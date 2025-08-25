weekly horoscope in hindi lucky zodiac saptahik rashifal 25-30 august 2025 future prediction Weekly Lucky zodiac : 25 से 30 अगस्त किन राशियों को होगा आर्थिक फायदा, जानें कौन हैं इस वीक की लकी राशियां, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Weekly Lucky horoscope: इस वीक चंद्रमा और गुरु के कारण गजकेसरी योग बन रहा है, इस संयोग के कारण यह वीक कई राशियों के लिए लकी रहेगा। इस वीक आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। आइए जानें इस वीक 25 से 30 अगस्त 2025 की कौन सी हैं लकी राशियां

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:45 AM
इस वीक चंद्रमा और गुरु के कारण गजकेसरी योग बन रहा है, इस संयोग के कारण यह वीक कई राशियों के लिए लकी रहेगा। इस वीक आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ परेशानियां आपको हो सकती है, लेकिन जल्द ही उनका समाधान भी हो जाएगा। आपके लिए तुला समेत ये राशियां लाभ पाएंगी। परिवार में मंगल ही मंगल होगा। आइए जानें इस कौन सी है लकी राशियां

सिंह राशि के लिए इस वीक आपके लिए कई आर्थिक लाभ के मौके आ रहे हैं। इसलिए हर मौके को अपनाएं। इस वीक पैसों से जुड़ी किसी अच्छी खबर की भी उम्मीद कर सकते हैं। अपनी आंखों का खास ध्यान रखें। लवलाइफ इस वीक शानदार है। जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं।

कन्या राशि के लिए कई अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। काम में पहल करें और संकोच ना करें। आप घर के सजावट आदि पर भी पैसा खर्च करेंगे। आपका तनाव का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए पुरानी बातों को याद ना करें। प्रोफेशनल लाइफ में आप कई परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। आप इस वीक चमकेंगे, आपकी चर्चा कई जगह हो सकती है।

तुला राशि वालों के लिए यह वीक अच्छा रहेगा। इस वीक आपके सामने कई मौके आ रहे हैं, जिससे आप आर्थिक लाइफ में ग्रोथ देख पाएंगे। आपकी आर्थिक तरक्की इस समय पॉजिटिव टर्न ले रही है। आर्थिक फैसले लें तो जल्दबाजी ना दिखाएं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। लवलाइफ में चिड़चिड़ापन हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में नए प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार रहें। कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, तो किसी आर्थिक सलाहकार से सलाह लें।

ये भी पढ़ें:पार्वतीजी के इसी व्रत से डोला था शिव जी का सिंहासन, पढ़ें हरतालिका तीज व्रत कथा

वृश्चिक राशिफल

इस वीक आपका काम अच्छा रहेगा। अपनी बातों को किसी के साथ ओवरशेयर ना करें। नए बिजनेस आइडिया का प्लान बन सकता है। लवलाइफ में शांत अप्रोच आपके लिए जरूरी है। पुराने चले आ रहे आर्थिक विवाद इस समय कम होंगे। रिअल एस्टेट में पैसा निवेश करने के लिए आपके पास अच्छा समय है। हेल्थ के मामले में सचेत रहें, जंक फूड ना खाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।