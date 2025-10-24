Weekly Horoscope: 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Weekly Horoscope: ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालता है। आने वाले सप्ताह में कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जबकि कुछ राशियों को सावधान रहना होगा। जानें 26 अक्टूबर-1 नवंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल-

Weekly Horoscope 26 October- 1 November 2025, Saptahik rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला बदलाव मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालता है। कुछ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है और उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा और आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, जबकि कुछ राशियों के लिए यह समय प्रतिकूल रहने वाला है, इसलिए इन राशि वालों को सावधान रहना होगा। जानें 26 अक्टूबर- 1 नवंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

मेष राशि- इस सप्ताह आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, जिससे कार्यों को करने में आसानी होगी। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। कार्यस्थल पर काम का दबाव कम हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी।

वृषभ राशि-वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में करियर में सफलता मिल सकती है। सिंगल जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। मध्य में कामकाज की अधिकता रहेगी लेकिन आप डेडलाइन से पहले पूरा कर लेंगे। अंत में व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं।। साहस व पराक्रम रंग लाएगा।

मिथुन राशि- इस सप्ताह आपको काम का तनाव हो सकता है। शारीरिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। कार्यस्थल पर आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। नई स्किल सीखने के अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। कार्यस्थल पर नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं

कर्क राशि- इस सप्ताह आपके सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। कामकाज में सुधार होगा। वाणी में विनम्रता बनी रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्शित होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। धन की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग पाएंगे।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा। वित्त, करियर व व्यवसाय के लिहाज से यह समय अच्छा रहने वाला है। मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। धन से जुड़ी पुरानी परेशानियां दूर हो सकती है। छात्रों को अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा।

कन्या राशि- इस सप्ताह आपको लव लाइफ व सेहत में खास नजर रखने की जरूरत है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है, लेकिन आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सप्ताह पारिवारिक शांति बनी रहेगी। करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यावसायिकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, मुनाफा मनमुताबिक हो सकता है।

तुला राशि- तुला राशि वालों को इस सप्ताह विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। नौकरी में बदलाव के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यवसाय में मुनाफा होने के संकेत हैं।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी। पिता का साथ मिलेगा। करियर में सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा। आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है। हालांकि धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। पारिवारिक विवाद से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं।

मकर राशि- इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। आपका पारिवारिक जीवन ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ रोमांचक समय बिताएंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। हालांकि इस सप्ताह किसी करीबी व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

कुंभ राशि- इस सप्ताह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होंगे। आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही आप हर फैसला लेने में खुद को पूरी तरह सफल पाएंगे। किसी करीबी या भाई-बहन की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। पारिवारिक माहौल में अशांति रहेगी। व्यापार में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

मीन राशि- इस सप्ताह पर्याप्त धन की कमी के कारण घर में कलह होने की संभावना रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच तनाव हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी करने वालों को मनमुताबिक ट्रांसफर मिल सकता है। नौकरी में बदलाव की प्लानिंग करने वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ में सुधार होगा। प्रेम विवाह की ओर जा सकता है।