साप्ताहिक राशिफल: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 4 से 9 मई तक का भविष्यफल

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है।

Weekly Horoscope Saptahik Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं आने वाला सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेंष से लेकर मीन राशि तक का हाल...

मेष राशि- शुरुआत थोड़ी उलझन वाली रहेगी हफ्ते की शुरुआत थोड़ी उलझन वाली रहेगी। काम सामने होगा, लेकिन मन उतना साथ नहीं देगा। कई बार लगेगा कि बस टाल दूं, लेकिन यहीं गलती हो सकती है। जो जरूरी है, वही पहले निपटा ले। मंगलवार के बाद थोड़ा कंट्रोल आएगा। ऑफिस में कोई पुराना मामला फिर खुल सकता है—फाइल, बात या कोई कमिटमेंट। वहां सीधा जवाब देना बेहतर रहेगा, घुमा-फिराकर बात करने से उल्टा पड़ेगा। पैसों को लेकर इस हफ्ते ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत है- छोटा खर्च भी जोड़कर बड़ा बन सकता है। घर में किसी बात पर हल्की खटपट हो सकती है, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। वीकेंड आते-आते मूड सेट हो जाएगा, थोड़ा बाहर निकलना अच्छा लगेगा।

वृषभ राशि- जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं इस हफ्ते चीजें धीरे चलेंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं। शुरुआत में घर या परिवार से जुड़ी जिम्मेदारी आ सकती है- कोई काम, कोई जरूरत या बस साथ देना। ऑफिस में ज्यादा भागदौड़ नहीं होगी, लेकिन जो काम हाथ में है, उसे ठीक से करना पड़ेगा, वरना बाद में दोबारा करना पड़ सकता है। पैसे आते-जाते रहेंगे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने न दे। बीच हफ्ते में किसी अपने से लंबी बात हो सकती है- वही आपको थोड़ा हल्का भी कर देगी। रिश्तों में ज्यादा उम्मीद न रखें, जितना है, उसे ही ठीक से निभा लें। वीकेंड पर आराम का मन करेगा और करना भी चाहिए।

मिथुन राशि- मूड होगा फ्रेश आपका हफ्ता थोड़ा एक्टिव रहेगा। दिमाग तेज चलेगा और एक साथ कई काम उठाने का मन करेगा। यही पर ब्रेक लगाना है- सब नहीं करना है, जो जरूरी है वही पकड़ना है। शुरुआत में ही कोई नया मौका दिख सकता है, लेकिन तुरंत हां बोलने की जरूरत नहीं है। पहले देख, समझ, फिर फैसला कर। पैसों को लेकर थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा। कभी ठीक, कभी टाइट। दोस्तों से मदद मिल सकती है या कोई काम आसान हो सकता है। रिश्तों में बात करना जरूरी है- चुप रहोगे तो सामने वाला अपने हिसाब से समझेगा। वीकेंड पर थोड़ा मूड फ्रेश होगा।

कर्क राशि- सप्ताह रहेगा अच्छा यह हफ्ता दिल और दिमाग के बीच का रहेगा। कई बार लगेगा कि बात छोटी है, लेकिन असर ज्यादा कर रही है। शुरुआत में ही मूड थोड़ा डाउन रह सकता है। काम में ध्यान रखना पड़ेगा—ध्यान भटका तो गलती तय है। घर में सब ठीक रहेगा, लेकिन आप खुद थोड़ा अंदर से उलझे रहोगे। पैसे को लेकर चिंता आ सकती है, खासकर अगर पहले से कुछ प्लान बना रखा है। बीच हफ्ते में किसी अपने से बात होगी, वही चीजों को थोड़ा साफ करेगी। वीकेंड तक आते-आते हल्कापन आएगा।

सिंह राशि- रिश्तों में होगा सुधार इस हफ्ते आप थोड़ा आगे बढ़ने के मूड में रहेंगे। शुरुआत से ही लगेगा कि अब कुछ करना है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है या कोई पुराना काम आपको ही पूरा करना पड़े। यहां आप अच्छा कर जाओगे, बस ओवरकॉन्फिडेंस से बचना है। पैसे ठीक रहेंगे, कोई छोटा फायदा भी दिख सकता है। रिश्तों में सुधार होगा- अगर पहले दूरी थी, तो अब बात बन सकती है। बीच हफ्ते में थकान महसूस होगी, तो खुद को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वीकेंड अच्छा जाएगा।

कन्या राशि- सावधानी से चलने की आवश्यकता यह हफ्ता थोड़ा सावधानी वाला है। काम छोटा हो या बड़ा, गलती की गुंजाइश मत छोड़ना। शुरुआत में ही प्रेशर आएगा और आप थोड़ा ओवरथिंक कर सकते हैं। वहीं चीजें बिगड़ती हैं। जो सामने है, उसी पर ध्यान रखो। पैसे खर्च होंगे- जरूरी और गैर-जरूरी दोनों पर, इसलिए थोड़ा कंट्रोल जरूरी है। रिश्तों में सीधी बात करना बेहतर रहेगा। परिवार का सपोर्ट रहेगा, लेकिन आपको खुद भी थोड़ा खुलना पड़ेगा। वीकेंड पर राहत मिलेगी।

तुला राशि- रिश्तों में रखें भरोसा हफ्ता बैलेंस मांग रहा है। एक तरफ काम, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ। दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन आप धीरे-धीरे सेट हो जाओगे। पैसे न ज्यादा आएंगे, न ज्यादा जाएंगे- नॉर्मल रहेगा। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है, जो अच्छा लगेगा। रिश्तों में भरोसा बनाए रखना जरूरी है। छोटी बातों को दिल पर मत लो। वीकेंड पर कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है।

वृश्चिक राशि- पैसों को लेकर रिस्क न लें शुरुआत थोड़ी भारी है। काम का लोड और मन का प्रेशर साथ रहेगा। कई बार लगेगा कि सब कुछ खुद ही संभालना पड़ रहा है। लेकिन यही टाइम है जब शांत रहना जरूरी है। किसी से उलझना ठीक नहीं रहेगा- घर में भी और बाहर भी। पैसे को लेकर रिस्क मत लेना। बीच हफ्ते में चीजें थोड़ी सेट होंगी। किसी से बात करना मदद करेगा। वीकेंड तक हालत काफी बेहतर हो जाएगी।

धनु राशि- इस हफ्ते आपको मिलेंगे नए मौके यह हफ्ता मौके लेकर आ रहा है, लेकिन पकड़ना आपको है। शुरुआत में ही कोई नई जिम्मेदारी या ऑफर आ सकता है। अगर सही लगा तो हां बोल सकते हैं। यात्रा का भी योग है—काम के लिए या अचानक प्लान बन सकता है। पैसे में फायदा दिखेगा, लेकिन खर्च भी साथ रहेगा। रिश्तों में सुधार होगा। किसी से नजदीकी बढ़ सकती है। वीकेंड हल्का और अच्छा रहेगा।

मकर राशि- इस हफ्ते न करें जल्दबाजी काम इस हफ्ते आपका ज्यादा समय लेगा। शुरुआत में ही कोई अधूरा काम सामने आ सकता है, जिसे टाल नहीं सकते। जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपको थोड़ा दबाव महसूस होगा। पैसे को लेकर सोच-समझकर चलना होगा। घर में किसी बात पर चर्चा हो सकती है- आपको शांत रहना है। रिश्तों में जल्दबाजी से बचें। वीकेंड पर थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन पूरी तरह फ्री नहीं रहेंगे।

कुंभ राशि- अच्छा रहेगा ये सप्ताह यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरुआत से ही चीजें आपके हिसाब से चलने लगेंगी। काम में प्रोग्रेस दिखेगी और आप नई योजना बना सकते हैं। पैसे ठीक रहेंगे। किसी खास इंसान से बात या मुलाकात हो सकती है- मूड अच्छा रहेगा। रिश्तों में भी पॉजिटिव बदलाव दिखेगा। वीकेंड पर आप खुद को थोड़ा रिवॉर्ड देना चाहेंगे।

मीन राशि- इस सप्ताह रहें सावधान इस हफ्ते थोड़ा स्लो चलना ही सही रहेगा। शुरुआत में थकान या मन में उलझन महसूस हो सकती है। हर चीज तुरंत करने की जरूरत नहीं है। काम धीरे-धीरे करें, गलती से बचेंगे। पैसे को लेकर सतर्क रहें- छोटी लापरवाही भारी पड़ सकती है। घर का साथ मिलेगा, वही आपको संभालेगा। रिश्तों में ज्यादा रिएक्ट न करें। वीकेंड तक चीजें आसान लगने लगेंगी।