28 जून-4 जुलाई साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, इन लोगों को रहना होगा संभलकर

Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: नया सप्ताह 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। कहीं करियर में नए अवसर मिलेंगे तो कहीं धन और रिश्तों के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल।

Weekly Rashifal 28 June to 4 July 2026: नया सप्ताह कई राशियों के लिए नई शुरुआत लेकर आ सकता है। इस दौरान कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो कुछ को रिश्तों और पैसों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलना होगा। सप्ताह भर ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा।

ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानिए 28 जून से 4 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। मेष साप्ताहिक राशिफल यह सप्ताह आपके लिए अच्छी शुरुआत लेकर आ सकता है। लंबे समय से जिस काम के पूरे होने का इंतजार था, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होगी। अगर नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पीछे न हटें। कारोबार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। किसी पुराने संपर्क से भी फायदा हो सकता है।

पैसों के मामले में सप्ताह अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। खर्च भी रहेंगे, लेकिन आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा। निवेश करने का विचार है तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

परिवार में माहौल सामान्य रहेगा। घर के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर किसी रिश्तेदार से मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत से बात बन सकती है। प्रेम संबंध में हैं तो साथी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। शादीशुदा लोगों का जीवन भी सामान्य रहेगा।

सेहत पहले से बेहतर रहेगी। हालांकि भागदौड़ अधिक रहने से थकान महसूस हो सकती है। समय पर आराम करें और खानपान का ध्यान रखें। सप्ताह के आखिर में किसी छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

वृषभ साप्ताहिक राशिफल यह सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। नौकरी करने वालों को नए मौके मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यदि किसी नई जगह इंटरव्यू दिया है तो अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए भी समय लाभ देने वाला रहेगा। रुके हुए काम फिर से गति पकड़ सकते हैं।

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि दिखावे पर ज्यादा खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। किसी करीबी की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है।

घर का माहौल शांत रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में हैं तो साथी के साथ गलतफहमी दूर हो सकती है। शादीशुदा लोगों को रिश्ते में मधुरता महसूस होगी।

सेहत ठीक रहेगी। मौसम बदलने की वजह से हल्की परेशानी हो सकती है। बाहर का खाना कम खाएं और पर्याप्त पानी पीते रहें। नियमित दिनचर्या अपनाने से फायदा मिलेगा।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

मिथुन साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत वाला रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ काम करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। ऑफिस में किसी बात को लेकर बहस करने से बचें। व्यापार में कोई नया फैसला सोच-समझकर लें।

आर्थिक मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। इस सप्ताह उधार देने से भी बचना बेहतर रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध में हैं तो साथी की बातों को नजरअंदाज न करें। छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते पर असर डाल सकती हैं। शादीशुदा लोगों को बातचीत में संयम रखना होगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव की वजह से नींद प्रभावित हो सकती है। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। टहलना और हल्का व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

कर्क साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि वालों के लिए नया सप्ताह कुछ राहत लेकर आ सकता है। पिछले दिनों जिस काम को लेकर बार-बार रुकावट आ रही थी, उसमें अब धीरे-धीरे रास्ता बनता दिखेगा। नौकरी करने वालों को काम के साथ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। पुराने ग्राहक या पहले बने संपर्क इस सप्ताह काम आ सकते हैं।

पैसों को लेकर बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं दिख रही है। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन घर की जरूरतों पर खर्च भी होगा। अगर कोई बड़ा सामान खरीदने या निवेश करने का मन है तो पहले पूरे हिसाब-किताब पर नजर डाल लें। जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

घर-परिवार में माहौल पहले से अच्छा रहेगा। किसी बात को लेकर चली आ रही नाराजगी दूर हो सकती है। माता-पिता का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध में हैं तो साथी के साथ खुलकर बात करें। रिश्ते में भरोसा और बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों का दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा।

सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। काम के दबाव की वजह से थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और आराम को नजरअंदाज न करें। छोटी परेशानी को भी हल्के में लेने से बचें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

सिंह साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई उम्मीद लेकर आ सकता है। नौकरी में मेहनत का फायदा मिलने के संकेत हैं। अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। अगर किसी नए काम की जिम्मेदारी मिलती है तो उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। कारोबार करने वालों को भी सप्ताह के बीच में अच्छा मौका मिल सकता है।

पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी। कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। खर्च भी होंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से। बिना वजह खर्च करने से बचेंगे तो बचत करने में भी सफल रहेंगे।

घर में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में चल रही गलतफहमी दूर हो सकती है।

सेहत सामान्य रहेगी। मौसम बदलने की वजह से हल्की परेशानी हो सकती है। खानपान और नींद का ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

कन्या साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छे संकेत दे रहा है। नौकरी करने वालों के लिए काम में आगे बढ़ने का मौका बन सकता है। अधिकारियों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे। कारोबार करने वालों को भी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद है। रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं।

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने के आसार हैं। आय के साथ बचत पर भी ध्यान दे पाएंगे। किसी पुराने लेन-देन का मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है। हालांकि किसी भी बड़े खर्च का फैसला सोच-समझकर ही लें।

परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। शादीशुदा लोगों के लिए सप्ताह शांत और सुखद रहने की संभावना है।

