weekly horoscope saptahik rashifal 15-21 September 2025 future predictions bhavishyafal aries to pisces Weekly Horoscope : 15 से 21 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल
Weekly Horoscope : 15 से 21 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 15 से 21 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 04:41 PM
Weekly Horoscope : 15 से 21 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (15- 21 सितंबर, 2025) : वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (15-21 सितंबर, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- इस सप्ताह मेहनत रंग लाएगी। कामकाज में तरक्की, नए प्रोजेक्ट या प्रमोशन के मौके बन सकते हैं। पुराने अटके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। परिवार से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन खर्चें भी रहेंगे, इसलिए संतुलन जरूरी है। जीवनसाथी या घर के किसी बुज़ुर्ग की सेहत पर ध्यान देना अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि- आपके लिए यह सप्ताह स्थिर और संभला हुआ रहेगा। सीनियर और अफसर तुम्हारे काम को नोटिस करेंगे और मदद भी करेंगे। करियर के छोटे-छोटे फैसले तुम्हारे हक में होंगे, लेकिन ऑफिस की राजनीति और गुस्से से बचना ही फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा। परिवार में सामान्य माहौल रहेगा, घर के कामकाज समय पर निपटेंगे।

मिथुन राशि- इस सप्ताह धन आगमन होने के योग हैं, लेकिन बड़े सौदों या इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है। सप्ताह के मध्यम में कोई अच्छी खबर या अवसर मिल सकता है। पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी बात पर तकरार हो सकती है, कोशिश करो बात समझदारी से सुलझ जाएं। पढ़ाई या कौशल बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। लोकप्रियता और आकर्षण बढ़ेगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दोस्तों या परिवार के साथ घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है। खर्च और बचत दोनों पर संतुलन बनाए रखें ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हों। घर के माहौल में भी प्यार और शांति बनी रहेगी।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और चुनौतियों से आसानी से निपट लेंगे। बिजनेसमेन को बिजनेस विस्तार या नए प्रोजेक्ट को शुरू करना का मौका भी मिल सकता है। पुराने अटके काम और उलझनें धीरे-धीरे सुलझेंगी। खान-पान और नींद का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो थकान हो सकती है। परिवार में सम्मान और सहयोग मिलेगा।

कन्या राशि- इस सप्ताह कन्या राशि वालों का भाग्योदय होना तय है। मेहनत का फल मिलेगा और धन की स्थिति में भी सुधार होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं। घर में छोटे-छोटे शुभ काम हो सकते हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। दोस्तों या रिश्तेदारों से भी मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य भी इस सप्ताह अच्छा रहेगा।

तुला राशि- तुला राशि वालों को इस सप्ताह जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा। पुराने झगड़े या गलतफहमियां खत्म होंगी। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। किसी नई पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है। गुस्से और जल्दबाजी में इस सप्ताह फैसले न लें। सप्ताह के अंत में शुभ समाचार मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी वालों के लिए ट्रांसफर, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के मौके हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक कामों में मन लगेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है। घर-परिवार में भी सम्मान और सहयोग मिलेगा।

धनु राशि- रुकी हुई बाधाएं धीरे-धीरे हटेंगी। ऑफिस में वाद-विवाद से बचें। इस सप्ताह शांत रहकर कार्य करें। पैसे और निवेश से जुड़े हर कदम में सोच-समझकर चलना फायदेमंद होगा। परिवार में सुकून और सहारा मिलेगा। यात्रा के योग हैं। इस सप्ताह कुछ नया सीखने का मौका भी मिल सकता है।

मकर राशि- मकर राशि वालों को करियर में उन्नति के नए मौके मिलेंगे। इस सप्ताह व्यापार में भी नए अवसर मिलेंगे। खूब मान-सम्मान मिल सकता है। घर में मांगलिक या शुभ कार्य होने के संकेत हैं। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन जरूरी काम पूरे होंगे। अपनी सेहत और नींद पर ध्यान दें। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से संपर्क बढ़ सकता है।

कुंभ राशि- इस सप्ताह पुराने दोस्त या एक्स-पार्टनर से अचानक मुलाकात हो सकती है। पढ़ाई, इंटरव्यू या किसी नए कोर्स में सफलता के संकेत हैं। कारोबार में भरोसा करते हुए भी कागजी काम और सबूत पूरे रखना फायदेमंद रहेगा। घर-परिवार में सामान्य और शांत माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा।

मीन राशि- मीन राशि वालों का मन खुश रहेगा और नए साधनों से आय में वृद्धि होगी। किसी मददगार इंसान से मुलाकात हो सकती है जिससे फायदा होगा। अनियोजित खर्चें बढ़ सकते हैं, बैलेंस जरूरी है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बितेगा। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से कामयाबी मिलेगी।

