Weekly Horoscope: 7-13 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 7-13 September 2025: ज्योतिष गणना के अनुसार, आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से 7-13 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों लिए कैसा रहेगा।

मेष राशि- मेष राशि वालों की स्वास्थ्य की स्थिति ओवरऑल अच्छी कही जाएगी। बहुत अच्छी नहीं है। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार आपका ठीक चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक मामले फंसेंगे। यात्रा में कष्ट संभव है। मध्य में चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। खर्च की अधिकता, कर्ज की स्थिति। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा हो सकती है। अंत बहुत सुखी रहेगा। जिसकी जरूरत होगी, उसकी उपलब्धता होगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- सप्ताह ओवरऑल थोड़ा खराब रहेगा। बात चाहे स्वास्थ्य की, प्रेम-संतान की या व्यापार की हो खराब रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में व्यावसायिक स्थिति मध्यम रहेगी। सीने में विकार संभव है। मध्य में आर्थिक स्थिति दबदबी रहेगी। यात्रा लाभप्रद नहीं रहेगी। संतान, प्रेम सब मध्यम रहेगा। अंत में सिरदर्द, नेत्रपीड़ा संभव है। अज्ञात भय सताएगा। पार्टनरशिप में दिक्कत। थोड़ा सा अज्ञात समय। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक ठाक। व्यापार भी ठीक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य में भरोसा करके कोई काम न करें, अपमानित होने का भय रहेगा। मध्य में व्यापारिक स्थिति मध्यम होगी। कोर्ट-कचहरी में हार का सामना करना पड़ सकता है। अंत अच्छा हो जाएगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समय रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। मध्य में मान-सम्मान पर ठेस पहुंचेगी। यात्रा में कष्ट संभव है। धर्म में अतिवादी न बनें। अंत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। पिता का साथ होगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

सिंह राशि- स्वास्थ्य अच्छा है, पहले से बेहतर। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में स्वयं के स्वास्थ्य पर और जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी चाकरी मध्यम है। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। अंत सामान्य हो जाएगा। कार्यों की विघ्न-बाधा खत्म हो जाएगी। भाग्य साथ देगा और अच्छे दिनों की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अंत से अच्छा शुरू होगा। नीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

कन्या राशि- कन्या राशि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। स्वास्थ्य प्रभावित है। रक्तचाप बढ़ा हुआ रहेगा। क्रोध बढ़ा रहेगा। सरकारी तंत्र के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। पिता से दूरी बनी रहेगी। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक रहेगी और व्यापार भी ठीक रहेगा। लेकिन यह एक मध्यम सप्ताह रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। परेशान रहेंगे। मध्य में जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात खराब स्थिति में रहेगी। जीवनसाथी के साथ उलझन भरा समय रहेगा। नौकरी चाकरी में भी मध्यम समय रहेगा। अंत में चोट-चपेट देने वाला और किसी परेशानी में डालने वाला। यह सप्ताह परेशानी भरा और नुकसान देने वाला रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

तुला राशि- तुला राशि का स्वास्थ्य ठीक ठाक है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। ओवरऑल ठीक ठाक। सप्ताह की शुरुआत में बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तूतू-मैंमैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। मध्य में शत्रु उपद्रव संभव है लेकिन शत्रु शमन भी होगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। अंत बहुत आनंददायक गुजारेंगे। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। लाल वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- स्वास्थ्य ठीक ठाक। प्रेम-संतान मध्यम। व्यापार अच्छा। सप्ताह की शुरुआत में बड़े गृह कलह के संकेत हैं। मध्य में बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तालमेल बनाकर रखें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। अंत में स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। रहस्यों का ज्ञान मिलेगा लेकिन पूरा सप्ताह परेशान रहेंगे। काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

धनु राशि- स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। इन दिनों एक शुभ समय चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में नाक, कान व गला की परेशानी हो सकती है। व्यापारिक स्थिति मध्यम रहेगी। स्वयं का स्वास्थ्य व अपनों का स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। मध्य में गृह कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंत में बहुत अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। बस भावुकता पर काबू रखें। लाल वस्तु पास रखना, काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

मकर राशि- स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। प्रेम की स्थिति अच्छी है। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में निवेश से बचें। गंदी भाषा के प्रयोग से बचें। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। मध्य में व्यापार में नई शुरुआत न करें। अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। थोड़ा सा मध्यम समय। अंत में अच्छी स्थिति आ जाएगी। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी होगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। लेकिन गृह कलह पूरा सप्ताह थोड़ा सा परेशानी भरा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि की स्थिति ओवरऑल अच्छी है। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा है, लेकिन हर मामले में थोड़ी बहुत परेशानी बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। घबराहट, बेचैनी व मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। मध्य में धन हानि के संकेत हैं, इसलिए जुआ, सट्टा व लॉटरी में पैसे न लगाएं। कोई रिस्क न लें। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। अंत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ होगा। पराक्रम रंग लाएगा। लाल वस्तु का दान करना अच्छा रहेगा।

मीन राशि- स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। सरकारी तंत्र में दबदबा कायम रहेगा। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। जीवनसाथी का भाग्योदय होगा। सप्ताह की शुरुआत में पार्टनरशिप में दिक्कत। खर्च की अधिकता। नेत्र विकार, सिरदर्द। मध्य में अवसादग्रस्त हो सकते हैं। रक्तचाप अनियमित हो सकता है। अंत अच्छा हो जाएगा। धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। अच्छे दिनों की ओर आगे बढ़ेंगे। शनिदेव को प्रणाम करना और नीली वस्तु अर्पित करना शुभ रहेगा।