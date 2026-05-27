आपके लिए कैसा रहेगा जून महीने का पहला सप्ताह? इन 6 राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस
June 1-7 2026 Lucky Zodiac Signs Horoscope: जून का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। जानें जून का पहला सप्ताह किन राशियों के लिए रहेगा लकी।
June Weekly Horoscope 1-7 June 2026 Lucky Zodiac Signs Rashifal Prediction: जून महीने का पहला सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जून के पहले सप्ताह में करीब 12 साल बाद गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा बुध का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। गुरु और बुध दोनों का ही गोचर 2 जून 2026 को होगा। इसके अलावा चंद्रमा भी अपनी राशि बदलेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला बदलाव कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, जून के पहले सप्ताह में ग्रह-नक्षत्र अपनी स्थिति में बदलाव करते हुए मेष समेत कई राशि वालों को शुभ फल प्रदान करेंगे। जानें जून के पहले सप्ताह की लकी राशियां कौन-सी हैं और किस तरह के फल मिलेंगे।
1. मेष राशि -
मेष राशि के जातकों के लिए जून का पहला सप्ताह शानदार रहने वाला है। इस समय आपको नौकरी में तरक्की मिलने के साथ आर्थिक उन्नति मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ जातकों को नौकरी के अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। अटके हुए धन की वापसी के योग बन रहे हैं।
2. सिंह राशि -
इस सप्ताह सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। व्यापारियों को कोई बड़ी डील या सौदा मिल सकता है, जिसका लाभ भविष्य में प्राप्त होगा। लव लाइफ बेहतरीन रहेगी। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है।
3. तुला राशि -
तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य में वृद्धि लेकर आया है। इस समय भाग्यवश आपके काम बनेंगे। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यावसायिक यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।
4. कुंभ राशि-
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। सेहत पहले से बेहतर होगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं।
5. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का पहला सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं खत्म होंगी। मानसिक शांति मिलने के संकेत हैं।
6. मकर राशि-
मकर राशि वालों के लिए 1-7 जून का समय लाभकारी रहने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस समय आपको अपनी योजनाओं में सफलता मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। कुछ जातकों को नौकरी में तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है।
अन्य राशियों के लिए कैसा रहेगा जून का पहला सप्ताह:
वृषभ राशि वालों के लिए जून का पहला सप्ताह सामान्य रहेगा। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हो सकती है। मिथुन राशि के लिए यह समय मध्यम रह सकता है। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में काम का दवाब महसूस हो सकता है और सेहत पर नजर रखनी पड़ सकती है। कर्क राशि के जातक इस समय भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं लें। कन्या राशि के लिए जून का पहला सप्ताह सामान्य रहने वाला है। हालांकि इस समय आपको कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धनु राशि के लिए यह समय मध्यम साबित हो सकता है। इस समय आपको वाहन प्रयोग में सतर्कता बरतें। मीन राशि वालों के लिए यह समय सामान्य रहेगा। इस समय आपको बेकार के खर्चों से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
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अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान