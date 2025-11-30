Weekly Horoscope: 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (30नवंबर-6 दिसंबर 2025): इस वीक ग्रह नक्षत्रों की चाल भी अच्छी है। ग्रहों की इस चाल से कई राशियों के लिए शुभ फल मिल रहे हैं। शनि मार्गी होने से भी कई राशियों के लिए अच्छे योग बनकर आएं हैं। आपको बता दें कि ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (30नवंबर-6 दिसंबर 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष लवलाइफ में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समृद्धि आपके फेवर में रहेगी। निवेश के कई ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, तो आपके लिए अचछा है। नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। आपको हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए।

वृषभ वृषभ राशि के लोगों को खर्च की अधिकता से दिक्कत होगी, लेकिन इनकम के भी बढ़ने के चांस है। इस वीक रिअल एस्टेट में या स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको खास तौर पर मार्केट के बारे में अच्छे से रिसरट कर लेना चाहिए। अंत में पिता को प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग हैं।

मिथुन बिजनेस में सफलता का प्रबल योग बनेगा। अपनों का साथ इस वीक आपको मिलेगा। लवअफेयर में परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको अपने पार्टनर को स्पेस और टाइम दोनों देने चाहिए। पुराने सोर्स से भी पैसे आएंगे। आपका पैसा कीं रुका है तो उसके भी वापस मिलने के चांस हैं।

कर्क सप्ताह की शुरुआत में आय के नए सोर्स बनेंगे, इस वीक आपके लिए इनकम अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको खर्चों को कम करना होगा और सेविंग्स को बढ़ाना होगा। सप्ताह की शुरुआत में यात्रा का योग बनेगा। एग्जाम में सफलता मिलेगी। बिजनेस में बड़े अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा।

सिंह राशि की स्थिति ठीक रहेगी। नौकरी में आपकी तरक्की के योग हैं। इस वीक विवाह की तारीख पक्की हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान के लिए भी अच्छे योग हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय आपके लिए रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में शत्रु भी आपके अपने हो जाएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। वीक के बीच में जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

तुला राशि के लिए सरकारी अधिकारियों से लाभ के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपको इस समय किसी आर्थिक मदद करनी है, तो करें, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार ना दें। पिता के साथ व स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। इस समय मां लक्ष्मी की पूजा करें, धन और व्यापार की स्थिति अच्छी होगी।

धनु राशि के लिए भी हालत थोड़े मध्यम हैं। सिरदर्द या आंखों की परेशानी हो सकती है। लवलाइफ में आप आनंद के पलों को जिएंगे। आपके लिए कई नौकरी के ऑफर आ सकते हैं। इस समय आपको बस भावुकता से बचना है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। बच्चे तरक्की करेंगे।

मकर राशि के लोगों के लिए बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है। इस समय रिस्क लेने से बचें। सप्ताह की शुरुआत में भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी का योग बनेगा, लेकिन आपको संभलकर चलना होगा। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। भावुकता पर काबू रखें। पैसों से जुड़ा फैसला परिवार से पूछकर ही करें तो अच्छा है।

कुंभ राशि वालों के लिए महिलाओं में हेल्थ से जड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अज्ञात भय सताएगा। अभी निवेश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोचसमझकर फैसला लेना होगा। जीवनसाथी का साथ व स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अंत आनंददायक होगा लेकिन खुद के स्वास्थ्य और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

कन्या आपके लिए भी यह वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीक कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत उत्तम है। किसी लीगल काम में आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा लव और रिलेशनशिप में आपका पलड़ा भारी रहेगा। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति। यात्रा का योग भी बन रहा है।

वृश्चिक राशि के लोगों को लवलाइफ में थोड़ा परेशानी होगी। बिजनेस के लिए मध्यम समय है। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। मध्य सामान्य हो जाएगा। अंत में व्यावसायिक सफलता का प्रबल योग है। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा। आपकी लाइफ में प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है।

मीन इस वीक मीन राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा, एक तरफ समाज में सम्मान मिलेगा, वहीं आपकी राशि के लोगों को लवलाइफ में भी अच्छे पल मिलेंगे, इसके अलावा पिता से भी रिश्ते अच्छे होंगे। आपको बिजनेस में लाभ होगा और अच्छे पल आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू सुख बढ़-चढ़कर रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।