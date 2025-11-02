Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Weekly Horoscope 3-9 November 2025 : Future Predictions Bhavishyafal for all 12 zodiac signs
Weekly Horoscope: 3 से 9 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope: 3 से 9 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

संक्षेप: Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, 3 से 9 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sun, 2 Nov 2025 11:59 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal,साप्ताहिक राशिफल (3-9 नवंबर, 2025): वैदिक ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चाल से ही साप्ताहिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से आने वाला सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (3-9 नवंबर, 2025) तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- यह हफ्ता आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। कामकाज में तेजी रहेगी और पुरानी मेहनत का नतीजा अब दिखने लगेगा। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी का योग बन रहा है। बिजनेस में नई डील मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन में कोई बात मन पर असर डाल सकती है, लेकिन आप संयम रखेंगे तो माहौल जल्दी सुधर जाएगा। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। नींद और खानपान का ध्यान रखें।

वृषभ राशि- इस हफ्ते सितारे आपके पक्ष में हैं। नई योजनाएं बनेंगी और कुछ पुराने अटके काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपकी मदद कर सकता है। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, पर अचानक खर्चे भी सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी है। कोई गलतफहमी रिश्ते में दूरी ला सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन सिरदर्द या तनाव जैसी छोटी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। मेडिटेशन या हल्की सैर फायदेमंद रहेगी।

मिथुन राशि- सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में कोई पुराना मामला सुलझ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। सेहत को लेकर ध्यान दें, खासकर खानपान में नियमितता रखें। लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो शुभ रहेंगे।

कर्क राशि- यह हफ्ता आत्मनिरीक्षण और नए फैसले लेने का समय है। करियर में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे। ऑफिस में किसी सहकर्मी से मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप धैर्य रखेंगे तो सब संभल जाएगा। परिवार में सुखद माहौल रहेगा, हालांकि किसी बड़े सदस्य की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक दृष्टि से समय ठीक है, लेकिन निवेश को लेकर जल्दबाजी न करें। प्रेम जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा लेकिन सच्चे भाव रिश्तों को संभाल लेंगे।

सिंह राशि- इस हफ्ते भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा। नई नौकरी, प्रमोशन या किसी बड़े अवसर के संकेत हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए भी विस्तार के मौके मिल सकते हैं। आपकी लीडरशिप और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। दांपत्य जीवन में प्यार और समझ बढ़ेगी। दोस्तों के साथ मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें, खासकर यात्रा के दौरान।

कन्या राशि- आपके लिए यह हफ्ता व्यस्त लेकिन फलदायी रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऑफिस या कारोबार में आपके काम की तारीफ होगी। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी और किसी पुराने निवेश से लाभ भी मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। अविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, पर ज्यादा काम के कारण थकावट महसूस हो सकती है। थोड़ा समय खुद को दें। किताबें या संगीत मन को शांत रखेगा।

तुला राशि- भाग्य इस हफ्ते आपका साथ देगा। कोई रुका हुआ काम पूरा होगा या लंबे समय से अटका पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। जो लोग कला, मीडिया या पब्लिक रिलेशन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय खासतौर पर शुभ है। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। पार्टनर के साथ गलतफहमी न बढ़ाएं। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य में हल्की परेशानी आ सकती है, लेकिन बड़ी बात नहीं होगी।

वृश्चिक राशि- यह हफ्ता आत्मविकास और आत्ममंथन का है। आप किसी पुराने अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। नौकरी में बदलाव या किसी नए काम की शुरुआत के योग हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है जो भावनात्मक रूप से सुकून देगी। प्रेम जीवन में कोई नया मोड़ आ सकता है। कुछ लोगों के लिए पुराने रिश्ते फिर से जुड़ने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी पर खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। सेहत में सुधार रहेगा। मन भी हल्का महसूस होगा।

धनु राशि- इस हफ्ते आपका फोकस साफ रहेगा। काम में मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, उन्हें किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। आर्थिक रूप से भी समय अच्छा है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद सुलझ जाएगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन काम का दबाव बढ़ने से नींद कम हो सकती है।

मकर राशि- यह हफ्ता आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी या नई भूमिका मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता आएगी। किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। परिवार में शांति रहेगी। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अच्छा है, लेकिन नियमित व्यायाम जारी रखें।

कुंभ राशि- पुराने अधूरे काम इस हफ्ते पूरे होंगे। किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद से फायदा मिलेगा। नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने का सही समय है। पैसों को लेकर सतर्क रहें। जल्दबाजी में कोई फैसला नुकसान दे सकता है। प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन संवाद रिश्तों को संभाल लेगा। परिवार में किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। सेहत को लेकर ध्यान दें, खासकर पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

मीन राशि- यह हफ्ता आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। काम में पहचान बढ़ेगी और सीनियर आपकी तारीफ करेंगे। बिजनेस में नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सेहत अच्छी रहेगी, बस ओवरथिंकिंग से बचें। जीवन में नई दिशा तय करने का यह अच्छा समय है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

