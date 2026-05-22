Weekly Horoscope: मई के आखिरी सप्ताह में बन रहा भद्र राजयोग, 7 दिन इन 5 राशियों की रहेगी चांदी
25-31 May 2026 Weekly Horoscope lucky zodiac signs: मई का आखिरी सप्ताह कुछ राशि वालों के लिए यादगार बन सकता है। इस सप्ताह भाग्यशाली राशियों को धन, करियर, परिवार व सेहत में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
25-31 May 2026 Weekly Horoscope: मई का आखिरी सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से खास रहने वाला है। इस सप्ताह में ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी स्वराशि मिथुन में आकर भद्र राजयोग बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में भद्र राजयोग को पंच महापुरुष योग में से एक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, यह योग जातक को बुद्धिमान, धनवान और प्रभावशाली बनाता है। भद्र राजयोग के प्रभाव से मई माह का आखिरी सप्ताह वृश्चिक व मीन समेत पांच राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय में इन भाग्यशाली राशियों को आर्थिक उन्नति, करियर में तरक्की और किसी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
जानें 25-31 मई 2026 का समय किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-
1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए मई का आखिरी सप्ताह शानदार बीत सकता है। इस समय आपको आय प्राप्ति के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। निवेश का अच्छा रिटर्न मिलेगा। मानसिक तनाव दूर होगा और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सेहत में सुधार नजर आएगा। बड़े-बुजुर्ग की सलाह लाभकारी साबित होगी।
2. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए मई माह का आखिरी सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय आपके धन की स्थिति में सुधार नजर आ सकता है। पारिवारिक समस्याएं सुलझती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी। यात्रा के योग हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी।
3. कर्क राशि- कर्क राशि के लिए मई माह का आखिरी सप्ताह खुशियां लेकर आएगा। इस समय आपको कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में नए लोगों का आगमन होगा। सेहत में सुधार के संकेत हैं, कुल मिलाकर स्वास्थ्य परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक समृद्धि पास आएगी।
4. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए मई माह का आखिरी सप्ताह शुभ रहने वाला हैष इस सप्ताह आप कार्यों में सफलता पाएंगे। आपको निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लव लाइफ बेहतरीन रहेगी। पिता का साथ मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। खर्चों में कमी आएगी।
5. मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए मई का आखिरी सप्ताह कार्यों में सफलता दिलाएगा। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने की संभावना है। लव लाइफ में अच्छा मोड़ आएगा। खर्चों में कमी और आय में वृद्धि के संकेत हैं। मानसिक तनाव दूर होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस समय आपको करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान