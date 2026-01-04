Hindustan Hindi News
Weekly Horoscope 5-11 January 2026 : Future Predictions Bhavishyafal for all 12 zodiac signs
Weekly Horoscope: 5 से 11 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope: 5 से 11 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

संक्षेप:

Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 5 से 11 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Jan 04, 2026 03:23 pm IST
Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (5- 11 जनवरी, 2026): वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (5- 11 जनवरी, 2026) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा तो बहुत रहेगी, लेकिन उसके साथ थोड़ी बेचैनी भी जुड़ी रहेगी। आप चाहेंगे कि जो भी काम अटके हुए हैं, वो जल्दी से पूरे हो जाएं, लेकिन हर चीज आपके टाइम के हिसाब से नहीं चलेगी। यहीं पर थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी होगा। कामकाज में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और किसी सीनियर या परिवार के बड़े व्यक्ति से मतभेद भी हो सकता है, लेकिन बात संभाली जा सकती है। इस हफ्ते आपको ये सीखने को मिलेगा कि हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं, कई बार शांति बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें और नींद पूरी लें।

वृषभ राशि- इस सप्ताह आप मानसिक रूप से थोड़े शांत महसूस करेंगे। बीते कुछ समय से जो भागदौड़ चल रही थी, उसमें अब थोड़ी स्थिरता आएगी। घर-परिवार के साथ बैठकर बात करने का मौका मिलेगा, जिससे मन हल्का होगा। पैसों को लेकर जो चिंता बनी हुई थी, उसमें धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। किसी पुराने निवेश या मेहनत का छोटा-सा फायदा मिल सकता है। रिश्तों में आप अपनापन महसूस करेंगे, लेकिन ज़िद या जिद्दी रवैये से बचना होगा। इस हफ्ते आपको ये एहसास होगा कि सुकून बड़ी चीज नहीं, बल्कि छोटी-छोटी खुशियों में छिपा होता है।

मिथुन राशि- यह सप्ताह आपके लिए विचारों और बातचीत से भरा रहेगा। आपका दिमाग तेज़ी से काम करेगा और कई नए आइडिया आएंगे, लेकिन सबको अमल में लाने से पहले सोच-विचार ज़रूरी है। काम के सिलसिले में मीटिंग, कॉल या बातचीत बढ़ सकती है। बोलने की आपकी ताकत इस हफ्ते आपकी पहचान बनेगी, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। रिश्तों में किसी बात को हल्के में लेना नुकसानदेह हो सकता है। थकान महसूस हो तो खुद को थोड़ा आराम देना भी सीखें। हर समय एक्टिव रहना जरूरी नहीं होता।

कर्क राशि- इस सप्ताह आपकी भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी। पुरानी यादें, पुराने लोग या कोई अधूरी बात मन में बार-बार आ सकती है। कभी-कभी बिना वजह मन उदास भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गलत चल रहा है। परिवार या किसी करीबी से बातचीत आपको अंदर से मजबूती देगी। कामकाज में मन लगाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस हफ्ते खुद से लड़ने के बजाय खुद को समझने की जरूरत है। अपने दिल की बात दबाकर न रखें।

सिंह राशि- इस सप्ताह आपकी मौजूदगी लोगों को साफ़ महसूस होगी। आपकी बातों और फैसलों का असर दूसरों पर पड़ेगा। कामकाज में कोई नई जिम्मेदारी या मौका मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। रिश्तों में गर्मजोशी और आकर्षण बना रहेगा, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। अगर दिल साफ रखेंगे तो हफ्ता आपके पक्ष में रहेगा।

कन्या राशि- इस सप्ताह काम का दबाव बना रहेगा और आप हर चीज़ को सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आपकी यही आदत आपको आगे भी बढ़ाती है, लेकिन इस बार थोड़ा ढील देना जरूरी है। हर बात में परफेक्शन ढूंढने से मानसिक थकान बढ़ सकती है। सेहत, खासकर पेट और नींद से जुड़ी चीज़ों पर ध्यान दें। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन आ सकता है, लेकिन संवाद से सब संभल सकता है। इस हफ्ते आपको ये सीखने को मिलेगा कि खुद पर दया करना भी ज़रूरी है।

तुला राशि- इस सप्ताह आप संतुलन बनाने की कोशिश में रहेंगे। किसी रिश्ते या फैसले को लेकर जो उलझन चल रही थी, उसका हल धीरे-धीरे निकल सकता है। बातचीत इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जो बात लंबे समय से दिल में दबाए बैठे थे, उसे सही शब्दों में रखने का मौका मिलेगा। कामकाज में स्थिरता रहेगी, न बहुत ज़्यादा अच्छा, न बहुत बुरा। इस हफ्ते खुद को भी उतना ही महत्व दें, जितना आप दूसरों को देते आए हैं।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह आप बाहर से शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। कुछ सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं, जो पहली नजर में चुभेंगी, लेकिन आगे चलकर आपको राहत देंगी। रिश्तों में या तो गहराई बढ़ेगी या साफ़ हो जाएगा कि कौन कितना आपके साथ है।कामकाज में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ें और चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। इस हफ्ते आत्ममंथन ज्यादा रहेगा।

धनु राशि- इस सप्ताह आपका मन आजादी और बदलाव की ओर खिंचेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकलने की चाह रहेगी। किसी नए प्लान, यात्रा या सीखने की सोच बन सकती है। दोस्तों के साथ बातचीत आपको मानसिक रूप से हल्का करेगी। पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर चलना होगा, फालतू खर्च हो सकता है। जिम्मेदारियों से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता, लेकिन सही प्लानिंग से सब मैनेज हो जाएगा। इस हफ्ते जीवन को हल्के अंदाज़ में लेने की सीख मिलेगी।

मकर राशि- इस सप्ताह जिम्मेदारियां बढ़ी हुई महसूस होंगी। कामकाज में दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा। परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। परिवार या किसी करीबी के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। रिश्तों में कम शब्दों में गहरी बातें होंगी। इस हफ्ते आपको ये समझ आएगा कि धीरे चलकर भी मंज़िल तक पहुँचा जा सकता है।

कुंभ राशि- इस सप्ताह आपकी अलग सोच और नजरिया सामने आएगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे। कामकाज में कुछ नया करने का मन करेगा, लेकिन हर आइडिया पर तुरंत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। रिश्तों में आपको अपनी आज़ादी चाहिए होगी, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को समझना भी ज़रूरी है। कभी-कभी मन भटक सकता है, इसलिए खुद को ज़मीन से जोड़े रखना ज़रूरी होगा। आप जैसे हैं, वैसे ही बने रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

मीन राशि- इस सप्ताह आपकी संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी। आप दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझेंगे और मदद करने का मन भी करेगा। लेकिन ध्यान रखें कि इस चक्कर में खुद को थका न लें। कामकाज में मन भटक सकता है, लेकिन ज़िम्मेदारी निभानी होगी। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और किसी अपने से दिल की बात करने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते सबसे जरूरी बात यही है कि आप खुद को भी वही प्यार और सम्मान दें, जो आप दूसरों को देते आए हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

