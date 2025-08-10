weekly horoscope saptahik rashifal 11-17 august 2025 future predictions bhavishyafal aries to pisces Weekly Horoscope : कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, आने वाला सप्ताह रहेगा शुभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Weekly Horoscope : कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, आने वाला सप्ताह रहेगा शुभ

Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 11 से 17 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 12:34 PM
Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (11-17 अगस्त, 2025) : वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (11-17 अगस्त, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- इस सप्ताह मेष राशि वालों का आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। करियर में वातावरण अनुकूल रहेगा। दोस्तों के सपोर्ट से धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। हालांकि, ऑफिस में कार्यों का दबाव बढ़ेगा। अज्ञात भय को लेकर मन परेशान रहेगा। माता-पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप फैमिली के साथ ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। इससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। रोमांटिक लाइफ बढ़िया रहेगा। रिश्तों में प्यार और रोमांस जगेगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। धन बचत के नए अवसर मिलेंगे। आय के अप्रत्याशित स्त्रोतों से धन लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। जो लोग फैमिली से दूर रहते हैं, वह परिजनों से मिलने जा सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे। जीवन में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा। मन प्रसन्न रहता है। लव लाइफ में साथी के इमोशन्स को लेकर सेंसिटिव रहें। साथी से अपनी फीलिंग्स शेयर करें और उनके भी बातों को ध्यान से सुनें। इससे आपका रिश्ता मजबूत और गहरा होगा।

मिथुन राशि- यह सप्ताह बेहद खास रहने वाला है। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। आय में इजाफा होगा। प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव होंगे। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। घर में भाई-बहनों के सपोर्ट से पैसे कमाने के नए मौके मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा। कुछ जातक नई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना सकते है। घरेलू उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। लव लाइफ में पुरानी यादें ताजा होगी। रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा।

कर्क राशि- पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिलेगगी। ऑफिस के कार्यों को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकेंगे। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। घर की खरीदारी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ें। आर्थिक मामलों में लापरवाही न बरतें। धन का लेन-देन होशियारी से करें। इस सप्ताह आपको रिश्तेदारों या करीबी दोस्तों की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने में संकोच न करें। इससे प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी।

सिंह राशि- इस सप्ताह आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां बढ़ेंगी। लेकिन कड़ी मेहनत और लगन का फल भी मिलेगा। हर कार्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। हालांकि, रिश्तों में भावनाओं का उतार-चढ़ाव संभव है। मूड स्विंग के चलते साथी से तकरार हो सकती है। प्रेमी से व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। रिश्तों में धैर्य बनाएं रखें। लव लाइफ की दिक्कतों को समझदारी से सुलझाएं।

कन्या राशि- प्रोफेशनल लाइफ में सबकुछ बढ़िया रहेगा। साथी का सपोर्ट मिलेगा। करियर में अपार सफलता हासिल करेंगे। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। ऑफिस में काफी बिजी शेड्यूल रहेगा। जरूरी कार्यो को डेडलाइन से पहले पूरा करने के लिए ऑफिस में ज्यादा समय बिताना पड़ सकता है। शैक्षिक कार्यों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लव लाइफ में रोमांचक मोड़ आएंगे। सिंगल जातकों की लाइफ में एक्स-लवर की वापसी हो सकती है। जिससे मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन मैरिड लोग ऐसा करने से बचें। इससे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है।

तुला राशि- इस सप्ताह धन का प्रबंधन होशियारी से करें। निवेश के नए अवसरों पर नजर रखें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भाग्य साथ देगा। जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करेंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। इस सप्ताह नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए उत्तम दिन है। आज रिश्तों में प्यार और रोमांस जगेगा। साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक शांति मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर या किराए से धन लाभ होगा। शैक्षिक कार्यों में अपार सफलता मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में सबकुछ बढ़िया रहेगा। लंबी यात्रा के योग बनेंगे। घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित नजर आएंगे। ऑफिस में सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। करियर में तरक्की की राह आसान होगी। लंबे समय से बकाया हुआ धन वापस मिलेगा। विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिलेंगे। सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। रोमांटिक लाइफ में खुशनुमा माहौल रहेगा।

धनु राशि- यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन का आवक बढ़ेगा। नए आइडियाज के साथ किए गए कार्य अच्छे रिजल्ट देंगे। करियर में उन्नति के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। नया घर या वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। बिजनेसमेन को व्यापार में बढ़ोत्तरी के नए अवसर मिलेंगे। शाम को पार्टनर के साथ नाइट डेट या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बना सकते हैं। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगा।

मकर राशि- इस सप्ताह मकर राशि के लोगों को खूब आर्थिक लाभ होगा। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। गणेशजी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। कार्यों की चुनौतियां दूर होंगी। हर कार्य में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझदारी से हैंडल करें। साथी का ख्याल रखें। कुछ लोगों को काम के सिलेसिले में यात्रा करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए भी सप्ताह शुभ रहने वाला है। सिंगल जातकों की ऑफिस इवेंट या ट्रैवलिंग के दौरान किसी दिलचस्प से मुलाकात होगी।

कुंभ राशि- इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। लेकिन धन की तंगी से छुटकारा मिलेगा। करियर में अपार सफलता मिलेगा। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मौज-मस्ती भरे पलों को एंजॉय करेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। कुछ लोगों को विदेश में जॉब करने का ऑफर मिल सकता है। नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। लव लाइफ की दिक्कतों को सुलझाने में सफल होंगे। आनंददायक जीवन गुजारेंगे।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा। धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोतों से धन लाभ होगा। ऑफिस में कार्यों की प्रशंसा होगी। परिजनों के साथ किसी फैमिली फंक्शन में शामिल होंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से राहत मिलेगी। धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। शैक्षिक कार्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने करियर पर फोकस करें। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। जीवनसाथी का सपोर्ट मिलेगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

