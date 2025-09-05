Weekly Lucky zodiac : आने वाले 7 दिन इन चार राशियों के लिए लकी जानें कौन हैं वो लकी राशियां

Weekly Lucky horoscope: इस वीक ग्रहों का परिवर्तन और चाल कई राशियों के लिए अच्छे संयोग लेकर आई है। इस वीक सूर्य और बुध के कारण बुधादित्य योग बन रहा है, इस संयोग के कारण यह वीक इन चार राशियों के लिए लकी रहेगा।आइए जानें इस वीक 7-12 सितंबर2025 की कौन सी हैं लकी राशियां

इस वीक ग्रहों का परिवर्तन और चाल कई राशियों के लिए अच्छे संयोग लेकर आई है। एक तरफ आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको समाज भी सम्मान देगा। कुल मिलाकर ये राशियां इस वीक की लकी राशियां रहेंगी। इस वीक सूर्य और बुध के कारण बुधादित्य योग बन रहा है, इस संयोग के कारण यह वीक इन चार राशियों के लिए लकी रहेगा।आइए जानें इस वीक 7-12 सितंबर2025 की कौन सी हैं लकी राशियां

मिथुन राशि के लोगों के लिए समय अच्छा है। आपके लिए लाभ और तरक्की के मौके आ रहे हैं। आप जिस तरीके से काम करते हैं और ईमानदार रहते हैं, उसका फल मिलेगा। इस दौरान आप पैसा निवेश करने के बारे में सोचेंगे। इससे आपको लाभ ही होगा।

सिंह राशि के लोगों को सुख सृमद्धि और तरक्की इस वीक मिलेगी। हो सकता है आपको इसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़े, लेकिन आपके लिए इससे लाभ के योग बन रहे हैं। हेल्थ को लेकर अलर्ट रहें। लवलाइफ में भी आपको शांत रहना होगा।

तुला राशि के लोगों के लिए यह वीक शानदार रहेगा। आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय आपको लाभ के साथ सफलता मिलती दिख रही है। आपको बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट में लाभ हो सकता है, हो सकता है शुरू में कुछ परेशानियां आएं, लेकिन ओवरऑल आपकी परिस्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें

कुंभ राशि वालों के लिए वीक अच्छा रहेगा। आपके सभी ऐसे काम बनेंगे, जो पिछले काफी समय से अटके हुए थे। इसके अलावा आपको नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। इस समय आपको किसी अचीवमेंट के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है, कुल मिलाकर आपके लिए यह वीक भाग्य का साथ लाएगा।