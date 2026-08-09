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साप्ताहिक राशिफल 9-15 अगस्त: इन राशियों को होगा धन लाभ, जानें किसे रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Weekly Horoscope 9–15 August 2026: 9 से 15 अगस्त 2026 तक का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। कुछ राशियों को करियर, कारोबार और धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को खर्च, निवेश, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Weekly Horoscope 6–12 July 2026 Saptahik Rashifal
Weekly Horoscope 6–12 July 2026 Saptahik Rashifal

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal 9-15 August 2026: नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले सात दिन उसके लिए कैसे रहेंगे। नौकरी करने वालों को क्या नया मौका मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा या नहीं, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी और परिवार में माहौल कैसा रहेगा। 9 से 15 अगस्त के बीच ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपने खर्च और जरूरी फैसलों पर ध्यान देना होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में भी कुछ लोगों के रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। समय पर आराम करें और खानपान का ध्यान रखें। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह विचार कर लें। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी।

आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल-

मेष राशि- मेष राशि की शारीरिक स्थिति इस समय जो है, ठीक-ठाक चल रही है। प्रेम संतान की स्थिति पहले से बेहतर कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा कमजोर है, क्योंकि सूर्य जो पंचमेश है आपका, अपने से द्वादश भाव में और आपके लग्न से चतुर्थ भाव में चल रहा है, तो प्लेसमेंट सही है, लेकिन थोड़ा कमजोर है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी चल रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं चल रही है। जीवन साथी का स्थिति थोड़ा मध्यम चल रहा है, क्योंकि सप्तमेश-सप्तमेश कष्ट भाव में नीच का चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में पराक्रम रंग लाएगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। मध्य में भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा, लेकिन घर में कुछ ऊर्जा कम हो जाएगी और अंत में प्रेम में तू-तू-मैं-मैं की स्थिति रहेगी। मन खराब रहेगा, भावुक बने रहेंगे। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें और प्रेम में तू-तू-मैं-मैं से बचें। इसमें सप्ताह की शुरुआत में आप निवेश कर सकते हैं। लाल वस्तु पास रखना या लाल कलर का वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि की शारीरिक स्थिति मध्यम है, प्रेम की स्थिति बहुत ही अच्छी है, व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में धनागमन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी। निवेश के लिए उपयुक्त समय रहेगा। मध्य में थोड़ा सा व्यावसायिक ऊर्जा में कमी रहेगी, नए व्यापार की शुरुआत मत करिएगा और लास्ट में ग्रह कलह से बचें, घरेलू सुख बाधित रहेगा और भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी पर भी विचार ना करें, अभी छोड़ दें। हरी वस्तु पास रखना या हरे कलर का वस्त्र पहनना, मसूर की दाल दान करना आपके लिए शुभ होगा।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम चल रही है, व्यापार आपका सही चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में नायक-नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। निवेश के लिए थोड़ा मध्यम समय कहा जाएगा और सप्ताह के मध्य में, मध्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा धन हानि के संकेत हैं, निवेश मत करिएगा और कुटुंबों से उलझने की कोशिश मत करिएगा। मध्यम होगा, अंत में व्यापारिक स्थिति मध्यम होगी, किसी भी नई शुरुआत मत करिएगा और नाक-कान-गला की परेशानी हो सकती है। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव बना हुआ है। प्रेम संतान की स्थिति मध्यम, थोड़ी दूरी वाली बनी हुई है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। सप्ताह की शुरुआत में चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। खर्च की अधिकता होगी। मन परेशान रहेगा, निवेश बिल्कुल मत करिएगा। प्रेम संतान से दूरी रहेगी। मध्यम स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। ऊर्जा की कमी रहेगी। अंत में धन हानि रहेगा, इसलिए निवेश नहीं करना है। पूरे हफ्ते प्रेम को बचा के रखना है, मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। बजरंगबली को प्रणाम करना, उनके शरण में बने रहना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा।

सिंह राशि- स्वास्थ्य मध्यम, लग्नेश द्वादश भाव में है। खर्च की अधिकता होगी। प्रेम में दूरी होगा। व्यवसायिक स्थिति मध्यम होगी। सप्ताह की शुरुआत में आय के नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे और आप निवेश कर सकते हैं। मध्यम में धन हानि के संकेत है। निवेश मत करिएगा। सरदर्द, नेत्र पीड़ा बना रहेगा और अंत में घबराहट, बेचैनी, बड़ा रेस्टलेस फील करेंगे। खराब समय रहेगा। तो सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, बाकी मध्यम है। सूर्य को जल देना और नीली वस्तु का दान, नीला कपड़ा इत्यादि दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि- स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। हार्मोनल प्रॉब्लम रह सकती है आपको, लेकिन भाग्य साथ देगा। भाग्यवान बने रहेंगे। सुकुमारता के प्रतीक बने रहेंगे। मानसिक चंचलता पर थोड़ा काम कर लीजिएगा। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में व्यापारिक ऊर्जा बढ़ी रहेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। पिता का साथ होगा। मध्य में आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा लाभप्रद होगा। निवेश के लिए बड़ा उपयुक्त समय होगा। अंत में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी और थोड़ी सी मानसिक स्थिति व्यथा में रहेगी। तो थोड़ा ध्यान रखिए और काली जी को प्रणाम करना, कोई भी सफेद वस्तु उनको अर्पित करना शुभ होगा।

