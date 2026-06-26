Weekly Horoscope: 27 जून से 3 जुलाई तक का समय इन 4 राशियों के बहुत शुभ, मिलेंगे शुभ फल
Weekly Horoscope 27 June-3 July 2026: आने वाला सप्ताह कई राशियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय कुछ भाग्यशाली राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें क्या आने वाले सप्ताह की लकी राशियों में आपकी राशि शामिल है?
Weekly Horoscope Lucky Zodiac Signs 27 June to 3 July 2026: आने वाला सप्ताह कई राशि वालों के जीवन में खुशियां और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। 27 जून से 3 जुलाई तक ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय वरदान समान सिद्ध हो सकता है। आइए जानते हैं कि आने वाला हफ्ता किन राशियों के भाग्य को चमकाएगा और कराएगा धन लाभ।
आने वाले सप्ताह की ये हैं 4 लकी राशियां:
1. मेष राशि-
मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों की सौगात ला सकता है। इस समय आपको करियर से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय है। कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं। मनचाहा परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
2. सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए यह सप्ताह अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। इस सप्ताह आपके कार्यों की बाधाएं समाप्त होंगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और जिम्मेदारियां निभाएंगे। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी, जिससे मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे। आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। मनवांछित परिणाम मिलने से कार्यस्थल पर काम में मन लगेगा। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
3. तुला राशि-
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल फल प्रदान कर सकता है। इस सप्ताह आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग हैं। धन का आगमन होगा। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में वृद्धि हो सकती है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे लाभ मिलेगा।
4. मकर राशि-
मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और अनुकूल रहने वाला है। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। निवेश के लिए समय अच्छा है। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आय में वृद्धि हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान