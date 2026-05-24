साप्ताहिक राशिफल 24-30 मई: प्यार, करियर और पैसों पर कैसा होगा ग्रहों का असर? पड़ें मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल
Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: नया हफ्ता 12 राशियों के लिए क्या लेकर आया है? जानें मेष से मीन तक का साप्ताहिक राशिफल। साथ में जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातें।
Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: नया हफ्ता कई राशियों के लिए नए मौके और अच्छी खबर लेकर आ सकता है। वहीं कुछ लोगों को अपने फैसलों और खर्चों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्यार, करियर, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल।
मेष राशि
अब जाकर आप अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। सरकारी तंत्र से जुड़ रहे हैं। प्रेम-संतान की स्थिति सही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये हफ्ता काफी अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखें। जरूरी फैसले अभी ना लें। पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। बच्चों की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-मोटी चीजें परेशान करती रहेंगी। हफ्ते का अंत सुखद होगा। पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी के मामले में हफ्ता सही होगा। उपाय के तौर पर सूर्य को जल देना शुरू करें।
वृषभ राशि
इस हफ्ते सकारात्मक ऊर्जा से घिरेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम-संतान बहुत अच्छा है। व्यापार के मामले में ये हफ्ता अच्छा जाएगा। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा खुद पर ध्यान दें। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपका रक्तताप ऊपर-नीचे हो सकता है तो उसका ध्यान रखें। भावुकता में आकर कोई फैसला ना लें। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा साबित होगा। उपाय के तौर पर अपने पास हरी वस्तु रखें।
मिथुन राशि
ये हफ्ता बहुत शुभ रहेगा लेकिन कन्फ्यूजन भी काफी रहेगा। प्रेम-संतान ठीक ठाक रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में नाक-कान गला की परेशान हो सकती है। व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा। हफ्ते के बीच में भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय होगा। पार्टनर के साथ तू-तू मैं-मैं की स्थिति बन सकती है। मानसिक दबाव बना रहेगा। उपाय के तौर पर काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
कर्क राशि
बहुत दिनों बाद प्रेम की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी फले-फूलेगा। ये हफ्ता मानसिक रूप से भी अच्छा होगा। अब जाकर आप अच्छी स्थिति में आ गए हैं। खर्चा बढ़ सकता है जिससे दिक्कत होगी। कर्ज की स्थिति भी बन सकती है लेकिन ये पैसा शुभ काम में ही खर्च होगा। हफ्ते की शुरुआत में धन हानि के संकेत हैं। मुंह से जुड़ी दिक्कत होगी। रोजी रोजगार में तरक्की होगी। हफ्ते के अंत में सुख-सुविधाओं में खर्चा होगा। उपाय के तौर पर अपने पास पीली वस्तु रखें।
सिंह राशि
धीरे-धीरे आप अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। स्वास्थ्य में सुधार आया है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा होगा। शादीशुदा जिंदगी में सुधार आएगा। चोट लगने की संभावना है तो ऐसे में सतर्क रहें। हफ्ते की शुरुआत में घबराहट, बैचनी और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। इस हफ्ते अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखें। उपाय के तौर पर पीली वस्तु पास रखें।
कन्या राशि
कन्या राशि की स्थिति ठीक है। स्वास्थ्य में सुधार है। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। प्रेम विवाह की ओर समय जा रहा है। हफ्ते की शुरुआत में खर्चा खूब हो सकता है। सिरदर्द और आंखों की दिक्कत होगी। कोई अज्ञात भय सता सकता है। हफ्ते के अंत में धन लाभ होने की संभावना है। नए दोस्त बनेंगे। उपाय के तौर पर काली मां को प्रणाम करें।
तुला राशि
तुला राशि की स्थिति अच्छी है। सरकारी तंत्र से थोड़ा बचकर पार करें। पिता से थोड़ी दूरी संभव है। स्वास्थ्य और व्यापार के मामले में हफ्ता अच्छा रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं हालांकि ये थोड़े बाधित रह सकते हैं। यात्रा का योग बनेगा लेकिन कष्टप्रद होगा। लाभ भी मिलेगा। हफ्ते के मध्य में खर्चा खूब होगा हालांकि हफ्ते का अंत अच्छा होगा। उपाय के तौर पर तांबे की वस्तु दान करें।
वृश्चिक राशि
स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम-संतान की स्थिति अभी थोड़ी मध्यम रहेगी। व्यापार की स्थिति अच्छी है। शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आने की संभावना है। हफ्ते की शुरुआत में कोर्ट-कचहरी से बचें। हफ्ते के मध्य में इनकम के नए-नए सोर्स बनेंगे। हफ्ते के अंत में काफी खर्चा होगा। उपाय के तौर पर अपने पास पीले रंग की वस्तु रखें।
धनु राशि
धनु राशि की स्थिति अच्छी है लेकिन पर्सनल लाइफ में स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। किसे चुनें किसे नहीं इस पर कन्फ्यूजन रहेगा। प्रेम-संतान और व्यापार की स्थिति सही है। हफ्ते की शुरुआत में मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। हफ्ते के अंत में इनकम के नए-नए सोर्स बनेंगे। उपाय के तौर पर बजरंग बली को प्रणाम करें।
मकर राशि
बड़ों के आशीर्वाद से अच्छा ही करेंगे। हफ्ते की शुरुआत में चोट लग सकती है। ध्यान रखें। बस आप इस हफ्ते की शुरुआत को संभाल लीजिए क्योंकि इसके बाद सब अच्छा ही होगा। हफ्ते के बीच में भाग्य साथ देगा। हफ्ते के अंत में व्यापार का विस्तार होगा। कोर्ट-कचहरी के मामले में विजय मिलेगा। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। उपाय के तौर पर काली मां को प्रणाम करें।
कुंभ राशि
स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम-संतान की स्थिति भी अच्छी है। जीवनसाथी के और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हफ्ते के मध्य में चोट लग सकती है। हफ्ते का अंत बहुत अच्छा होगा। धीरे-धीरे आप ऐसे ही अच्छे दिनों की ओर जाएंगे। भाग्य साथ देगा। रोजी रोजगार में तरक्की होगी। उपाय के तौर पर हरी वस्तु अपने पास रखें।
मीन राशि
स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। आपके व्यापार का विस्तार हो रहा है। हफ्ते की शुरुआत में शत्रुओं पर दबदबा बना रहेगा लेकिन मन में बैचेनी रहेगी। हफ्ते के मध्य में चीजें सही होंगी। हफ्ते के अंत में चोट लग सकती है। ध्यान रखें। उपाय के तौर पर भगवान गणेश को प्रणाम करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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