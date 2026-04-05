Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Weekly Horoscope (मेष से मीन): इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रखना होगा सावधान, पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल

Apr 05, 2026 10:40 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है।

Weekly Horoscope (मेष से मीन): इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रखना होगा सावधान, पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (6-12 अप्रैल, 2026) : वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (6-12 अप्रैल, 2026) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष साप्ताहिक राशिफल- मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता कामकाज के लिहाज से व्यस्त रह सकता है। शुरुआत में काम का दबाव महसूस होगा। एक साथ कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। ऐसे में जल्दबाजी करने से बचें। जो काम जरूरी है, उसे पहले निपटाएं। हफ्ते के बीच में हालात थोड़े संभलेंगे। आपके काम की रफ्तार ठीक होगी। ऑफिस में सीनियर्स की नजर आप पर रहेगी। लापरवाही से बचें। परिवार के साथ तालमेल बना रहेगा। हालांकि गुस्से में कही गई बात से दूरी आ सकती है। पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। खर्च बढ़ सकते हैं। सोच-समझकर खर्च करें। सेहत में थकान महसूस हो सकती है। आराम जरूरी है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल- वृषभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता संतुलित रहेगा। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। किसी पुराने काम में प्रगति हो सकती है। ऑफिस में स्थिरता बनी रहेगी। बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन आपकी मेहनत जारी रहनी चाहिए। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। रिश्तों में समझदारी से काम लें। जिद से बचें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय बनी रहेगी। खर्च भी रहेंगे। बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खान-पान पर ध्यान दें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल- मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता भागदौड़ भरा रहेगा। काम की रफ्तार तेज रहेगी। आपके सामने नए मौके आ सकते हैं। लेकिन हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है। सोच-समझकर फैसला लें। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी रहेगा। रिश्तों में छोटी बात पर तनाव हो सकता है। बातचीत साफ रखें। पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचें। सेहत में थकान महसूस हो सकती है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल- कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है। मन बार-बार भटक सकता है। काम पर ध्यान लगाना जरूरी रहेगा। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। इससे राहत मिलेगी। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। रिश्तों में भावनाओं को समझना जरूरी है। स्वास्थ्य में कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल- सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता मेहनत वाला रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपके काम की जांच भी हो सकती है। सीनियर्स से तालमेल बनाकर चलें। रिश्तों में धैर्य रखें। जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें। पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत में थकान रहेगी। दिनचर्या सुधारें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल- कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता प्लानिंग के हिसाब से अच्छा रहेगा। आप काम को व्यवस्थित तरीके से करेंगे। ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। बातचीत से चीजें ठीक होंगी। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। अनावश्यक खर्च से बचें। सेहत में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। खान-पान पर ध्यान दें।

तुला साप्ताहिक राशिफल- तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता संतुलन बनाने वाला रहेगा। काम और घर दोनों पर ध्यान देना होगा। ऑफिस में काम का दबाव रह सकता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है। बात छिपाने से समस्या बढ़ सकती है। पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत में मानसिक थकान हो सकती है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती कब खत्म होगी? समझिए पूरा समय और असर

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता सोच-विचार वाला रहेगा। आप अंदर ही अंदर कई बातों पर विचार करेंगे। काम में ध्यान भटक सकता है। फोकस जरूरी है। रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। लेकिन बात साफ रखें। पैसों के मामले में जोखिम से बचें। सेहत में नींद की कमी हो सकती है।

धनु साप्ताहिक राशिफल- धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता सकारात्मक रहेगा। नए मौके मिल सकते हैं। काम में प्रगति होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। रिश्तों में तालमेल अच्छा रहेगा। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल- मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता जिम्मेदारी वाला रहेगा। काम का दबाव रहेगा। आपको कई काम एक साथ संभालने पड़ सकते हैं। हफ्ते के अंत में राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रिश्तों में समय देना जरूरी है। सेहत में थकान रहेगी।

ये भी पढ़ें:14 अप्रैल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य गोचर से मिलेंगे शुभ फल

कुंभ साप्ताहिक राशिफल- कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता मिला-जुला रहेगा। कुछ काम बनेंगे, कुछ अटक सकते हैं। काम में धैर्य रखना जरूरी है। नए लोगों से संपर्क बन सकता है। रिश्तों में साफ बात करना जरूरी है। पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी।

मीन साप्ताहिक राशिफल- मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। काम में नए मौके मिल सकते हैं। रिश्तों में सुधार होगा। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। ज्यादा सोचने से बचें। सेहत सामान्य रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 5 से 11 अप्रैल तक का राशिफल
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने