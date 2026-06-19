Weekly Horoscope: 20-26 जून तक का समय इन 5 राशियों के लिए शुभ, क्या लिस्ट में शामिल है आपकी राशि?
Weekly Horoscope 21-16 June 2026: आने वाला सप्ताह कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इन राशि वालों को आर्थिक लाभ होने के साथ करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। जानें क्या लिस्ट में शामिल है आपकी राशि।
Weekly Horoscope 21-16 June 2026 Lucky Zodiac Signs, Saptahik rashifal: Weekly horoscope 20-26 June 2026 Rashifal: 20-26 जून 2026 तक कई ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव होगा। ग्रहों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन से कई शुभ-अशुभ योगों का संयोग बनता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 22 जून को बुध कर्क राशि में और 20 जून को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इन ग्रह स्थितियों का असर मेष से लेकर मीन सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा। कुछ राशियों को धन-संपदा, पारिवारिक खुशहाली, करियर में तरक्की और उपलब्धि हासिल हो सकती है, जबकि कुछ लोगों को खर्च में अधिकता, सेहत में उतार-चढ़ाव और रिश्तों में अनबन का सामना करना पड़ सकता है।
ज्योतिष गणना के अनुसार, आने वाला सप्ताह कई राशियों के लिए नई शुरुआत लेकर आ सकता है। ग्रहों का खास प्रभाव वित्त, प्रेम, रिश्तों और करियर पर देखने को मिलेगा। जानें आने वाला सप्ताह 20-26 जून तक का समय किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।
साप्ताहिक राशिफल: 20-26 जून तक का समय इन 5 राशियों के लिए रहेगा लकी
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छे परिणाम लेकर आएगा। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ऑफिस में आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा और यादगार समय बिता सकते हैं। परिवार से जुड़ी समस्याएं खत्म होंगी और खुशियों का आगमन होगा। धन की स्थिति अच्छी होगी। आकस्मिक धन लाभ से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
2. मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह सुख-शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और प्रेम बढ़ेगा। करियर के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर से जुड़ी नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है।
3. सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए यह सप्ताह धन को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके प्रेम-संबंधों से जुड़ी परेशानियां खत्म होती नजर आएंगी। धन की स्थिति में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। निवेश के लिए अच्छा समय है लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के बाद ही फैसला लें। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी में बदलाव के अच्छे अवसर मिलेंगे। कुछ लोगों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। हालांकि सेहत पर नजर रखना जरूरी है। बाहरी खान-पान से बचें।
4. कन्या राशि-
कन्या राशि के लिए यह सप्ताह लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपकी धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी, जिससे बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता हासिल हो सकती है। पार्टनरशिप में किए गए काम सफलता प्रदान करेंगे। अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं।
5. मकर राशि-
मकर राशि के लिए यह समय सुख-समृद्धि लेकर आ रहा है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। कामकाज के सिलसिले में कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। परिवार में खुशियां आएंगी। किसी करीबी व्यक्ति या रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी होगी। आय के नए-नए मार्ग खुलेंगे। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान