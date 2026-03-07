Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Weekly Horoscope, साप्ताहिक राशिफल: मेष, सिंह, कन्या, कुंभ को होगा प्रॉफिट, वृषभ वाले न करें ये काम

Mar 07, 2026 11:30 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Weekly Lucky zodiacs, Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 8-14 मार्च का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 8 से 14 मार्च का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-

Weekly Horoscope, साप्ताहिक राशिफल: मेष, सिंह, कन्या, कुंभ को होगा प्रॉफिट, वृषभ वाले न करें ये काम

Weekly Horoscope 8-14 March 2026 Rashifal: ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। कल से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में बुधादित्य राजयोग और मंगल आदित्य राजयोग का संयोग रहेगा। इसके साथ ही मीन राशि में शनि और शुक्र की युति भी रहेगी। ये राजयोग पूरे सप्ताह रहने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 8 से 14 मार्च का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-

साप्ताहिक राशिफल: मेष, सिंह, कन्या, कुंभ को होगा प्रॉफिट, वृषभ वाले न करें ये काम

मेष राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में आपके पेशेवर प्रदर्शन को बढ़ावा मिलेगा। लव लाइफ को तनाव से मुक्त रखें। इस सप्ताह धन का मामला सकारात्मक रहने वाला है। सीमित डेडलाइन वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके शेड्यूल को बिजी बना देंगे। अच्छी खबर मिल सकती है।

वृषभ राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में प्रेम संबंधी मुद्दों को पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ संभालें। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस को तारीफ मिलेगी। पैसा और स्वास्थ्य दोनों आज आपके पक्ष में हैं। इस सप्ताह में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। अपने लव लाइफ को स्टेबल और वाद-विवाद से मुक्त रखें।

मिथुन राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में कुछ जातक बकाया धन चुकाने में सफल होंगे। ऑफिस में आपको पोजिशन में बदलाव देखने को मिलेगा। रिश्तेदारों के बिछाए जाल में फंस सकते हैं। वैवाहिक जीवन में समझौता हो सकता है।

कर्क राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में अपना बेस्ट देने के लिए ऑफिस में अधिक विकल्पों की तलाश करें। स्मार्ट निवेश करें जबकि स्वास्थ्य भी आपके साथ है। पैसे बचाने के लिए नए विकल्प खोजें। आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं या खरीदेंगे।

सिंह राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में नई चुनौतियां लेने के लिए तैयार रहें, जो आपको पेशेवर क्षमता साबित करने में भी मदद करेंगी। अपने स्वास्थ्य पर नजर रखें। तनाव लेने से बचें। सावधानी से धन को मैनेज करें। धन का आगमन होगा।

कन्या राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में आप अपनी लव लाइफ में खुश रहें। आप अपने करियर में सफल होंगे और आगे बढ़ने के नए अवसर भी देखेंगे। वित्त और स्वास्थ्य पर ध्यान देना नॉर्मल है। आपका प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। लाभ हो सकता है।

तुला राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में आपको माता-पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। कमिटमेंट और समर्पण के साथ परफॉर्मेंस संबंधी प्रॉब्लम्स पर काबू पाएं। आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है।

वृश्चिक राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में एक खुशहाल प्रेम जीवन बिताएं, जहां आप दोनों क्रिएटिव चीजों में शामिल हों। काम में अनुशासित रहें। इस सप्ताह में टीम मीटिंग में इनोवेटिव विचारों के साथ आएं। खर्च पर लगाम लगाएं।

धनु राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में धन का आगमन होगा। आज दफ्तर में किसी उत्सव पर खर्च करने के लिए तैयार रहें। प्यार और निजी जीवन दोनों में खुश रहने के लिए सभी ऑप्शन पर फोकस करें। ऑफिस में छोटी-मोटी रुकावटें दूर हो जाएंगी।

मकर राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में छोटी-मोटी वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। सुनिश्चित करें कि आप कार्यालय में उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करें। छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियां रहेंगी। आपका स्वास्थ्य ठीक-ठाक है।

कुंभ राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में लव लाइफ में शानदार पलों की तलाश करें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। पैसों से संबंधित छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को बाहर जाते समय सावधान रहने की जरूरत है। प्रॉफिट होने के योग हैं।

मीन राशि- 8 से 14 मार्च के सप्ताह में अपने प्रेम जीवन में मतभेदों को सुलझाएं और सुनिश्चित करें कि आप काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। वित्तीय समृद्धि नए निवेश की अनुमति दे सकती है। आपकी सेहत नॉर्मल रहेगी। कार्यस्थल पर टीम के सदस्यों के साथ नर्म दिल रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:40 दिन तक शनि रहेंगे मीन राशि में अस्त, इन राशियों पर बरसेंगी खुशियां ही खुशियां
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल 7 मार्च: इन 6 राशियों के जीवन में होंगे कई बदलाव, दिन रहेगा शानदार
ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 7 मार्च: सिंह राशि आज के दिन अपना प्लान-बी तैयार रखें, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 7 मार्च: आज मिल सकता है प्रमोशन, धन के मामले में रहें सावधान
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने