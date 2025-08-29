Weekly Horoscope 31 August-6 September 2025 aries to pisces Saptahik Rashifal Future Predictions Weekly Horoscope: 31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Weekly Horoscope: 31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

Weekly Horoscope: आने वाले सप्ताह में कुछ राशियों की आर्थिक व व्यापारिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होगी, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा। जानें पंडित जी से 31 अगस्त-6 सितंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 07:48 AM
Weekly Horoscope 31 August- 6 September 2025: ज्योतिष गणना के अनुसार, आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से 31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा।

मेष राशि- मेष राशि के स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है लेकिन प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बचकर पार करें। मध्य सामान्य हो जाएगा। यात्रा का योग बनेगा। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। अंत में व्यापारिक सफलता के प्रबल योग बनेंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। लाल वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी। प्रेम-संतान व व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा। लेकिन गृहकलह के बड़े संकेत मिल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। सप्ताह की शुरुआत में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। मध्य खराब है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी। कोई रिस्क मत लें। अंत फिर सामान्य हो जाएगा। यात्रा का योग बन सकता है। भाग्य साथ देने वाला समय शुरु हो जाएगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

मिथुन राशि- शुभता के प्रतीक बनेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। बस व्यापारिक स्थिति में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और नाक, कान व गला की परेशानी हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन जीत आपकी हो जाएगी। मध्य बहुत आनंददायक जीवन गुजारेंगे। प्रेम में रहेंगे। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। अंत खराब है, किसी तरह का कोई रिस्क न लें। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि की स्थिति अच्छी है लेकिन आर्थिक रूप से कोई रिस्क न लें। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें। प्रेम में तूतू-मैंमैं के संकेत हैं। मध्य परेशानी भरा है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या कार्यस्थल का मामला हो। अंत में एक शुभ स्थिति बन जाएगी। बड़ी प्रोगेसिव लाइफ होगी व्यक्तिगत व व्यावसायिक दोनों रूप से। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

सिंह राशि- स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। लेकिन घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखें। सप्ताह की शुरुआत में गृहकलह के संकेत हैं, घरेलू सुख बाधित रहेगा। हालांकि घरेलू सामान जो लग्जरी आइटम हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी होगी। मध्य में महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें, क्योंकि भावुक बने रहेंगे। मानसिक परेशानी बनी रहेगी। अंत फिर परेशानी भरा है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या कार्यस्थल का मामला हो। थोड़ा सप्ताह परेशानी भरा है। लाल वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ रहेगा।

कन्या राशि- स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे है, घबराहट या चिड़चिड़ापन बना हुआ है। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका सही है। सप्ताह की शुरुआत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पराक्रम रंग लाएगा। मध्य में भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी का योग बनेगा। लेकिन थोड़ा कलहकारी सृष्टि का सृजन होगा। अंत में विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय होगा। लेकिन मानसिक परेशानी बनी रहेगी। लाल वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

तुला राशि- खर्च की अधिकता रहेगी। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा जैसा रहेगा। प्रेम की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार सही रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में निवेश करना वर्जित रहेगा और जुबान पर काबू रखें। बाकी सबकुछ अच्छा रहेगा। मध्य में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ होगा। अंत में भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है लेकिन गृहकलह भी संभव है। सप्ताह मिला-जुला रहेगा। पीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि की स्थिति अच्छी है। लेकिन नए व्यापार की शुरुआत न करें। सप्ताह की शुरुआत में नायक-नायिका की भांति चमकेंगे। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। मध्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लिक्विंड फंड में बढ़ोतरी होगी। अंत में व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। एक अच्छी स्थिति रहेगी। पीली वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

धनु राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। जीवनसाथी के साथ और जीवनसाथी की भी स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। मन थोड़ा परेशान रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। मध्य में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जो चाहेंगे वो होगा। अंत में लिक्विंड फंड में बढ़ोतरी होगी। एक अच्छी स्थिति आपकी बन जाएगी। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

मकर राशि- स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। प्रेम-संतान की की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा है। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आय के नए स्रोत बनेंगे। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मध्य में खर्च की अधिकता हो सकती है। मानसिक परेशानी हो सकती है। अंत बहुत अच्छा होगा। आपका कद बढ़ेगा। शुभता के प्रतीक बनेंगे। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कुंभ राशि- जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकता है। खुद का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक है। सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। मध्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा का योग बनेगा। अंत में चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। मन परेशान रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।

मीन राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य साथ देगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। मध्य में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। एक शुभ सप्ताह कहा जाएगा। लाल वस्तु का पास रखना शुभ रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

