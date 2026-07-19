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Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: मेष समेत इन 5 राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है नया सप्ताह

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Weekly Horoscope 20 to 26 July 2026: 20 से 26 जुलाई का सप्ताह मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे होने, नई जिम्मेदारियां मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: मेष समेत इन 5 राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है नया सप्ताह

Weekly Horoscope 20 to 26 July 2026, Saptahik Rashifal: 20 से 26 जुलाई का सप्ताह कुछ राशियों के लिए राहत और तरक्की लेकर आ सकता है। इस दौरान कई लोगों के रुके काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं तो कारोबार करने वालों को भी फायदा मिल सकता है। पैसों के मामले में भी स्थिति पहले से बेहतर रहने की उम्मीद है। अगर आपकी राशि भी इस सूची में शामिल है तो आने वाले सात दिन आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आ सकते हैं।

आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शुभ रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष राशि: इस सप्ताह किस्मत आपका साथ देती नजर आएगी। काफी समय से जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का भरोसा मिलेगा। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कारोबार में पुराने ग्राहक फायदा दे सकते हैं। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है।

मिथुन राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छे मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में मेहनत का फायदा मिलेगा। अगर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बनेगा और उसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम में परिवार का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह के आखिर तक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

सिंह राशि: लंबे समय बाद मन के मुताबिक नतीजे मिलने की शुरुआत हो सकती है। कामकाज में रफ्तार आएगी। नौकरी में आपकी मेहनत की तारीफ होगी। कारोबार करने वालों को नया ऑर्डर या नया ग्राहक मिल सकता है। पैसों से जुड़ी चिंता कुछ कम होगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में रह सकता है।

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वृश्चिक राशि: यह सप्ताह आपके लिए राहत लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कारोबार में लाभ के अच्छे संकेत हैं। किसी पुराने निवेश से भी फायदा मिल सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। रिश्तों में चल रही दूरी कम हो सकती है। अगर किसी बड़े फैसले का इंतजार था तो इस सप्ताह बात आगे बढ़ सकती है।

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मीन राशि: आने वाले सात दिन आपके लिए उम्मीद से बेहतर रह सकते हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में अच्छी स्थिति बनती दिख रही है। आमदनी बढ़ाने का नया रास्ता मिल सकता है। परिवार के साथ खुशी के पल बिताने का मौका मिलेगा। किसी शुभ काम की चर्चा घर में हो सकती है। मन हल्का रहेगा और लंबे समय से चली आ रही चिंता भी कम हो सकती है। मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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