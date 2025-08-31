Weekly Horoscope : 1 से 7 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 1 से 7 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (1- 7 सितंबर, 2025) : वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (1-7 सितंबर, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने निवेशों से भी लाभ मिलेगा। इस सप्ताह व्यापारियों को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। यह सप्ताह नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। निवेश करने से लाभ ही लाभ होगा। इस सप्ताह परिवार के साथ लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी संभव है। रोमांटिक लाइफ में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। साथी संग रिश्ता मजबूत और गहरा होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को मिलेजुले परिणाम इस सप्ताह में मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी लेकिन धन खर्च भी अधिक होगा। कड़ी मेहनत और लगन के साथ किए गए कार्य उम्मीद से भी बेहतर परिणाम देंगे। पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। लंबी यात्रा करते समय सतर्क रहें। किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत डॅाक्टर से सलाह लें।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वाले इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहें। व्यापार में नुकसान हो सकता है। इस समय किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें। प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लें। बिना रिसर्च किए इनवेस्ट न करें। पार्टनर से अपने इमोशन्स खुलकर व्यक्त करें। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। ऑफिस का स्ट्रेस घर न लाएं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इससे आपकी ओवर ऑल हेल्थ अच्छी रहेगी।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ नहीं कहा जा सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। ऑफिस में कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी। लव लाइफ में भी परेशानियां आ सकती हैं। प्रेमी से वाद-विवाद न करें। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। हेल्दी डाइट लें। खूब पानी पीएं और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कार्यों को लेकर लापरवाही न बरतें। लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधान रहें। कार्यों का दबाव भी बढ़ेगा। रोजाना योग और एक्सरसाइज करें। हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। इनवेस्टमेंट के नए विकल्पों पर नजर रखें। सिंगल जातकों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

कन्या राशि- यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार के लिए समय शुभ रहेगा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। निवेश करने के लिए समय शुभ रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है। ऑफिस में खूब मान-सम्मान मिलेगा। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

तुला राशि- तुला राशि वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार रहें। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के योग हैं। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन के नए स्तोत्र भी बनेंगे। रोमांटिक लाइफ बढ़िया रहेगी। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। करियर ग्रोथ के नए अवसरों पर नजर रखें। ऑफिस में नए कार्यों की जिम्मेदारी लेने में संकोच न करें। इससे प्रमोशन या अप्रेजल के चांसेस बढ़ेंगे। ये सप्ताह तुला राशि वालों के लिए अच्छा ही रहने वाला है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप कुछ नया करने की भी कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। धन-संपत्ति से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों छुटकारा मिलेगा। फैमिली के साथ ट्रिप का प्लान भी बना सकते हैं। समाज में सराहे जाएंगे। करियर ग्रोथ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने का भी अवसर मिलेगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ कहा जा सकता है। पुराने निवेशों से धन लाभ होगा। धन का आवक बढ़ेगा। करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। परिजनों के साथ किसी फैमिली फंक्शन में शामिल हों। यात्रा के योग बनेंगे। करियर में अपार सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लवर्स के लिए भी ये सप्ताह शुभ रहने वाला है।

मकर राशि- मकर राशि वालों को इस सप्ताह में शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए उत्तम समय है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करेंगे। ऑफिस में सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। इस सप्ताह आप दान-पुण्य भी करेंगे।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। व्यापार में लाभ होगा लेकिन सावधानी भी जरूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है लेकिन काम की अधिकता भी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी सामान्य रहेगी। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने से प्रेम जीवन सुखमय रहेगा।

मीन राशि- मीन राशि वालों को इस सप्ताह में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। प्रोफेशनल लाइफ में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिजनों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे।