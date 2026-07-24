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साप्ताहिक राशिफल (26 जुलाई-1 अगस्त 2026): ये 6 राशियां लाइफ में देखेंगी बड़े बदलाव, होगा धन लाभ

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Weekly Horoscope: आने वाला सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आने वाले सप्ताह में कई राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जानें किन राशियों को मिलेंगे शुभ परिणाम।

weekly horoscope 26 July to 1 August 2026
साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त 2026

Weekly Horoscope 19-25 July 2026, साप्ताहिक राशिफल: आने वाले सप्ताह में शनि, शुक्र और राहु अपनी चाल में बदलाव करेंगे। 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री (उलटी चाल) होंगे। 28 जुलाई को शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। 1 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। शुक्र सिंह राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कन्या में आएंगे। 1 अगस्त को ही राहु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आने वाले सप्ताह में शुक्र, शनि और राहु अपनी स्थिति या चाल में बदलाव करके सभी 12 राशियों को प्रभावित करेंगे। आने वाले सात दिन कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है और भाग्य का साथ मिलने से इन राशियों को करियर, धन और व्यापार में अच्छे फल प्राप्त होंगे। पंडित जी ने बताया कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में छह राशियों के भाग्य का समीकरण बदलने जीवन में आकस्मिक सकारात्मक या शुभ फल प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं कि आने वाले सप्ताह 26 जुलाई से 1 अगस्त तक की लकी राशियां कौन-सी हैं।

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साप्ताहिक राशिफल: 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय इन 6 राशियों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव

1. वृषभ राशि:

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह सुख और सौभाग्य लेकर आ रहा है। इस समय आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। पराक्रम और साहस रंग लाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। किसी नए व्यापारिक डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं। प्रेम-संबंधों में मजबूती आएगी। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बना रहेगा। बौद्धिक क्षमता से बड़ा आर्थिक फायदा होगा।

कर्क राशि:

कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास और आकर्षण चरम पर रहेगा। इस समय आपको करियर में प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा। खर्च में कमी आएगी, जिससे बचत बढ़ सकती है।

कन्या राशि-

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन-धान्य में वृद्धि दिलाएगा। सहकर्मी और सीनियर्स काम की तारीफ करेंगे। इस समय नौकरी करने वालों से उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। विवाहित जातक जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आय के नए रास्ते बनेंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकती है। धर्म-कर्म में मन लगेगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में सफल रहेंगे। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे।

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तुला राशि-

तुला राशि वालों को इस सप्ताह किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। करियर में बदलाव के पूर्ण योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। परिवार में खुशियां आएंगी। इस समय आपको जिस चीज की जरूरत होगी, उसकी उपलब्धता हो सकती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश वित्त, करियर और व्यापार में अच्छे बदलाव होंगे।

कुंभ राशि-

कुंभ राशि के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको मनचाहे फलों की प्राप्ति होगी। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। रिश्तों से भ्रम या गलतफहमी दूर होगी। धन की स्थिति में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिजनेस करने वालों का मुनाफा बढ़ सकता है। अगर आप मानसिक तौर पर परेशान थे, तो अब राहत मिलने के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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