सेहत को लेकर बहुत चिंता की बात नहीं है। पुरानी परेशानी में राहत मिल सकती है। नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

तुला साप्ताहिक राशिफल तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई काम अटका हुआ था तो उसमें अब धीरे-धीरे बात बनती नजर आएगी। नौकरी करने वालों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। किसी नई जिम्मेदारी की शुरुआत भी हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी समय ठीक रहेगा। पुराने ग्राहक या पहले किए गए काम का फायदा मिल सकता है।

पैसों के मामले में यह सप्ताह संतुलन बनाकर चलने का है। आमदनी होती रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरत या किसी जरूरी काम पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इस समय बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

परिवार में पहले जैसी गर्मजोशी बनी रहेगी। किसी अपने के साथ चल रही नाराजगी खत्म हो सकती है। अगर प्रेम संबंध में हैं तो साथी के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। छोटी बातों को दिल पर लेने से बचेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी सप्ताह सामान्य रहेगा।

सेहत की बात करें तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। हालांकि काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है। समय पर आराम करेंगे तो खुद को बेहतर महसूस करेंगे।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह घर और परिवार के बीच संतुलन बनाने का रहेगा। कई काम एक साथ आने की वजह से मन थोड़ा उलझा रह सकता है। नौकरी करने वालों को जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। कारोबार से जुड़े लोगों को भी पुराने तरीके छोड़कर नया कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए।

धन के मामले में सप्ताह ठीक रहेगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन किसी जरूरी काम पर खर्च भी करना पड़ सकता है। अगर जमीन, मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। इस समय लेन-देन में सावधानी रखना जरूरी होगा।

घर के लोगों के साथ बातचीत में नरमी रखें। छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। प्रेम संबंध में हैं तो साथी की बात को समझने की कोशिश करें। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत होगी।

सेहत को लेकर लापरवाही न करें। तनाव और नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। इससे मन भी शांत रहेगा और शरीर भी अच्छा महसूस करेगा।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

धनु साप्ताहिक राशिफल धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आगे बढ़ने का मौका लेकर आ सकता है। नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अगर नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे निभाने में सफल रहेंगे। कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। किसी पुराने संपर्क से नया काम मिलने की संभावना है।

पैसों की स्थिति पहले से बेहतर रहने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आमदनी बढ़ने के साथ बचत पर भी ध्यान देंगे। हालांकि जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा।

घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। किसी रिश्तेदार के घर आने या उनसे मिलने का मौका बन सकता है। प्रेम संबंध में भरोसा बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों का जीवन सामान्य और सुखद रहेगा।

सेहत अच्छी रहेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई छोटी परेशानी चल रही थी तो उसमें राहत मिल सकती है। नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखेगा।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

मकर साप्ताहिक राशिफल मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह संभलकर कदम बढ़ाने का रहेगा। कामकाज में जल्दबाजी से बचेंगे तो फायदा होगा। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस में किसी पुराने काम को पूरा करने का दबाव भी रहेगा। कारोबार करने वालों को लेन-देन के समय पूरी सावधानी रखनी होगी।

पैसों के मामले में सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। वहीं, कहीं अटका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। इस दौरान अपनी वाणी पर काबू रखना जरूरी होगा। छोटी बात भी विवाद की वजह बन सकती है।

परिवार में सामान्य माहौल रहेगा। घर के किसी बड़े की सलाह आपके काम आ सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंध में हैं तो किसी बात को लेकर गलतफहमी न बढ़ने दें। खुलकर बात करना बेहतर रहेगा।

सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है। समय पर आराम करें और खानपान का भी ध्यान रखें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

कुंभ साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मन को शांत रखने का रहेगा। कई बातें एक साथ चलने की वजह से उलझन महसूस हो सकती है। नौकरी में किसी भी फैसले से पहले अच्छी तरह सोच लें। कारोबार करने वालों को नए काम में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। पुराने कामों पर ध्यान देंगे तो फायदा मिलेगा।

धन के मामले में सप्ताह सामान्य रहेगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। किसी बड़े निवेश का फैसला फिलहाल टालना ही ठीक रहेगा। पैसों का हिसाब साफ रखें।

घर का माहौल ठीक रहेगा। परिवार के लोग आपका साथ देंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंध में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी।

सेहत का ध्यान रखें। मानसिक थकान और तनाव महसूस हो सकता है। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालें। इससे मन भी हल्का रहेगा।

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 4

मीन साप्ताहिक राशिफल मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह खर्च बढ़ाने वाला रह सकता है। जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने से बचें। नौकरी करने वालों का काम सामान्य तरीके से चलता रहेगा। कारोबार करने वालों को साझेदारी में कोई भी फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए। किसी पुराने मामले को लेकर भी बातचीत हो सकती है।

आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी। बजट बनाकर चलेंगे तो परेशानी कम होगी। कर्ज लेने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसान करा सकता है।

परिवार में सबका साथ मिलेगा। हालांकि बाहर के लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। प्रेम संबंध में हैं तो साथी के साथ खुलकर बात करें। शादीशुदा लोगों को छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचना चाहिए।

सेहत सामान्य रहेगी। हालांकि भागदौड़ की वजह से शरीर में थकान रह सकती है। पर्याप्त नींद लें और समय पर भोजन करें। छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 7