22-28 जून तक इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
Weekly Horoscope 22-28 June 2026 Weekly Lucky zodiacs : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। आइए जानते हैं 22 से 28 जून का सप्ताह मेष राशि से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है-
Weekly Numerology Rashifal Number Horoscope, साप्ताहिक अंक राशिफल : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 22 जून से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत से मंगल वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में, गुरु और शुक्र की युति कर्क राशि में, कुंभ राशि में राहु, मीन राशि में शनि विराजमान रहेंगे। साथ ही चंद्र और केतु सिंह राशि में विराजेंगे। ऐसे में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। गुरु और शुक्र मिलकर गजकेसरी राजयोग बनाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं 22 से 28 जून का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-
22-28 जून तक इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए 22 से 28 जून का सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है। करियर में अपनी एनर्जी और मेहनत दोनों ही अपना जलवा बिखेरेंगे। ये 7 दिन आपको कोई बड़ी डील दिला सकते हैं। काफी कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं इन दिनों में। अपनी सूझ-बूझ से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की सिचूऐशन में रहेंगे।
सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए 22 से 28 जून का सप्ताह फायदेमंद साबित हो सकता है। मान-सम्मान और अधिक मजबूत होता नजर आएगा। लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि होगी। अच्छा महसूस करेंगे। बिजनेस में प्रॉफिट मिल सकता है। धन से संबंधित दिक्कतें सुलझ सकती हैं। संतान का फुल सपोर्ट मिलेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए 22 से 28 जून का सप्ताह शुभ साबित हो सकता है। ये सप्ताह आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुना सकता है। घर में चल रही दिक्कतें सॉल्व होने लगेंगी। लव लाइफ पटरी पर आ जाएगी। कोई प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए 22 से 28 जून का सप्ताह पॉजिटिव साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा। सेहत और फिटनेस पर आपका पूरा फोकस रहेगा। अपनी जुबान से जलवा बिखेरेंगे। परिवार का माहौल सुधरता नजर आएगा। रुका हुआ काफी पॉजिटिव फील करने वाले हैं। हेल्थ पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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