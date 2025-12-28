इस सप्ताह इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, खूब होगा धन लाभ

संक्षेप: Saptahik Rashifal Weekly Horoscope: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का हर व्यक्ति की राशि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ग्रह शुभ स्थिति में रहते हैं तो कुछ राशियों को भाग्य का साथ मिलता है, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय चुनौतियां लेकर आता है।

Saptahik Rashifal Weekly Horoscope Lucky Zodiac Signs (29 December 2025- 4 January 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का हर व्यक्ति की राशि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ग्रह शुभ स्थिति में रहते हैं तो कुछ राशियों को भाग्य का साथ मिलता है, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय चुनौतियां लेकर आता है। ग्रहों की इन्हीं गतियों के आधार पर साप्ताहिक राशिफल तैयार किया जाता है। आने वाले हफ्ते (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। नया सप्ताह कुछ खास राशियों के लिए उम्मीद, मौके और सही फैसलों का साथ लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि मेहनत का फल मिलने लगेगा, अटके काम आगे बढ़ेंगे और कई लोगों को यह एहसास होगा कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह को किन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ-

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी पॉजिटिव रहने वाला है। करियर और पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लंबे समय से जो काम रुके हुए थे, उनमें अब हलचल दिखेगी। कहीं से यात्रा, नया ऑफर या आर्थिक फायदा भी मिल सकता है। यह समय आपको बता रहा है कि बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। सोच-समझकर लिया गया रिस्क इस हफ्ते आपके पक्ष में जा सकता है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह पहचान और ग्रोथ का है। ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बात सुनी जाएगी। मीटिंग, इंटरव्यू या किसी जरूरी बातचीत में फायदा मिलने के योग हैं। जो लोग करियर में बदलाव या आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह सही दिशा दिखा सकता है। नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ना आपके लिए लकी साबित होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह बैलेंस बनाने का है। काम और निजी जीवन दोनों में चीजें धीरे-धीरे सही ट्रैक पर आती दिखेंगी। कोई नया आइडिया या नया तरीका आपको आगे बढ़ा सकता है। इस हफ्ते दिल की सुनना फायदेमंद रहेगा। जो फैसला आप पूरे आत्मविश्वास के साथ लेंगे, वही आगे चलकर आपके लिए सही साबित होगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी अहम रहने वाला है। आपको अपने लक्ष्य और भविष्य को लेकर साफ़ समझ मिलने लगेगी। पढ़ाई, क्रिएटिव काम या किसी नए प्लान पर काम शुरू करने का यह अच्छा समय है। इस हफ्ते आपको यह एहसास होगा कि आप सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और यही बात आपको दूसरों से आगे रखेगी।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह एक्शन और रिज़ल्ट का है। जो बदलाव आप लंबे समय से सोच रहे थे, अब उन पर कदम उठाने का सही समय है। करियर में आत्मविश्वास बढ़ेगा और जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते की गई मेहनत आने वाले समय में मजबूत नींव साबित होगी। बस आलस्य से दूर रहें और मौके को हाथ से न जाने दें।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई शुरुआत और नई सोच का है। आप अपने बारे में और अपने प्लान्स को लेकर ज्यादा साफ़ महसूस करेंगे। कोई नया आइडिया या फैसला आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस हफ्ते खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो रास्ता आप चुनेंगे, वह आगे चलकर आपके लिए सही साबित हो सकता है।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शांति और सही टाइमिंग का है। हर चीज़ में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सही वक्त पर लिया गया फैसला आपको फायदा देगा। इस हफ्ते आपकी अंदरूनी समझ मजबूत रहेगी। जो बात दिल से सही लगे, वही आपके लिए लकी साबित हो सकती है।