बढ़ सकते हैं। रिश्तों में अपेक्षाएं बढ़ेंगी, धैर्य रखें। स्वास्थ्य के लिए पाचन और नींद का खास ध्यान दें।

सिंह राशि- सिंह राशि के जातक इस हफ्ते आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से भरे रहेंगे। करियर में नए अवसर और सम्मान मिल सकता है। व्यवसाय में विस्तार के योग हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा लेकिन अहंकार से बचें। स्वास्थ्य में हृदय और रक्तचाप पर ध्यान दें।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता कामकाज और जीवनशैली सुधारने का है। नौकरी-व्यवसाय में सुधार के अवसर मिलेंगे। निवेश सोच-समझकर करें। प्रेम जीवन में संवाद बढ़ाएँ। स्वास्थ्य में पाचन और स्क्रीन टाइम कम करना लाभ देगा।

तुला राशि- तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह साझेदारी और संतुलन का है। टीम-वर्क से लाभ होगा। छोटे-छोटे आय के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि जातक इस सप्ताह आत्मचिंतन और गहरे बदलाव से गुजरेंगे। काम में गोपनीय प्रोजेक्ट्स या रिसर्च के अवसर मिल सकते हैं। धन प्रबंधन में सावधानी बरतें। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य में तनाव और नींद का ध्यान रखें।

धनु राशि- धनु राशि के लिए यह सप्ता यात्रा, शिक्षा और नए ज्ञान का है। करियर में विदेश या उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में रोमांच बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्वतंत्रता की चाह टकराव ला सकती है। स्वास्थ्य में पैरों और पाचन पर ध्यान दें।

मकर राशि- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुशासन और जिम्मेदारी से करियर में आगे बढ़ने का है। प्रमोशन या नई भूमिका मिल सकती है, काम का बोझ बढ़ेगा। परिवार का सहयोग रहेगा, रिश्तों में संतुलन रखें। स्वास्थ्य में हड्डियों और मांसपेशियों की देखभाल करें।

कुंभ राशि- कुंभ राशि जातकों के लिए यह सप्ताह नई सोच और सामाजिक संपर्क का है। करियर में नवाचार और फ्रीलांस काम से लाभ होगा। प्रेम संबंधों में नए अनुभव आएंगे। भावनात्मक दूरी से बचें। स्वास्थ्य में बदलते मौसम से सावधानी रखें।

मीन राशि- मीन राशि के जातक इस सप्ताह संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता से भरे रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। स्वास्थ्य में एलर्जी और सांस की समस्या से बचें। ध्यान और मेडिटेशन से मन शांत होगा।

ये भी पढ़ें:कल घटस्थापना के लिए सुबह 6.27 बजे से शुभ मुहूर्त शुरू, यहां जानें कैसे करें कलश

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)