Weekly Luck zodiac : 18 से 24 अगस्त किन राशियों को होगा धन लाभ, जानें कौन हैं इस वीक की लकी राशियां

Weekly lucky zodiac : इस वीक ग्रहों की चाल से किन राशियों को लाभ होगा।  यह वीक कई राशियों के लिए आर्थिक तौर परआगे बढ़ने के मौके और आर्थिक लाइफ में स्थायित्व लेकर आया है।किन राशियों के लिए यह वीक बेहद शुभ रहने वाला है, आइए जानते हैं, 18 से 24 अगस्त की लकी राशियों के बारे में 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 09:06 AM
यह वीक कई राशियों के लिए आर्थिक तौर परआगे बढ़ने के मौके और आर्थिक लाइफ में स्थायित्व लेकर आया है।कुछ राशि वालों को पिछले निवेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह ग्रह गोचर की बात करें तो शुक्र का परिवर्तन इस वीक 21 अगस्त को हो रहा है। इसके अलावा शनि का 18 को नक्षत्र पाद परिवर्तन है। आइए जानते हैं ग्रह गोचर के कारण इस वीक किन राशियों को धनलाभ और भाग्य का साथ मिलेगा। इस वीक ग्रहों की चाल से किन राशियों को लाभ होगा। किन राशियों के लिए यह वीक बेहद शुभ रहने वाला है, आइए जानते हैं, 18 से 24 अगस्त की लकी राशियों के बारे में

इस वीक वृष राशि वालों के लिए अच्छा समय है। इस राशि के लोगों को बड़ी खरीददारी और निवेश के लिए मौका मिलेगा। आर्थिक तौर पर आप बहुत आत्मविश्वासी नजर आएंगे। संतान पक्ष से भी अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। आपके लिए समय अच्छा है।

मिथुन राशि वालों को इस वीक पैसों के मामले में लाभ होगा। एक नहीं जगह से आपको पैसा मिल सकता है। अगर कोई बिजनेस करते हैं, आपके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। धनलाभ और भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं।

सिंह राशि वालों को इस समय रिश्तों से लेकर आर्थिक लाइफ में लाभ होगा। रिश्तों में पार्टनर से इश्यूज सुलझेंगे। आर्थिक लाइफ में बिजनेस का शेयर बढ़ सकता है। सिंह राशि वालों का तनाव आज कम होगा और आपके लिए अच्छे संयोग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय ग्रोथ के साथ लंबे समय के लिए आर्थिक स्थायित्व आ रहा है। पिछले निवेशों से आपको धन लाभ होगा। खर्चों को कम करने के साथ आपको अपने सेविंग्स को मजबूत करना होगा।जीवन साथी से आपके रिश्ते पहले से बेहतर हो सकेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।