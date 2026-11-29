30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए नए अवसरों और कुछ चुनौतियों का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों को कामकाज में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि वृषभ राशि वालों के अटके काम आगे बढ़ने की उम्मीद है।

Weekly Horoscope: नवंबर विदा होने वाला है और दिसंबर की शुरुआत हो रही है। नया महीना अपने साथ कई उम्मीदें लेकर आता है। किसी के सामने कामकाज से जुड़ी नई चुनौती होगी तो किसी को परिवार और रिश्तों पर ध्यान देना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में भी कुछ राशियों को संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत रहेगी।

आइए जानते हैं, 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक का सप्ताह मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है- मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत कामकाज की व्यस्तता के साथ हो सकती है। नौकरी में कोई ऐसा काम मिल सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको सामान्य से ज्यादा समय देना पड़े। हालांकि, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से फायदा हो सकता है। पैसों के मामले में इस सप्ताह थोड़ा हिसाब-किताब रखना होगा। कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। घर में किसी सदस्य की बात आपको परेशान कर सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। सेहत के मामले में आराम के लिए भी समय निकालें।

करियर: काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति: खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम जीवन: छोटी बातों को विवाद न बनने दें। स्वास्थ्य: थकान और तनाव से बचें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ राहत लेकर आ सकता है। पिछले दिनों किसी काम को लेकर जो परेशानी चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में कोई पुराना सौदा आगे बढ़ सकता है। हालांकि, नया निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। परिवार में किसी आयोजन की तैयारी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ बातचीत से रिश्ते और बेहतर होंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है। खानपान में लापरवाही न करें।

मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह अपनी प्राथमिकताएं तय करके चलना होगा। एक साथ कई काम हाथ में लेने से परेशानी बढ़ सकती है। नौकरी में किसी सहकर्मी के साथ काम को लेकर मतभेद संभव हैं। अपनी बात रखने के साथ दूसरों की राय भी सुनें। व्यापारियों को लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। उधार का पैसा फंसने की आशंका रह सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मेहनत बढ़ाने वाला रहेगा।

कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का पहला सप्ताह कई मामलों में मिला-जुला रह सकता है। नौकरी में आपके सामने नई जिम्मेदारी आ सकती है। शुरुआत में काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अनुभव से आप उसे संभाल सकते हैं। व्यापार करने वालों को किसी पुराने संपर्क से मदद मिल सकती है। आर्थिक मामलों में परिवार की जरूरतों पर खर्च करना पड़ सकता है। किसी को पैसा उधार देने से पहले अपनी स्थिति जरूर देख लें। घर में अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में भावनाओं को खुलकर जाहिर करना फायदेमंद रहेगा। छोटी परेशानियों को लेकर जरूरत से ज्यादा न सोचें।

सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह कामकाज में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ला सकता है। नौकरी में किसी पुराने काम का अच्छा परिणाम मिल सकता है। अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। व्यापारियों को नई योजना पर काम शुरू करने से पहले बाजार की स्थिति समझनी होगी। आर्थिक मामलों में कोई बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आपका व्यवहार रिश्ते की दिशा तय कर सकता है। साथी पर अपनी बात थोपने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है, लेकिन काम के बीच आराम भी जरूरी है।

करियर: मेहनत की सराहना हो सकती है। आर्थिक स्थिति: निवेश में सावधानी जरूरी है। प्रेम जीवन: साथी को पर्याप्त समय दें। स्वास्थ्य: काम और आराम में संतुलन रखें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को आगे बढ़ाने का है। नौकरी में किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके काम करने का तरीका अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है। व्यापार में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। हालांकि, किसी भी समझौते से पहले शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें। आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। परिवार में किसी जरूरी काम को लेकर आपकी सलाह ली जा सकती है। प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी से बचें। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए नियमित समय निकालना होगा।

करियर: पुराने काम में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति: बचत पर ध्यान देने का समय है। प्रेम जीवन: रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य: दिनचर्या बिगड़ने न दें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। टीम के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो काम आसान होगा। व्यापारियों को ग्राहकों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाना होगा। परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रही अनबन खत्म हो सकती है। प्रेम जीवन में पुराने मुद्दे दोबारा न उठाएं। सप्ताहांत पर घूमने या परिवार के साथ समय बिताने की योजना बन सकती है।

करियर: टीमवर्क से फायदा होगा। आर्थिक स्थिति: खर्च और बचत का संतुलन रखें। प्रेम जीवन: रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6 वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ फैसलों को लेकर अहम हो सकता है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय सभी विकल्पों पर विचार करें। कार्यस्थल पर किसी की बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें। व्यापार में कामकाज सामान्य रह सकता है। कोई नया सौदा करने से पहले जरूरी जानकारी जुटा लें। आर्थिक मामलों में अचानक खर्च सामने आ सकता है। परिवार का सहयोग आपको राहत देगा। प्रेम संबंधों में शक और गलतफहमी को जगह न दें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ठीक नहीं होगी। व्यस्तता के बीच खुद के लिए भी समय निकालें।

धनु राशि वालों के लिए दिसंबर का पहला सप्ताह नई योजनाओं पर काम करने का मौका दे सकता है। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें प्रयास जारी रखने चाहिए। व्यापारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद रहेगी, लेकिन खर्चों को लेकर सावधानी जरूरी है। परिवार में किसी मांगलिक काम की चर्चा हो सकती है। प्रेम जीवन में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत होगी। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी होगी।

करियर: नए काम की शुरुआत हो सकती है। आर्थिक स्थिति: आमदनी के नए रास्ते तलाश सकते हैं। प्रेम जीवन: रिश्तों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम पर ध्यान दें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3 मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा मेहनत वाला रह सकता है। नौकरी में किसी काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। अधिकारियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव महसूस हो सकता है। व्यापारियों को पुराने हिसाब-किताब निपटाने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। घर में किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। प्रेम जीवन में व्यस्तता के कारण साथी को कम समय मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। सेहत के मामले में नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा।

करियर: मेहनत के बाद परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति: जोखिम भरे फैसलों से बचें। प्रेम जीवन: साथी के लिए समय निकालें। स्वास्थ्य: आराम और नींद को प्राथमिकता दें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8 कुंभ राशि कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ बदलावों वाला रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या काम करने का अलग तरीका अपनाना पड़ सकता है। अपनी योजनाओं को लेकर स्पष्ट रहें। व्यापार में किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि, बिना जरूरत खर्च करने से बचना होगा। परिवार में किसी सदस्य की परेशानी दूर करने में आपकी भूमिका अहम हो सकती है। प्रेम जीवन में साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ समय प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा।

करियर: नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति: बजट बनाकर चलना बेहतर होगा। प्रेम जीवन: बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य: थकान को नजरअंदाज न करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8 astr

मीन राशि मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह उम्मीदों से भरा रह सकता है। नौकरी में किसी पुराने प्रयास का अच्छा नतीजा मिल सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को काम बढ़ाने के लिए नए अवसर तलाशने चाहिए। हालांकि, किसी भी नए निवेश में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की बातचीत शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें।