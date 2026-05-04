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साप्ताहिक राशिफल 4–10 मई 2026: ग्रहों का खास संयोग, इन राशियों को मिलेगा पैसा, प्रमोशन और बड़ी राहत

May 04, 2026 12:33 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ये सप्ताह कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में ही सूर्य और बुध साथ आ रहे हैं, जिससे बुधादित्य राजयोग बन रहा है। इसके बाद शुक्र भी अपनी जगह बदल रहा है, जो पैसा, आराम और लाइफस्टाइल से जुड़ा माना जाता है।

साप्ताहिक राशिफल 4–10 मई 2026: ग्रहों का खास संयोग, इन राशियों को मिलेगा पैसा, प्रमोशन और बड़ी राहत

ये सप्ताह कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में ही सूर्य और बुध साथ आ रहे हैं, जिससे बुधादित्य राजयोग बन रहा है। इसके बाद शुक्र भी अपनी जगह बदल रहा है, जो पैसा, आराम और लाइफस्टाइल से जुड़ा माना जाता है। इस पूरे हफ्ते चंद्रमा वृश्चिक, फिर धनु और फिर मकर में जाएंगे। इन ग्रहों की चाल में लगातार बदलाव से कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना तय है।

आइए जानते हैं किन राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा

मेष राशि- मेष वालों के लिए हफ्ता बढ़िया रहने वाला है। जो काम अटका था, उसमें हलचल दिखेगी। नौकरी या बिजनेस में कुछ नया हाथ लग सकता है। पैसा भी कहीं से आ सकता है, खासकर अगर पहले कहीं अटका हुआ था। हफ्ते के आखिर में कोई काम की खबर मिल सकती है। बस बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा तेज या उल्टा-सीधा बोल दिया तो बात बिगड़ भी सकती है।

मिथुन राशि- मिथुन वालों के लिए यह टाइम और भी सेट लग रहा है। बुध का असर सीधा आप पर पड़ेगा। पैसे के मामले सुधर सकते हैं, पुराने लेन-देन क्लियर हो सकते हैं। नौकरी में कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है—प्रमोशन या रोल बदलने की बात। जिनकी शादी की बात चल रही है, उनके लिए भी कुछ मूवमेंट दिख सकता है। रिलेशन में भी चीजें ठीक रहने के संकेत हैं।

कर्क राशि- कर्क वालों के लिए हफ्ता हल्का और सुकून वाला रहेगा। मन शांत रहेगा, घर में भी माहौल ठीक रहेगा। काम में इज्जत और पैसा दोनों मिल सकते हैं। कुछ नया कमाने का रास्ता भी खुल सकता है। अगर कोई काम लंबे टाइम से अटका था, तो अब उसमें रास्ता निकल सकता है।

कन्या राशि- कन्या वालों के लिए मौके वाला हफ्ता है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छा मिल सकता है। काम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नया काम शुरू करने का भी मन बनेगा और उसमें हाथ डाल सकते हो। घर में माहौल ठीक रहेगा, और बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी खबर आ सकती है।

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वृश्चिक राशि- वृश्चिक वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा गेम चेंजर टाइप हो सकता है। एक साथ कई जगह से फायदा मिल सकता है। काम में जो रुकावट थी, वो हटेगी। पैसा आने के नए रास्ते बन सकते हैं। नौकरी में भी इज्जत बढ़ेगी। कुल मिलाकर राहत वाला टाइम है।

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मकर राशि- मकर वालों के लिए भी हफ्ता सही रहेगा। काम धीरे-धीरे मन लगेगा। अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो वापस मिलने के चांस हैं। घर-परिवार के साथ टाइम मिलेगा और कहीं घूमने का भी प्लान बन सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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