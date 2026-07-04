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साप्ताहिक राशिफल 5-11 जुलाई: इन राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, जानें किसका कैसा रहेगा सप्ताह

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Weekly Horoscope 5–11 July 2026: 5 जुलाई से शुरू होने वाला नया सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है। कुछ राशि वालों को करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को खर्च और स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। 

साप्ताहिक राशिफल 5-11 जुलाई: इन राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, जानें किसका कैसा रहेगा सप्ताह

Weekly Horoscope 5-11 July 2026: 5 जुलाई से शुरू हो रहा नया सप्ताह हर राशि के लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। किसी को काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो किसी को परिवार का साथ राहत देगा। कुछ लोगों के लिए खर्च बढ़ सकते हैं, जबकि कुछ की रुकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। पूरे सप्ताह जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर फैसले लें।

आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह

मेष राशि- कामकाज में रफ्तार बनी रहेगी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में पुराने काम से फायदा होगा। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पैसों के मामले में राहत रहेगी, लेकिन बेवजह खर्च करने से बचें।

वृषभ राशि- ऑफिस में आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी। कारोबार में धीरे-धीरे फायदा बढ़ेगा। घर के किसी जरूरी काम पर खर्च हो सकता है। रिश्तों में भरोसा बनाए रखें। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन बाहर का खाना कम खाएं।

मिथुन राशि- इस सप्ताह नए लोगों से मुलाकात होगी, जिसका फायदा आगे मिल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में खुशी रहेगी। पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें।

कर्क राशि- काम का दबाव रहेगा, लेकिन नतीजे भी अच्छे मिलेंगे। कारोबार में पुराने ग्राहक साथ देंगे। घर के लोगों से खुलकर बात करें। किसी बात को मन में दबाकर न रखें। सेहत का ध्यान रखें और पूरी नींद लें।

सिंह राशि- सप्ताह आपके पक्ष में रह सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में अच्छे मौके मिलेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन जरूरत के कामों पर ही पैसा लगेगा।

कन्या राशि- किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार ठीक चलेगा। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। छोटी-छोटी बातों पर नाराज होने से बचें। सेहत सामान्य रहेगी।

तुला राशि- रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी। कारोबार में फायदा होने के संकेत हैं। घर का माहौल अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में चल रही दूरी कम हो सकती है। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह धैर्य रखना जरूरी होगा। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। खर्च पर कंट्रोल रखें। सेहत के मामले में लापरवाही न करें।

धनु राशि- करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कारोबार में नई योजना बन सकती है। परिवार में किसी शुभ काम की चर्चा होगी। साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। यात्रा का योग बन सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

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मकर राशि- नौकरी में आपकी मेहनत का फायदा मिलेगा। कारोबार में नई शुरुआत करने का मन बनेगा। घर के लोगों का साथ मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। पैसों के मामले में संतुलन बनाकर चलें।

कुंभ राशि- यह सप्ताह नए मौके लेकर आएगा। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कारोबार में लाभ मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी बात को लेकर बेवजह चिंता न करें। सेहत सामान्य रहेगी।

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मीन राशि- सप्ताह मिलाजुला रहेगा। काम समय पर पूरे होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें और आराम के लिए भी समय निकालें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
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