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Weekly Horoscope: 5-11 जुलाई तक इन 5 राशियों की रहेगी मौज, जीवन में आएंगी खुशियां ही खुशियां

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026 Prediction: आने वाले सप्ताह में कई बड़े ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव होगा। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होगा। जानें आने वाला सप्ताह किन 5 राशियों के लिए रहेगा शुभ।

Weekly Horoscope: 5-11 जुलाई तक इन 5 राशियों की रहेगी मौज, जीवन में आएंगी खुशियां ही खुशियां

Saptahik rashifal 5 to 11 July 2026 Horoscope Prediction: आने वाला सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सप्ताह में ग्रह और नक्षत्रों की चाल में होने वाला फेरबदल मेष से लेकर मीन राशि को प्रभावित करेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आइए जानते हैं कि आने वाले सप्ताह में किन राशियों को मिलेंगे अच्छे फल।

5-11 जुलाई 2026 तक का समय इन 5 राशियों के लिए लाभकारी:

1. वृषभ राशि-

वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में मुनाफा होगा, जिससे धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी करने वालों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्य समय सीमा के भीतर पूरे करने में सफल रहेंगे। धर्म-कर्म में मन लगेगा। धन का आगमन होगा, जिससे बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। हालांकि शुभ कार्यों में खर्च भी होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सेहत में सुधार के संकेत हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं।

2. मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार लेकर आएगा। रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ हो सकती है। सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं तो थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन अंत में आप मुनाफा कमाएंगे। भाई-बहन का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। नए-नए स्रोत से धन का आगमन होगा।

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3. सिंह राशि-

सिंह राशि के कुछ जातकों को इस सप्ताह नौकरी में पदोन्नति के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्य क्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। सामाजिक कद बढ़ेगा। धन के नए-नए मार्ग खुलेंगे और निवेश के अच्छे अवसर सामने आएंगे। कारोबारी व्यापार में विस्तार के लिए यात्रा करेंगे, जो कि फलीभूत रहेगी। इस सप्ताह आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं, जिसकी सभी तारीफ करेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी।

4. तुला राशि-

तुला राशि के लिए यह सप्ताह भाग्य का साथ दिलाएगा। इस सप्ताह भाग्यवश आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। वाणी मधुर रहेगी। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। परिवार के साथ छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, जिससे खुशी मिलेगी। मानसिक तौर पर राहत भरा समय रहेगा। इस समय आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक रूप से स्थिति में सुधार होगा।

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5. मकर राशि-

मकर राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। अगर आप परिवार से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उसका हल निकल सकता है। नौकरी पेशा करने वालों को तरक्की मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म हो सकता है। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में विजय मिलेगा। वैवाहिक जीवन आनंददायक रहेगा। जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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