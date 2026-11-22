23 से 29 नवंबर का सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और राहत लेकर आ सकता है। मेष, मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों को नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कुछ लोगों को रुका हुआ धन मिलने और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

Weekly Horoscope 23–29 November 2026, Saptahik Rashifal: नवंबर का आखिरी सप्ताह कुछ राशियों के लिए राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद रहेगी। नौकरी और कारोबार में भी नए मौके मिल सकते हैं। हालांकि, कुछ लोगों को पैसों के मामले में संभलकर चलना होगा। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है। प्रेम संबंधों में भी बातचीत और समझदारी से ही बात बनेगी।

23 से 29 नवंबर के बीच आपकी राशि के लिए नौकरी, कारोबार, धन और प्रेम जीवन में क्या खास रहने वाला है? मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल जानने और अपनी कुंडली से जुड़े सवाल पूछने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें। पाएं करियर, विवाह, धन और पारिवारिक जीवन से जुड़े ज्योतिषीय मार्गदर्शन।

जानिए 23 से 29 नवंबर तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह। मेष राशि - सप्ताह की शुरुआत कामकाज की व्यस्तता के साथ हो सकती है। कोई पुराना काम पूरा होने से राहत मिलेगी। नौकरी में अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी बात साफ रखें। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बन सकता है। पैसों के मामले में रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद है, लेकिन खर्च भी सामने आएंगे। प्रेम जीवन में पार्टनर की नाराजगी दूर करने की कोशिश करें। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में लापरवाही न करें।

वृषभ राशि - इस सप्ताह घर और काम, दोनों जगह जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में किसी काम को लेकर दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। कारोबारियों को किसी नए सौदे में फायदा मिल सकता है। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे को समझने की जरूरत रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। खानपान बिगड़ने से परेशानी हो सकती है।

मिथुन राशि - आपके लिए सप्ताह कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी बात सुनी जाएगी और किसी नई जिम्मेदारी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। कारोबार में पुराने संपर्क काम आएंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि गैरजरूरी खरीदारी से बचना होगा। प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर चल रही उलझन दूर हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात संभव है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। काम के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।

कर्क राशि - इस सप्ताह परिवार की कोई जिम्मेदारी आपको व्यस्त रख सकती है। नौकरी में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। किसी पुराने काम का नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। कारोबार में फिलहाल बड़े जोखिम लेने से बचें। घर से जुड़ी जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा होगी। रिश्तों में अपनी बात रखने के साथ दूसरे की बात सुनना भी जरूरी रहेगा। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें।

सिंह राशि - कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में कोई नया प्रस्ताव सामने आ सकता है। हालांकि, सिर्फ फायदे की बात सुनकर फैसला न करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में छोटी बातों को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। काम के दबाव में सेहत को नजरअंदाज न करें।

कन्या राशि - कन्या राशि वालों को इस सप्ताह कुछ मामलों में राहत मिल सकती है। लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ेंगे। नौकरी में आपकी मेहनत का असर दिखेगा। कारोबार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। पैसों का लेनदेन करते समय सावधानी रखें। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। प्रेम जीवन में बातचीत से मनमुटाव दूर हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत है।

तुला राशि - इस सप्ताह कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। कारोबारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घर से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सलाह काम आएगी। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।

वृश्चिक राशि - सप्ताह में कामकाज को लेकर कुछ अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को नए विकल्प मिल सकते हैं। कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। अचानक किसी काम पर पैसा खर्च हो सकता है। प्रेम संबंधों में शक या नाराजगी को जगह न दें। परिवार में किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

धनु राशि - आपके लिए सप्ताह आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। कारोबार में नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, यात्रा और खरीदारी पर खर्च बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में पार्टनर का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें।

मकर राशि - कामकाज के लिहाज से सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और किसी काम को पूरा करने में समय लग सकता है। कारोबार में जल्दबाजी से बचना होगा। आर्थिक मामलों में पुराने खर्च परेशान कर सकते हैं। बचत पर ध्यान देना जरूरी है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें समय देना भी जरूरी होगा। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।

कुंभ राशि - सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन आगे कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में नए विचारों को महत्व मिलेगा। कारोबार में पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझ लें। आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

मीन राशि - इस सप्ताह कुछ पुराने काम पूरे होने से मन हल्का हो सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी। कारोबार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। परिवार में किसी जरूरी काम को लेकर भागदौड़ हो सकती है। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। काम के साथ आराम को भी महत्व दें।