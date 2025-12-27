Weekly Horoscope: 12 राशियों के लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी का सप्ताह कैसा रहेगा, पढ़ें मेष राशि से लेकर मीन राशिफल

संक्षेप: Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 29 दिसंबर से 4 जनवरी का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकरी रहने वाला है। आइए जानते हैं, 29 दिसंबर-4 जनवरी का सप्ताह और नए साल की शुरुआत क्या आपके लिए लकी साबित होगी-

Weekly Horoscope 29 December-4 January 2026: ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 29 दिसंबर से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में लक्ष्मी नारायण राजयोग का संयोग रहेगा। 29 दिसंबर के दिन ही बुध का प्रवेश धनु राशि में होगा, जिससे यह लाभकारी योग बन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र पहले से ही धनु राशि में विराजमान। यह राजयोग पूरे सप्ताह रहने वाला है। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 29 दिसंबर से 4 जनवरी के दौरान सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र धनु राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा मेष, मिथुन, वृषभ और कर्क राशि में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं 29 दिसंबर से 4 जनवरी का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

12 राशियों के लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी का सप्ताह कैसा रहेगा, पढ़ें मेष राशि से लेकर मीन राशिफल मेष राशि इस सप्ताह आपको ट्रैवल या ड्राइव करते समय सावधान रहना चाहिए। ऑफिस में लोग आपकी मेहनत और प्रयासों की तारीफ करेंगे। आपको पैसों के मामले में लाभ हो सकता है। कुछ की जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस सप्ताह जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय सोच समझकर प्लान करना चाहिए।

वृषभ राशि सप्ताह का मध्य योजना बनाने के लिए बेहतरीन समय है। मैरिड वृषभ राशि वालों को अहंकार के टकराव से बचना चाहिए। आपको अपने साथी की भावनात्मक आवश्यकताओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिंगल लोग अपने पुराने रिश्ते से फिर से जुड़ सकते हैं।

मिथुन राशि इस सप्ताह सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। नए साल की शुरुआत से पहले आप अपने अपने सभी पेंडिंग काम पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करेंगे। विद्यालय में स्टूडेंट्स की सफलता का राज रहेगा कि वे रट्टा मारने के बजाय दीप लर्निंग पर फोकस करें।

कर्क राशि इस सप्ताह कुछ लोगों को अपने परिवार या भविष्य की योजनाओं से संबंधित खर्च उठाने पड़ सकते हैं। स्मार्ट बजट आपको संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस सप्ताह काम पर, निरंतर प्रयास तारीफ दिला सकते हैं, भले ही प्रगति धीमी लगे।

सिंह राशि इस सप्ताह स्वयं की तुलना दूसरों से न करें। लव लाइफ में रोमांस रहेगा। नेटवर्किंग या पुराने दोस्तों की मदद से नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। स्टूडेंट्स, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें खास ध्यान देना होगा।

कन्या राशि इस सप्ताह बदलती एनर्जी को अपनाना चाहिए। अपनी स्किल्स और समझ को बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। विलासिता की वस्तुओं की अप्रत्याशित खरीदारी से बचना महत्वपूर्ण है। ग्रहों का संरेखण आपकी आदतों में बदलाव के लिए आग्रह कर रहा है।

तुला राशि इस सप्ताह आप अपना आत्मविश्वास दोबारा कायम कर सकते हैं। पर्सनल विकास और करियर विकास के तौर पर किए गए सिक्योर इन्वेस्टमेंट से महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने और बदलाव लाने का एक दुर्लभ अवसर मिल सकता है।

वृश्चिक राशि इस सप्ताह आपकी क्रिएटिविटी और बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। मुश्किलें पहली बार में कठिन लग सकती हैं। परिवर्तनकारी यात्रा को खुले दिमाग से अपनाएं। परिणाम आपके जीवन के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पहलुओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का वादा करते हैं।

धनु राशि इस सप्ताह आपको अप्रत्याशित चुनौतियों और आकर्षक अवसरों दोनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। यह आपकी क्षमता और स्किल्स को प्रेजेंट करने का समय है। अपने मन पर भरोसा रखें और अच्छे रिश्ते बनाने पर फोकस करें। बैलेंस बनाने पर फोकस करें।

मकर राशि इस सप्ताह अपने आस-पास के लोगों की गपशप और हस्तक्षेप से सावधान रहें। खुले दिमाग और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने से न केवल पर्सनल विकास होगा बल्कि भविष्य में भी तरक्की मिलेगी। रचनात्मक प्रोजेक्ट्स और टीम सपोर्ट पर विशेष रूप से प्रकाश डाल गया है।

कुंभ राशि इस सप्ताह आपको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल सकता है। आपको अपनी खर्च करने की आदतों पर ध्यान देने और वित्तीय योजनाओं को फिर से प्लान करना पड़ सकता है। आपकी ईमानदारी स्ट्रांग बॉन्ड या रोमांचक नई शुरुआत का कारण बन सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

मीन राशि इस सप्ताह अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को बढ़ावा देने के लिए ध्यान या योग जैसी एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सहकर्मियों की एडवाइस अप्रत्याशित अवसरों के द्वार खोल सकती है। बचत की स्ट्रेटजी पर विचार करें। खुद की देखभाल करें।