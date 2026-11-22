साप्ताहिक राशिफल (23 से 29 नवंबर): इन 5 राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, धन लाभ और नौकरी में मिलेंगे नए मौके
23 से 29 नवंबर का सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और राहत लेकर आ सकता है। मेष, मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों को नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कुछ लोगों को रुका हुआ धन मिलने और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
Weekly Horoscope 23–29 November 2026, Saptahik Rashifal: नवंबर का आखिरी सप्ताह कुछ राशियों के लिए राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद रहेगी। नौकरी और कारोबार में भी नए मौके मिल सकते हैं। हालांकि, कुछ लोगों को पैसों के मामले में संभलकर चलना होगा। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है। प्रेम संबंधों में भी बातचीत और समझदारी से ही बात बनेगी।
23 से 29 नवंबर के बीच आपकी राशि के लिए नौकरी, कारोबार, धन और प्रेम जीवन में क्या खास रहने वाला है? मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल जानने और अपनी कुंडली से जुड़े सवाल पूछने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें। पाएं करियर, विवाह, धन और पारिवारिक जीवन से जुड़े ज्योतिषीय मार्गदर्शन।
जानिए 23 से 29 नवंबर तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह।
मेष राशि - सप्ताह की शुरुआत कामकाज की व्यस्तता के साथ हो सकती है। कोई पुराना काम पूरा होने से राहत मिलेगी। नौकरी में अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी बात साफ रखें। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बन सकता है। पैसों के मामले में रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद है, लेकिन खर्च भी सामने आएंगे। प्रेम जीवन में पार्टनर की नाराजगी दूर करने की कोशिश करें। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में लापरवाही न करें।
वृषभ राशि - इस सप्ताह घर और काम, दोनों जगह जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में किसी काम को लेकर दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। कारोबारियों को किसी नए सौदे में फायदा मिल सकता है। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे को समझने की जरूरत रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। खानपान बिगड़ने से परेशानी हो सकती है।
मिथुन राशि - आपके लिए सप्ताह कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी बात सुनी जाएगी और किसी नई जिम्मेदारी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। कारोबार में पुराने संपर्क काम आएंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि गैरजरूरी खरीदारी से बचना होगा। प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर चल रही उलझन दूर हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात संभव है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। काम के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।
कर्क राशि - इस सप्ताह परिवार की कोई जिम्मेदारी आपको व्यस्त रख सकती है। नौकरी में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। किसी पुराने काम का नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। कारोबार में फिलहाल बड़े जोखिम लेने से बचें। घर से जुड़ी जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा होगी। रिश्तों में अपनी बात रखने के साथ दूसरे की बात सुनना भी जरूरी रहेगा। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें।
सिंह राशि - कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में कोई नया प्रस्ताव सामने आ सकता है। हालांकि, सिर्फ फायदे की बात सुनकर फैसला न करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में छोटी बातों को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। काम के दबाव में सेहत को नजरअंदाज न करें।
कन्या राशि - कन्या राशि वालों को इस सप्ताह कुछ मामलों में राहत मिल सकती है। लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ेंगे। नौकरी में आपकी मेहनत का असर दिखेगा। कारोबार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। पैसों का लेनदेन करते समय सावधानी रखें। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। प्रेम जीवन में बातचीत से मनमुटाव दूर हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत है।
तुला राशि - इस सप्ताह कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। कारोबारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घर से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सलाह काम आएगी। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।
वृश्चिक राशि - सप्ताह में कामकाज को लेकर कुछ अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को नए विकल्प मिल सकते हैं। कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। अचानक किसी काम पर पैसा खर्च हो सकता है। प्रेम संबंधों में शक या नाराजगी को जगह न दें। परिवार में किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।
धनु राशि - आपके लिए सप्ताह आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। कारोबार में नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, यात्रा और खरीदारी पर खर्च बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में पार्टनर का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें।
मकर राशि - कामकाज के लिहाज से सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और किसी काम को पूरा करने में समय लग सकता है। कारोबार में जल्दबाजी से बचना होगा। आर्थिक मामलों में पुराने खर्च परेशान कर सकते हैं। बचत पर ध्यान देना जरूरी है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें समय देना भी जरूरी होगा। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।
कुंभ राशि - सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन आगे कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में नए विचारों को महत्व मिलेगा। कारोबार में पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझ लें। आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। नियमित दिनचर्या बनाए रखें।
मीन राशि - इस सप्ताह कुछ पुराने काम पूरे होने से मन हल्का हो सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी। कारोबार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। परिवार में किसी जरूरी काम को लेकर भागदौड़ हो सकती है। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। काम के साथ आराम को भी महत्व दें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
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अंकज्योतिष
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वास्तु शास्त्र
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