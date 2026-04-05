Weekly Horoscope (मेष से मीन): इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रखना होगा सावधान, पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल

वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है।

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (6-12 अप्रैल, 2026) : वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (6-12 अप्रैल, 2026) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष साप्ताहिक राशिफल- मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता कामकाज के लिहाज से व्यस्त रह सकता है। शुरुआत में काम का दबाव महसूस होगा। एक साथ कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। ऐसे में जल्दबाजी करने से बचें। जो काम जरूरी है, उसे पहले निपटाएं। हफ्ते के बीच में हालात थोड़े संभलेंगे। आपके काम की रफ्तार ठीक होगी। ऑफिस में सीनियर्स की नजर आप पर रहेगी। लापरवाही से बचें। परिवार के साथ तालमेल बना रहेगा। हालांकि गुस्से में कही गई बात से दूरी आ सकती है। पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। खर्च बढ़ सकते हैं। सोच-समझकर खर्च करें। सेहत में थकान महसूस हो सकती है। आराम जरूरी है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल- वृषभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता संतुलित रहेगा। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। किसी पुराने काम में प्रगति हो सकती है। ऑफिस में स्थिरता बनी रहेगी। बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन आपकी मेहनत जारी रहनी चाहिए। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। रिश्तों में समझदारी से काम लें। जिद से बचें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय बनी रहेगी। खर्च भी रहेंगे। बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खान-पान पर ध्यान दें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल- मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता भागदौड़ भरा रहेगा। काम की रफ्तार तेज रहेगी। आपके सामने नए मौके आ सकते हैं। लेकिन हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है। सोच-समझकर फैसला लें। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी रहेगा। रिश्तों में छोटी बात पर तनाव हो सकता है। बातचीत साफ रखें। पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचें। सेहत में थकान महसूस हो सकती है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल- कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है। मन बार-बार भटक सकता है। काम पर ध्यान लगाना जरूरी रहेगा। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। इससे राहत मिलेगी। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। रिश्तों में भावनाओं को समझना जरूरी है। स्वास्थ्य में कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल- सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता मेहनत वाला रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपके काम की जांच भी हो सकती है। सीनियर्स से तालमेल बनाकर चलें। रिश्तों में धैर्य रखें। जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें। पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत में थकान रहेगी। दिनचर्या सुधारें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल- कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता प्लानिंग के हिसाब से अच्छा रहेगा। आप काम को व्यवस्थित तरीके से करेंगे। ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। बातचीत से चीजें ठीक होंगी। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। अनावश्यक खर्च से बचें। सेहत में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। खान-पान पर ध्यान दें।

तुला साप्ताहिक राशिफल- तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता संतुलन बनाने वाला रहेगा। काम और घर दोनों पर ध्यान देना होगा। ऑफिस में काम का दबाव रह सकता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है। बात छिपाने से समस्या बढ़ सकती है। पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत में मानसिक थकान हो सकती है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता सोच-विचार वाला रहेगा। आप अंदर ही अंदर कई बातों पर विचार करेंगे। काम में ध्यान भटक सकता है। फोकस जरूरी है। रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। लेकिन बात साफ रखें। पैसों के मामले में जोखिम से बचें। सेहत में नींद की कमी हो सकती है।

धनु साप्ताहिक राशिफल- धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता सकारात्मक रहेगा। नए मौके मिल सकते हैं। काम में प्रगति होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। रिश्तों में तालमेल अच्छा रहेगा। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल- मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता जिम्मेदारी वाला रहेगा। काम का दबाव रहेगा। आपको कई काम एक साथ संभालने पड़ सकते हैं। हफ्ते के अंत में राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रिश्तों में समय देना जरूरी है। सेहत में थकान रहेगी।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल- कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता मिला-जुला रहेगा। कुछ काम बनेंगे, कुछ अटक सकते हैं। काम में धैर्य रखना जरूरी है। नए लोगों से संपर्क बन सकता है। रिश्तों में साफ बात करना जरूरी है। पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी।

मीन साप्ताहिक राशिफल- मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। काम में नए मौके मिल सकते हैं। रिश्तों में सुधार होगा। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। ज्यादा सोचने से बचें। सेहत सामान्य रहेगी।