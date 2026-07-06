Weekly Horoscope: सूर्य और बुध के गोचर से बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें इस सप्ताह किन राशि वालों को होगा फायदा
Weekly Horoscope 6-12 July 2026: जुलाई के दूसरे सप्ताह में सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश और बुध के मिथुन राशि में गोचर का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि के लोगों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
Weekly Horoscope July 2026: जुलाई का दूसरा सप्ताह ग्रहों की चाल के लिहाज से खास रहने वाला है। 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, आत्मविश्वास और ऊर्जा का ग्रह माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, कारोबार, नौकरी, पढ़ाई और बातचीत का कारक माना जाता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का बदलाव सभी 12 राशियों पर असर डाल सकता है। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह नए मौके लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को अपने काम और खर्च में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी।
सूर्य और बुध का बदलाव क्यों माना जा रहा है खास?
सूर्य हर महीने अपनी स्थिति बदलते हैं। इस बार उन्होंने पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किया है। ज्योतिष में इस नक्षत्र को नई शुरुआत, सीखने और आगे बढ़ने का नक्षत्र माना जाता है। वहीं बुध 7 जुलाई को अपनी ही राशि मिथुन में गोचर करेंगे। बुध का अपनी राशि में आना नौकरी, कारोबार, पढ़ाई, संचार और फैसले लेने के मामलों में अच्छा माना जाता है।
इसी वजह से ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इस सप्ताह कई लोगों के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कुछ लोगों को करियर में नए मौके भी मिल सकते हैं।
इन राशियों को मिल सकता है फायदा
मिथुन- बुध का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। इस सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए काम मिलने के योग हैं। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है।
सिंह- सूर्य का असर आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मान-सम्मान बढ़ने के भी योग बन रहे हैं।
तुला- कामकाज में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है। परिवार का सहयोग मिलेगा और नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदा दे सकती है।
धनु- करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए समय अच्छा रह सकता है। यात्रा का भी योग बन सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।
मीन- पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और मन भी खुश रहेगा।
बाकी राशियां क्या करें?
जिन राशियों का नाम ऊपर नहीं है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रहों का असर हर व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार अलग होता है। इसलिए किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। खर्च सोच-समझकर करें और जरूरी काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें। इस सप्ताह धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला आगे चलकर फायदा दे सकता है।
पूरे सप्ताह इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप नई नौकरी, इंटरव्यू, कारोबार की शुरुआत या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें। परिवार और कार्यस्थल पर बातचीत में संयम रखें। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। वहीं सेहत का भी ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को बिगड़ने न दें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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