तुला राशि- तुला राशि की स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम रहेगा। थोड़ा ऊर्जा का स्तर कमी रहेगा, ऊर्जा के स्तर में कमी रहेगा, ध्यान रखे चलिए। प्रेम संतान मध्यम चल रहा है। व्यापारी की स्थिति आपकी अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा। भाग्य बस बहुत सारे काम बनेंगे। मध्य में व्यापार आपका अच्छा चलेगा, लेकिन नए व्यापार की शुरुआत न करें। कोर्ट कचहरी में न उलझें। और अंत में आय के मार्ग बनेंगे नए। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। पूरा सप्ताह शुभ है, कोई भी अशुभता नहीं है। ताम्र पात्र दान करना आपके लिए उचित होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि की स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम चल रही है। लग्नेश अष्टम भाव में चल रहा है। प्रेम संतान की स्थिति बड़ा ही शुभ है। व्यापारी की स्थिति भी आपकी अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में बच के पार करें। चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पढ़ सकते हैं। कोई रिस्क मत लीजिएगा। मध्य से स्थिति आपकी सामान्य होने लगेगी। फिर भी मान-सम्मान पे ठेस पहुंच सकती है ध्यान रखें। यात्रा भी ना करें। अंत में व्यापारी की स्थिति सुदृढ़ होगी, लेकिन नए व्यापार की शुरुआत ना करें। कोर्ट-कचहरी से बचें। सूर्य को जल देना आपके लिए शुभ होगा।

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धनु राशि- धनु राशि के स्वास्थ्य मध्यम है। प्रेम विवाह की तरफ जा रहा है। प्रेम में मैच्योरिटी आ रही है। प्रेम के लिए अच्छा समय चल रहा है। व्यापारी की स्थिति अच्छी। नौकरी चाकरी भी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। जीवन सरलता की तरफ जाएगा। मध्य खराब होगा, किसी परेशानी में डाल सकता है, कोई रिस्क मत लीजिएगा। अंत से फिर अच्छा होने लगेगा। लेकिन व्यवसायी का अच्छा होगा, आपको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा पर ध्यान रखना पड़ेगा और यात्रा ना करें। तांबे की वस्तु पास रखना।

मकर राशि- मकर राशि की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, प्रेम संतान की स्थिति भी काफी बेहतर है, व्यापारिक स्थिति भी आपकी अच्छी चल रही है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा शत्रु उपद्रव, शत्रु उपद्रव संभव है, लेकिन शत्रुओं का बिल्कुल आप संहारक की तरह भूमिका में रहेंगे और दबदबा आपका कायम रहेगा। मध्य में जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अंत में चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करना पड़ेगा आपको, मसूर की दाल दान करना आपके लिए शुभ होगा।

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कुंभ राशि- कुंभ राशि का स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम बनी हुई है, व्यापारिक स्थिति आपकी, स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। सप्ताह की शुरुआत में क्रोध पे काबू रखें, भावुकता पे काबू रखें, प्रेम में तू-तू मैं-मैं से बचें और नए प्रेम की शुरुआत अभी थोड़ा रोकें। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। मध्य में, मध्य की स्थिति आपकी शत्रुओं पर दबदबा कायम होगा, गुणज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और अंत में जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें, थोड़ा डिस्टर्बिंग वीक ये कहा जाएगा। हरी वस्तु पास रखना या हरे कलर का वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ होगा।

मीन राशि- मीन राशि का स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार अच्छा है और जीवनसाथी के साथ इस समय बड़ी सरसता चल रहा है, लेकिन थोड़ा भटकाव या मानसिक चंचलता पर ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में भूमि-भवन-वाहन के खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे, लेकिन थोड़ा गृह क्लेश हो सकता है। मध्य में प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत है और महत्वपूर्ण निर्णय भी रोक दें, उस लायक आप नहीं है, बहुत भावुक बने हुए हैं और अंत में शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन मोस्ट डिस्टर्बिंग टाइम रहेगा, प्रेम संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। सूर्य को जल देना आपके लिए शुभ होगा।

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लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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